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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:17
как и ожидалось, сегодня Правительство Турции приняло решение о значительном улучшении жизни иностранцев: во-первых, украинцам стали продлевать туристический ВНЖ. Во-вторых, значительно упрощены наказания для тех, кто превысил сроки легального пребывания в Турции - вместо депортации можно отделаться легким штрафом!
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