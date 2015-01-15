Додано: Чет 11 чер, 2020 15:29

По человеку смотрят...



Х. Х. Х

По поводу лечения первые пару недель после начала пандемии 11 марта некоторые страховые заявили, что это форс-мажор и они типа «пас».

Злобный наглый - как тут не раз писали - султан топнул ногой и все они распространили заявления типа «Простите засранцев - мы ошиблись, мы ценим своих клиентов»



х. Х. Х.

Новинки сезона-2020. Мы эти дни проводим в отеле вблизи античного города Olimpos.

Трансфер на пляж прозевали, но не стали наглеть: я сказал, что сделаю пару ходок к пляжу на авто. Допил вторую банку пива у бассейна и поехали.

Перед въездом на территорию античных руин жесткий контроль полиции: все в масках, с оружием, я предварительно одел маску, вижу, что они «пробивают» мой номер авто Львовской серии на планшете.

Остановили, я сказал: Otel Salinas - Olimpos plaji”.

Потребовали документы - у всех в авто были ВНЖ.

Это им понравилось.

Только я трогаться - полицейский в маске мне сказал, что ехать нельзя - я не пристегнут (отстегнулся доставать документы). Поистегнулся. Поехали,

Парковка в античном городе платная: 5 лир, 20 гривен. Вход на пляж платный: 4 лиры - 15 гривен с взрослого. Самый большой сюрприз был на проходных турникетах: потребовал сотрудник в маске и пластиковом шлеме одеть маски и всем измерил температуру, после чего пустил на территорию крепостных стен и руин города, построенного 2000 лет назад.

На пляже античного города новый сюрприз - такого раньше не было: патруль из двоих: полицейский и военный в красивых формах.

Я не знаю, как вооружены наши солдаты на Востоке страны, но у этих пистолеты, автоматы и форма круче, чем в американских боевиках.

Вода в море тёплая, я уже поплавал, дети и женщины ещё плавают...