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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:29
По человеку смотрят...
Х. Х. Х
По поводу лечения первые пару недель после начала пандемии 11 марта некоторые страховые заявили, что это форс-мажор и они типа «пас».
Злобный наглый - как тут не раз писали - султан топнул ногой и все они распространили заявления типа «Простите засранцев - мы ошиблись, мы ценим своих клиентов»
х. Х. Х.
Новинки сезона-2020. Мы эти дни проводим в отеле вблизи античного города Olimpos.
Трансфер на пляж прозевали, но не стали наглеть: я сказал, что сделаю пару ходок к пляжу на авто. Допил вторую банку пива у бассейна и поехали.
Перед въездом на территорию античных руин жесткий контроль полиции: все в масках, с оружием, я предварительно одел маску, вижу, что они «пробивают» мой номер авто Львовской серии на планшете.
Остановили, я сказал: Otel Salinas - Olimpos plaji”.
Потребовали документы - у всех в авто были ВНЖ.
Это им понравилось.
Только я трогаться - полицейский в маске мне сказал, что ехать нельзя - я не пристегнут (отстегнулся доставать документы). Поистегнулся. Поехали,
Парковка в античном городе платная: 5 лир, 20 гривен. Вход на пляж платный: 4 лиры - 15 гривен с взрослого. Самый большой сюрприз был на проходных турникетах: потребовал сотрудник в маске и пластиковом шлеме одеть маски и всем измерил температуру, после чего пустил на территорию крепостных стен и руин города, построенного 2000 лет назад.
На пляже античного города новый сюрприз - такого раньше не было: патруль из двоих: полицейский и военный в красивых формах.
Я не знаю, как вооружены наши солдаты на Востоке страны, но у этих пистолеты, автоматы и форма круче, чем в американских боевиках.
Вода в море тёплая, я уже поплавал, дети и женщины ещё плавают...
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akurt
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:43
akurt написав:
Последние новости такие:
- все время пандемии лечение всех в больницах Турции и даже иностранцев бесплатное.
- с 15 июня открываются авиарейсы из Европы и с 1 июля из Украины. При прибытии иностранца будут измерять температуру, если она будет 38 и выше, то будут делать тест на Коронавирус, ответ через 2-3 часа.
Естественно, при обнаружении будут лечить и бесплатно.
Да о порядке пересечения границы инфа есть,как и порядок действий при обнаружении больных на границе и в отелях.А вот касаемо платной-бесплатной госпитализации-инфы не нашел вообще.Страховые обеспечивают поддержку по полису до тех пор,пока у тебя не обнаружат Covid,а дальше-это уже не страховой случай и Good Lack!Вот как в данном случае поведет себя турецкая сторона и есть главный вопрос..То что изолируют-это 100%,а вот будут ли лечить-ХЗ! Имеющим вид или разрешение на жительство,типа Вас Akurt,возможно и "светит коммунизм",но боюсь-реальность будет гораздо суровее
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osafly
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:46
osafly написав:
Да о порядке пересечения границы инфа есть,как и порядок действий при обнаружении больных на границе и в отелях.А вот касаемо платной-бесплатной госпитализации-инфы не нашел вообще.Страховые обеспечивают поддержку по полису до тех пор,пока у тебя не обнаружат Covid,а дальше-это уже не страховой случай и Good Lack!Вот как в данном случае поведет себя турецкая сторона и есть главный вопрос..То что изолируют-это 100%,а вот будут ли лечить-ХЗ! Имеющим вид или разрешение на жительство,типа Вас Akurt,возможно и "светит коммунизм",но боюсь-реальность будет гораздо суровее
Могут заставить купить турецкую страховку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:52
akurt написав:
По человеку смотрят...
Х. Х. Х
По поводу лечения первые пару недель после начала пандемии 11 марта некоторые страховые заявили, что это форс-мажор и они типа «пас».
Злобный наглый - как тут не раз писали - султан топнул ногой и все они распространили заявления типа «Простите засранцев - мы ошиблись, мы ценим своих клиентов»
х. Х. Х.
Новинки сезона-2020. Мы эти дни проводим в отеле вблизи античного города Olimpos.
Трансфер на пляж прозевали, но не стали наглеть: я сказал, что сделаю пару ходок к пляжу на авто. Допил вторую банку пива у бассейна и поехали.
Перед въездом на территорию античных руин жесткий контроль полиции: все в масках, с оружием, я предварительно одел маску, вижу, что они «пробивают» мой номер авто Львовской серии на планшете.
Остановили, я сказал: Otel Salinas - Olimpos plaji”.
Потребовали документы - у всех в авто были ВНЖ.
Это им понравилось.
Только я трогаться - полицейский в маске мне сказал, что ехать нельзя - я не пристегнут (отстегнулся доставать документы). Поистегнулся. Поехали,
Парковка в античном городе платная: 5 лир, 20 гривен. Вход на пляж платный: 4 лиры - 15 гривен с взрослого. Самый большой сюрприз был на проходных турникетах: потребовал сотрудник в маске и пластиковом шлеме одеть маски и всем измерил температуру, после чего пустил на территорию крепостных стен и руин города, построенного 2000 лет назад.
На пляже античного города новый сюрприз - такого раньше не было: патруль из двоих: полицейский и военный в красивых формах.
Я не знаю, как вооружены наши солдаты на Востоке страны, но у этих пистолеты, автоматы и форма круче, чем в американских боевиках.
Вода в море тёплая, я уже поплавал, дети и женщины ещё плавают...
Олимпос и Чиралы-классное место.Далековато только Вы остановились...на горе.Если машина-то конечно пофиг,я года три назад здесь был...Из Кемера,на автобусе доехали до второго поворота,там вышли-сразу на долмуш,который спускает до самого низа в Олимпос...Пляжи конечно там обалденные.Ныряешь,ногами гальку ворушишь,а мелкие камбалы стаями как куры сбегаются и шастают у тебя под ногами,а ты в маске зыришь на них.Красота.Фазелис и Чиралы с Олимпосом-одни из лучших на мой взгляд пляжей не только в тех местах,но и во всей Турции,а я объехал все побережье от Измира до Аланьи.На Химеру вечером залезть не планируете?? Надо!!
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osafly
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:56
shapo написав: osafly написав:
Да о порядке пересечения границы инфа есть,как и порядок действий при обнаружении больных на границе и в отелях.А вот касаемо платной-бесплатной госпитализации-инфы не нашел вообще.Страховые обеспечивают поддержку по полису до тех пор,пока у тебя не обнаружат Covid,а дальше-это уже не страховой случай и Good Lack!Вот как в данном случае поведет себя турецкая сторона и есть главный вопрос..То что изолируют-это 100%,а вот будут ли лечить-ХЗ! Имеющим вид или разрешение на жительство,типа Вас Akurt,возможно и "светит коммунизм",но боюсь-реальность будет гораздо суровее
Могут заставить купить турецкую страховку
Да я б купил,если бы реально работала и денег стоила бы адекватно..Страховка сейчас от наших страховых-это что есть,что нет ее.
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osafly
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