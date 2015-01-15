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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:29
По человеку смотрят...
Х. Х. Х
По поводу лечения первые пару недель после начала пандемии 11 марта некоторые страховые заявили, что это форс-мажор и они типа «пас».
Злобный наглый - как тут не раз писали - султан топнул ногой и все они распространили заявления типа «Простите засранцев - мы ошиблись, мы ценим своих клиентов»
х. Х. Х.
Новинки сезона-2020. Мы эти дни проводим в отеле вблизи античного города Olimpos.
Трансфер на пляж прозевали, но не стали наглеть: я сказал, что сделаю пару ходок к пляжу на авто. Допил вторую банку пива у бассейна и поехали.
Перед въездом на территорию античных руин жесткий контроль полиции: все в масках, с оружием, я предварительно одел маску, вижу, что они «пробивают» мой номер авто Львовской серии на планшете.
Остановили, я сказал: Otel Salinas - Olimpos plaji”.
Потребовали документы - у всех в авто были ВНЖ.
Это им понравилось.
Только я трогаться - полицейский в маске мне сказал, что ехать нельзя - я не пристегнут (отстегнулся доставать документы). Поистегнулся. Поехали,
Парковка в античном городе платная: 5 лир, 20 гривен. Вход на пляж платный: 4 лиры - 15 гривен с взрослого. Самый большой сюрприз был на проходных турникетах: потребовал сотрудник в маске и пластиковом шлеме одеть маски и всем измерил температуру, после чего пустил на территорию крепостных стен и руин города, построенного 2000 лет назад.
На пляже античного города новый сюрприз - такого раньше не было: патруль из двоих: полицейский и военный в красивых формах.
Я не знаю, как вооружены наши солдаты на Востоке страны, но у этих пистолеты, автоматы и форма круче, чем в американских боевиках.
Вода в море тёплая, я уже поплавал, дети и женщины ещё плавают...
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akurt
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:43
akurt написав:
Последние новости такие:
- все время пандемии лечение всех в больницах Турции и даже иностранцев бесплатное.
- с 15 июня открываются авиарейсы из Европы и с 1 июля из Украины. При прибытии иностранца будут измерять температуру, если она будет 38 и выше, то будут делать тест на Коронавирус, ответ через 2-3 часа.
Естественно, при обнаружении будут лечить и бесплатно.
Да о порядке пересечения границы инфа есть,как и порядок действий при обнаружении больных на границе и в отелях.А вот касаемо платной-бесплатной госпитализации-инфы не нашел вообще.Страховые обеспечивают поддержку по полису до тех пор,пока у тебя не обнаружат Covid,а дальше-это уже не страховой случай и Good Lack!Вот как в данном случае поведет себя турецкая сторона и есть главный вопрос..То что изолируют-это 100%,а вот будут ли лечить-ХЗ! Имеющим вид или разрешение на жительство,типа Вас Akurt,возможно и "светит коммунизм",но боюсь-реальность будет гораздо суровее
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osafly
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:46
osafly написав:
Да о порядке пересечения границы инфа есть,как и порядок действий при обнаружении больных на границе и в отелях.А вот касаемо платной-бесплатной госпитализации-инфы не нашел вообще.Страховые обеспечивают поддержку по полису до тех пор,пока у тебя не обнаружат Covid,а дальше-это уже не страховой случай и Good Lack!Вот как в данном случае поведет себя турецкая сторона и есть главный вопрос..То что изолируют-это 100%,а вот будут ли лечить-ХЗ! Имеющим вид или разрешение на жительство,типа Вас Akurt,возможно и "светит коммунизм",но боюсь-реальность будет гораздо суровее
Могут заставить купить турецкую страховку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:52
akurt написав:
По человеку смотрят...
Х. Х. Х
По поводу лечения первые пару недель после начала пандемии 11 марта некоторые страховые заявили, что это форс-мажор и они типа «пас».
Злобный наглый - как тут не раз писали - султан топнул ногой и все они распространили заявления типа «Простите засранцев - мы ошиблись, мы ценим своих клиентов»
х. Х. Х.
Новинки сезона-2020. Мы эти дни проводим в отеле вблизи античного города Olimpos.
Трансфер на пляж прозевали, но не стали наглеть: я сказал, что сделаю пару ходок к пляжу на авто. Допил вторую банку пива у бассейна и поехали.
Перед въездом на территорию античных руин жесткий контроль полиции: все в масках, с оружием, я предварительно одел маску, вижу, что они «пробивают» мой номер авто Львовской серии на планшете.
Остановили, я сказал: Otel Salinas - Olimpos plaji”.
Потребовали документы - у всех в авто были ВНЖ.
Это им понравилось.
Только я трогаться - полицейский в маске мне сказал, что ехать нельзя - я не пристегнут (отстегнулся доставать документы). Поистегнулся. Поехали,
Парковка в античном городе платная: 5 лир, 20 гривен. Вход на пляж платный: 4 лиры - 15 гривен с взрослого. Самый большой сюрприз был на проходных турникетах: потребовал сотрудник в маске и пластиковом шлеме одеть маски и всем измерил температуру, после чего пустил на территорию крепостных стен и руин города, построенного 2000 лет назад.
На пляже античного города новый сюрприз - такого раньше не было: патруль из двоих: полицейский и военный в красивых формах.
