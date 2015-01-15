Додано: Чет 11 чер, 2020 20:42

Все верно.

Тут главное не путать Полис медицинского страхования ТУРИСТА при поездках за границу и Полис медицинского страхования иностранца в ДАННОЙ стране.

Когда я из Турции выезжаю за границу я оформляю такой же Полис медицинского страхования ТУРИСТА, как оформлял бы при выезде из Украины. Цена, кстати, одинаковая или почти одинаковая - 40 лир - 160 гривен на 8 дней. Последний раз был в Германии - вернулся 1 февраля.



х х х

В украинской диаспоре активно муссируются слухи - пока официально неподтвержденные - что на днях будет объявлено о возобновлении оформления гражданам Украины так называемого "Туристического ВНЖ", о прекращении оформления которого было официально объявлено (не продлевалось с 01.01.2020).

Туристический ВНЖ выдавался, если человек арендовал квартиру в Турции на 1 год.

Подробностей нет еще, но мой приятель - гражданин Армении - срочно бросил собираться возвращаться в Армению и подал документы на продление своего ВНЖ.

Рандеву ему и его жене назначили на 18 июня - интересно, чем закончится для гражданина Армении.

Но в Армению он ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТ.



Для справки:

- аренда квартир в Анталии долгосрочная разрешена законом, краткосрочная сдача в аренду квартир запрещена и карается большими штрафами; но рискуют и сдают.

- обычно слышу цены от 1200 до 1800 лир в месяц (4800-7200 гривен) + коммунальные, включая квартплату.

- квартиры "2+1" в очень престижных домах можно арендовать за 3500-3700 лир в месяц (примерно 500 долларов). Квартплата там высокая - примерно 250 лир или 1000 гривен.

- для оформления "Туристического ВНЖ" нужно было в Миграционную службу предоставить Договор аренды (здесь это - стандартный бланк), заверенный нотариально.

- особенность в Турции: права арендатора ВЫШЕ прав арендодателя. В 99% случаев арендодатель не может выселить арендатора по своему желанию. О прекращении действия Договора аренды он должен уведомить арендатора за 1 месяц до окончания срока аренды ПИСЬМЕННО с заверением своего желания нотариусом. Если такого уведомления не было - Договор считается продленным еще на 1 год автоматически. Арендодатель имеет право увеличить арендную плату 1 раз в год на официально объявленный процент инфляции а арендатор обязан согласиться таким изменением без лишних вопросов. Что интересно, арендатор официально оформляет лицевые счета на воду, газ и электроэнергию НА СЕБЯ на основании Договора аренды и арендодатель не несет никакой ответственности за возможные проблемы.

- показания счетчиков сами здесь не подают - один раз в месяц поставщик услуг сам снимает показания счетчиков, распечатывает счет прямо на месте. Срок оплаты за воду - 20 дней, электроэнергию - 10 дней. При неуплате - поставщик услуг отключает поставку услуг сам и долг погашает за счет депозита, внесенного при оформлении Договора на поставку услуг. Возобновление - после оплаты штрафа и услуги нового подключения.