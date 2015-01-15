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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:34

С одной стороны видно, что Мизантропу плохо в дерьме по самую шею жить - чуть не удавился за невзысканынне с меня за украинские автономера 5 (пять) лир (менее 20 гривен).
С другой стороны приятно, что человек растёт на глазах: точно знает где у кого какое место вспотело.

х х ж
Вчера в Олимпусе +25 +24. Были легкие облака.
Сегодня с утра солнечно спокойно. Комфортно.
Днем обещают +26. Все еще спят после вчерашнего концерта живой музыки.
Пиво на балконе номера почти до полуночи.

х х х
Люблю хорошие новости: утром сообщили, что парень из офиса зарубежной фирмы в Украине, где работали двое детей моих приятелей, выиграл Гринкарту.
Под лежачий камень, вода не течёт, а тут "2-в-1": Computer Science+GreenCardLottery.
Двое детей приятелей - один в Stockholm (Sveden), второй Seattle (Washington).
Теперь и этот уедет...
Тут что плохо для форумчан: концентрация Мизантропов растет.
Химик бы сказал: "В результате полученный водный раствор KBr оказался безнадежно испорченным примесью непрореагировавшего, очень едкого гидроксида калия KOH."
akurt
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  #<1 ... 626627628629
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