Я не знаю, как вооружены наши солдаты на Востоке страны, но у этих пистолеты, автоматы и форма круче, чем в американских боевиках.
Вода в море тёплая, я уже поплавал, дети и женщины ещё плавают...
Олимпос и Чиралы-классное место.Далековато только Вы остановились...на горе.Если машина-то конечно пофиг,я года три назад здесь был...Из Кемера,на автобусе доехали до второго поворота,там вышли-сразу на долмуш,который спускает до самого низа в Олимпос...Пляжи конечно там обалденные.Ныряешь,ногами гальку ворушишь,а мелкие камбалы стаями как куры сбегаются и шастают у тебя под ногами,а ты в маске зыришь на них.Красота.Фазелис и Чиралы с Олимпосом-одни из лучших на мой взгляд пляжей не только в тех местах,но и во всей Турции,а я объехал все побережье от Измира до Аланьи.На Химеру вечером залезть не планируете?? Надо!!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 15:56
shapo написав: osafly написав:
Да о порядке пересечения границы инфа есть,как и порядок действий при обнаружении больных на границе и в отелях.А вот касаемо платной-бесплатной госпитализации-инфы не нашел вообще.Страховые обеспечивают поддержку по полису до тех пор,пока у тебя не обнаружат Covid,а дальше-это уже не страховой случай и Good Lack!Вот как в данном случае поведет себя турецкая сторона и есть главный вопрос..То что изолируют-это 100%,а вот будут ли лечить-ХЗ! Имеющим вид или разрешение на жительство,типа Вас Akurt,возможно и "светит коммунизм",но боюсь-реальность будет гораздо суровее
Могут заставить купить турецкую страховку
Да я б купил,если бы реально работала и денег стоила бы адекватно..Страховка сейчас от наших страховых-это что есть,что нет ее.
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osafly
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:35
shapo написав:
Какой-то коммунизм царит сейчас в Турции которого я год назад не заметил, наоборот, старались впарить что-нибудь подороже.
Комунізм звучить лише в повідомленнях п. Акурта. Недарма він довгий час був членом КПРС.
В Туреччині все жорстко, насправді. Азія-с)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:44
osafly написав: shapo написав: osafly написав:
Да о порядке пересечения границы инфа есть,как и порядок действий при обнаружении больных на границе и в отелях.А вот касаемо платной-бесплатной госпитализации-инфы не нашел вообще.Страховые обеспечивают поддержку по полису до тех пор,пока у тебя не обнаружат Covid,а дальше-это уже не страховой случай и Good Lack!Вот как в данном случае поведет себя турецкая сторона и есть главный вопрос..То что изолируют-это 100%,а вот будут ли лечить-ХЗ! Имеющим вид или разрешение на жительство,типа Вас Akurt,возможно и "светит коммунизм",но боюсь-реальность будет гораздо суровее
Могут заставить купить турецкую страховку
Да я б купил,если бы реально работала и денег стоила бы адекватно..Страховка сейчас от наших страховых-это что есть,что нет ее.
"Могут заставить" - мне даже понравилось.Полис медстрахования иностранца
стоит на 1 год менее 100 (ста) долларов.
Это 2 700 гривен. Купите нечто подобное в Украине.
У меня полис на 2 года - Страховая АК Сикгорта
- одна и самых мощных - договора об обслуживании с 3000 больниц по всей Турции.
Кстати, для ее оформления ВНЖ не нужно.
Обязательна она для предоставления в Миграционную службу для получения ВНЖ.
Кстати, страховка от Приватбанка работает ОЧЕНЬ даже успешно в Турции - в прошлом году пригодилась - жена подвернула ногу - распухла и не могла ходить.
Позвонили - там спросили номер страховки, фамилию, имя, потом перезвонили, сказали ждать на дом авто - доставили в частную больницу - там прием травматолога, рентген. Травматолог сказал, на рентгене не видно, есть ли трещина в косточке стопы - запросили разрешение на КТ - подождали минут 20 - пришло подтверждение - сделали КТ - в кабинете травматолога большой экран - видно в стопе каждую косточку в объеме - трещины не обнаружили - слава Богу - плотная повязка (типа резиновый носок на ногу)+ мазь для снятия воспаления. Все бесплатно.
Посадили в авто и отвезли домой.
Сработала отлично.Вообще за границу ездить без страховки - это преступление.
В прошлом году летом прилетели приятели - давно выехали с Украины в Дюссельдорф - у девочки после длительного сидения в бассейне началось воспаление среднего уха - прием врача и лечение - оплатили 500 евро.
На этом не экономьте.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 17:53
osafly написав:
На Химеру вечером залезть не планируете?? Надо!!
Мы совсем рядом - но на Химере
я уж был много раз - и днем и вечером с фонариками - этот раз не планируем.
У нас в программе следующий раз - поход на маяк Каледония
и потом отдых на Пиратском пляже.
Дивные места.
Что приятно: в прибрежной полосе - столы со скамейками под соснами, все чистенько прилично и все бесплатно.P.S.
Меня сегодня жестоко обманули - я выше написал, что парковка в Античном городе 5 лир - я приготовил 5 лир - в будке мужичок сказал что-то, что я понял, что на выезде платить. На выезде подъехал - даю 5 лир - а он говорит, выезжайте бесплатно.
Может потому, что у меня авто с украинскими номерами. Прикол так и не понял, мелочь, но приятно...
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