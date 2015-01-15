Додано: Чет 11 чер, 2020 13:14

Это потому что вы верите советским газетам и никогда не ездили автобусом.

На практике:

- у меня самолёт из Жешува в 10-30 на остров Корфу. Покупаю билет на автобус, выезжаем из Львова по графику в 01-00 ночи. До Жешува ехать всего ничего - он сразу за границей. На границе простояли пять часов - это рейсовый автобус. Я уже простился с островом Корфу - но каким то чудом таксист польский с автостанции Жешува успел нас довезти так, что хоть и в мыле, но сели в самолёт.

- прилетели после недельного отдыха на Корфу (очень рекомендую) купил билет на автобус по инету из Жешува во Львов. Стояли стояли на автовокзале автобус не пришёл, правда пришло СМС сообщение, что автобус отменён. Деньги потом долго вырывали с сайта Busfior.ua

- посмотрели расписание как же уехать во Львов - появилась Надежда на автобус Вроцлав-Львов, вот на него сели и спаслись. Обратил внимание, что в дороге он именнно 24 часа, Я, может быть и ошибся - сейчас то уж трудно вспомнить, может, это не Вроцлав-Львов, а Вроцлав-Киев, но точно помню, что просто ужас: 24 часа автобусом...

Вообще я про Польшу вам много могу чего точного рассказать и про электрички, в которых я спал на полу по дороге в Пшемысль, и про скоростные экспрессы, которыми я из Катовиц добирался в Варшаву (вышла из Катовиц в 00-30 и прибывает в 6-00, думал отоспаться, не получилось: в купе на шестерых, кроме меня, было 4 поляка, которые всю ночь бухали и пели песни, прибыл в Варшаву как выжатый лимон, спасся в умывальнике туалета МакДональдса, и про автобус знаменитый Ополе-Львов, где на промежуточной остановке перед границей из автобуса вышли не 45 человек, а 90 ( не шучу).

Что бы мне не рассказывали про Польшу, надо учитывать две вещи:

- я первый раз побывал в Польше в далёком 1989 году, где стал на горные лыжи и потом вместе со знаменитым Игорем Захаренко даже вёл экскурсию из Варшавы в Берлин.

- я реально держал в 1991-1997 году фирму в Люблине и потому был в Польше каждые две недели лично.

Я очень люблю Польшу, которая поставила меня на лыжи и на сотрудничестве с которой заработал хорошие деньги, поймав тот период; когда каждая вложенная 1000$ приносила легко 3000$, но и преувеличивать прелести, а особенно то, что там кто-то и кого то ждёт с хорошей работой, с распростертыми руками и букварем, не стоит.

Кстати, я сейчас уже стал забывать польский язык, не был года 3 уже в Польше, но я Вам скажу: при том, что я почти свободно говорил на польском, читать газету для меня была невыносимая мука.



В Турции в ресторанах подают ВСЕГДА меню с картинками и даже если там нет английского текста (Видя, что иностранец, подадут меню на английском) вы все поймёте.

Я здесь живу, не один год. Я реально не знаю турецкий язык - только употребительные слова и цифры и не испытываю никаких сложностей.

Ни-ка-ких.