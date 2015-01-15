akurt написав:х х ж
Вчера в Олимпусе +25 +24. Были легкие облака.
Сегодня с утра солнечно спокойно. Комфортно.
Днем обещают +26. Самая высокая температура в этот день июня была зафиксирована в 2019 году: +28.
х х х
Люблю хорошие новости: утром сообщили, что парень из офиса зарубежной фирмы в Украине, где работали двое детей моих приятелей, выиграл Гринкарту.
Под лежачий камень, вода не течёт, а тут "2-в-1": Computer Science+GreenCardLottery.
Двое детей приятелей - один в Stockholm (Sveden), второй Seattle (Washington).
Теперь и этот уедет...
Тут что плохо для форумчан: концентрация Мизантропов растет.
Химик бы сказал: "В результате полученный водный раствор KBr оказался безнадежно испорченным примесью непрореагировавшего, очень едкого гидроксида калия KOH."
Опять +35)) весь узколобый смысл снова описан очередной бессмысленицей.Затопи про просмотры ветки,трафик...Помни по 1 грн.за пост,дурака за пальцы(язык) никто не тянул,ты сам накнопал.Удаленные посты учти,не разорись))