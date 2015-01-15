Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:34

С одной стороны видно, что Мизантропу плохо в дерьме по самую шею жить - чуть не удавился за невзысканынне с меня за украинские автономера 5 (пять) лир (менее 20 гривен).

С другой стороны приятно, что человек растёт на глазах: точно знает где у кого какое место вспотело.



х х ж

Вчера в Олимпусе +25 +24. Были легкие облака.

Сегодня с утра солнечно спокойно. Комфортно.

Днем обещают +26. Все еще спят после вчерашнего концерта живой музыки.

Пиво на балконе номера почти до полуночи.



х х х

Люблю хорошие новости: утром сообщили, что парень из офиса зарубежной фирмы в Украине, где работали двое детей моих приятелей, выиграл Гринкарту.

Под лежачий камень, вода не течёт, а тут "2-в-1": Computer Science+GreenCardLottery.

Двое детей приятелей - один в Stockholm (Sveden), второй Seattle (Washington).

Теперь и этот уедет...

Тут что плохо для форумчан: концентрация Мизантропов растет.

Химик бы сказал: "В результате полученный водный раствор KBr оказался безнадежно испорченным примесью непрореагировавшего, очень едкого гидроксида калия KOH."