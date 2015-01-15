Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:06

Часто бывает путаница в понятиях "виза" и "ВНЖ".Для украинцев действует безвизовый - слава Богу - режим - с правом пребывания в странах Шенгенского соглашения и не только (Швейцария, Румыния, Болгария, Турция). При этом ВыВот если вы в какой-то из стран по непонятной причине задержались более 90 дней - полУчите неприятности, например закроют въезд в страны Шенгена на 5 лет.То же и в Турции.А вот если вы хотите находиться больше, то нужно оформлять ВНЖ. В разных странах разная процедура и сложности.В Турции есть несколько видов ВНЖ, и вот с 01.01.2020 официальноукраинцам так называемый "Туристический ВНЖ" - его оформляли на 1 год на основании аренды квартиры сВот сегодня официально опубликовали сообщение о том, что 9 июня принято решение возобновить такое продление именно "туристического".Кроме того, там в официальном документе прописаны более мягкие меры для тех, кто нарушил 90- дневное пребывание по безвизовому режиму, или"Туристического ВНЖ". Вместо депортации на срок разный в зависимости от срока нарушения пребывания от 1 месяца до 5-ти (!!!) лет введены штрафы, часто щадящие.Что интересно, прописано, что щадящий режим включается только для тех, кто добровольно появится на границе для выезда, а не будет задержан при какой-то проверке.Подробно - на русскоязычной версии сайта Миграционной службы здесь: