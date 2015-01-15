Про клiмат Анталii.
В Анталії вчора +28. Вода в морі +24; Плавав із трубкою та маскою до 15-00...
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:13
Про клiмат Анталii.
В Анталії вчора +28. Вода в морі +24; Плавав із трубкою та маскою до 15-00...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 чер, 2020 13:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:37
Я ще не визначився, куди би рухатися з інвестиціями, в Польщу, Іспанію, чи лишатися вна неньці. Чекаю закінчення какарантину і відновлення ділової активності, щоб продовжити оточення Києва кавалірками за рахунок кешфло.
До пенсії ще далеко, і я сподіваюся лям долярчиків мати в активах на тен час.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
пане акурт, в Анталії є таке чудо сервіс?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 11 чер, 2020 12:03
Пан flynan - спасибо за ответ, Ваши планы поддерживаю. Сейчас главное не спешить. И мудрость подскажет верный путь.
Про электросамокаты.
На набережной в прокате есть,
Ещё есть такие же, но с гигантскими колесами - очень широкие и большие колеса.
Ездят на таких самокатах по велодорожкам.
Поскольку, как известно, в Турции нет ни гор, ни рек (ближайшая горная река - 700 м от моего дома), ни водопадов (ближайший метров за 500 от моего дома), то сегодня группа представителей украинской диаспоры отправилась в отель вблизи античного города Olimpos - примерно 1,5 часа по скоростному шоссе в сторону Кемера.
Нас столько, что еле вместились в три авто.
Номер на двоих с полупансионом 800 гривен.
До пляжа у подножия античного города 750 м - так отель обеспечивает трансфер на пляж,
Но все резвятся в бассейне. Я детям накачал чуть ли не десяток кругов, выпил баночку пива, одеваю плавательные шорты и иду нырять.
Здесь +25, почти солнечно.
Have a nice day!
Додано: Чет 11 чер, 2020 12:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я вибачаюсь, що встряю в розмову, але згідно
Просто хочу відмітити, що щоб зробити замовлення в Польщі в кафе/ресторані - можна обійтися і українською (або ламаною польською). А в Туреччині треба ж знати англійську або турецьку.
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:14
Это потому что вы верите советским газетам и никогда не ездили автобусом.
На практике:
- у меня самолёт из Жешува в 10-30 на остров Корфу. Покупаю билет на автобус, выезжаем из Львова по графику в 01-00 ночи. До Жешува ехать всего ничего - он сразу за границей. На границе простояли пять часов - это рейсовый автобус. Я уже простился с островом Корфу - но каким то чудом таксист польский с автостанции Жешува успел нас довезти так, что хоть и в мыле, но сели в самолёт.
- прилетели после недельного отдыха на Корфу (очень рекомендую) купил билет на автобус по инету из Жешува во Львов. Стояли стояли на автовокзале автобус не пришёл, правда пришло СМС сообщение, что автобус отменён. Деньги потом долго вырывали с сайта Busfior.ua
- посмотрели расписание как же уехать во Львов - появилась Надежда на автобус Вроцлав-Львов, вот на него сели и спаслись. Обратил внимание, что в дороге он именнно 24 часа, Я, может быть и ошибся - сейчас то уж трудно вспомнить, может, это не Вроцлав-Львов, а Вроцлав-Киев, но точно помню, что просто ужас: 24 часа автобусом...
Вообще я про Польшу вам много могу чего точного рассказать и про электрички, в которых я спал на полу по дороге в Пшемысль, и про скоростные экспрессы, которыми я из Катовиц добирался в Варшаву (вышла из Катовиц в 00-30 и прибывает в 6-00, думал отоспаться, не получилось: в купе на шестерых, кроме меня, было 4 поляка, которые всю ночь бухали и пели песни, прибыл в Варшаву как выжатый лимон, спасся в умывальнике туалета МакДональдса, и про автобус знаменитый Ополе-Львов, где на промежуточной остановке перед границей из автобуса вышли не 45 человек, а 90 ( не шучу).
