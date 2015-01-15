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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:17

как и ожидалось, сегодня Правительство Турции приняло решение о значительном улучшении жизни иностранцев: во-первых, украинцам стали продлевать туристический ВНЖ. Во-вторых, значительно упрощены наказания для тех, кто превысил сроки легального пребывания в Турции - вместо депортации можно отделаться легким штрафом!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:53

  akurt написав:как и ожидалось, сегодня Правительство Турции приняло решение о значительном улучшении жизни иностранцев: во-первых, украинцам стали продлевать туристический ВНЖ. Во-вторых, значительно упрощены наказания для тех, кто превысил сроки легального пребывания в Турции - вместо депортации можно отделаться легким штрафом!


А что, на продление визы подать было нельзя?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:06

Часто бывает путаница в понятиях "виза" и "ВНЖ".
Для украинцев действует безвизовый - слава Богу - режим - с правом пребывания в странах Шенгенского соглашения и не только (Швейцария, Румыния, Болгария, Турция). При этом Вы можете находиться БЕЗ визы 90 дней в каждые 180 дней.
Вот если вы в какой-то из стран по непонятной причине задержались более 90 дней - полУчите неприятности, например закроют въезд в страны Шенгена на 5 лет.
То же и в Турции.

А вот если вы хотите находиться больше, то нужно оформлять ВНЖ. В разных странах разная процедура и сложности.
В Турции есть несколько видов ВНЖ, и вот с 01.01.2020 официально перестали продлевать украинцам так называемый "Туристический ВНЖ" - его оформляли на 1 год на основании аренды квартиры с правом продления. Вот сегодня официально опубликовали сообщение о том, что 9 июня принято решение возобновить такое продление именно "туристического".
Кроме того, там в официальном документе прописаны более мягкие меры для тех, кто нарушил 90-а дневное пребывание по безвизовому режиму, или кто не выехал перед окончанием "Туристического ВНЖ". Вместо депортации на срок разный в зависимости от срока нарушения пребывания от 1 месяца до 5-ти (!!!) лет введены штрафы, часто щадящие.
Что интересно, прописано, что щадящий режим включается только для тех, кто добровольно появится на границе для выезда, а не будет задержан при какой-то проверке.
Такую проверку делают так: например, на трассе Кемер-Анталия стоят "летучие посты", как правило проверяют междугородние автобусы ("Кемер-Анталия"), сегодня у меня проверяли ВНЖ на въезде в Античный город - у жандармов планшеты - вводят номер - наверное появляются мои данные и фейс.
Подробно - на русскоязычной версии сайта Миграционной службы здесь: https://ru.goc.gov.tr/%D1%80%D0%B0%D0%B ... 0%B8%D0%B5
akurt
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