Что бы мне не рассказывали про Польшу, надо учитывать две вещи:
- я первый раз побывал в Польше в далёком 1989 году, где стал на горные лыжи и потом вместе со знаменитым Игорем Захаренко даже вёл экскурсию из Варшавы в Берлин.
- я реально держал в 1991-1997 году фирму в Люблине и потому был в Польше каждые две недели лично.
Я очень люблю Польшу, которая поставила меня на лыжи и на сотрудничестве с которой заработал хорошие деньги, поймав тот период; когда каждая вложенная 1000$ приносила легко 3000$, но и преувеличивать прелести, а особенно то, что там кто-то и кого то ждёт с хорошей работой, с распростертыми руками и букварем, не стоит.
Кстати, я сейчас уже стал забывать польский язык, не был года 3 уже в Польше, но я Вам скажу: при том, что я почти свободно говорил на польском, читать газету для меня была невыносимая мука.
В Турции в ресторанах подают ВСЕГДА меню с картинками и даже если там нет английского текста (Видя, что иностранец, подадут меню на английском) вы все поймёте.
Я здесь живу, не один год. Я реально не знаю турецкий язык - только употребительные слова и цифры и не испытываю никаких сложностей.
Ни-ка-ких.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 чер, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Akurt,может знаете местные последние новости.Вот Турция собралась принимать туристов,а лечение заразившихся Covid 19 для иностранцев будет платным,или все же республика берет на себя эти риски(расходы)??Ни одна страховая компания в Украине,сейчас не признает Covid страховым случаем,а соответственно,на кой хрен покупать такую полу-страховку при поездке за границу,если страховки,по сути-нет.Что говорит на этот счет турецкое правительство?? Понимаю что умереть возможно и не дадут,но сколько вздрючат денег потом,наверное думаю и представить сложно..Или это все таки,типа неотложная помощь??
Цитата- "Министр туризма и культуры Мехмет Эрсой добавил, что Турция не откажет в лечении тем, кто заболеет "ковидом" или любой другой инфекцией на отдыхе. Правда, не уточнил, будет ли это лечение в государственных больницах платным или бесплатным."
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:18
до речі, що знайшов, думаю, що цілком реально
Советую добавить в избранное и перечитать на досуге, если интересно, как же человек, зарабатывающий [на работе] меньше $12 в час, за восемь лет стал на 1/4 долларовым миллионером!
....
Конечно-же, такой финт ушами не возможен никак иначе (разве что комбинация машина времени плюс криптовалюта), кроме как через недвижимость.
На сегодняшний день у меня три единицы недвижимости - две арендные и одна, в которой я со своей семьей проживаю:
- дом в Беллингеме, Вашингтон (рыночная цена $347,000, долг банку - $161,972)
- квартира в Альбукерке, Нью Мексико (рыночная цена $65,000, долг банку - $26,176)
- дом в Манси, Индиана (рыночная цена $22,000, долга нет, куплен за наличные)
Только "выкупленная часть" уже даёт $245,852, а с остальным капиталом, инвестированным, или в наличке эта сумма и составляет сегодняшнюю цифру - $253,845.67.
До миллиона осталось $746,154.33...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:24
Последние новости такие:
- все время пандемии лечение всех в больницах Турции и даже иностранцев бесплатное.
- с 15 июня открываются авиарейсы из Европы и с 1 июля из Украины. При прибытии иностранца будут измерять температуру, если она будет 38 и выше, то будут делать тест на Коронавирус, ответ через 2-3 часа.
Естественно, при обнаружении будут лечить и бесплатно.
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:41
Какой-то коммунизм царит сейчас в Турции которого я год назад не заметил, наоборот, старались впарить что-нибудь подороже. У вас и 3 млн сирийских беженцев тоже бесплатно лечат и где?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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