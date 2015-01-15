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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:17

как и ожидалось, сегодня Правительство Турции приняло решение о значительном улучшении жизни иностранцев: во-первых, украинцам стали продлевать туристический ВНЖ. Во-вторых, значительно упрощены наказания для тех, кто превысил сроки легального пребывания в Турции - вместо депортации можно отделаться легким штрафом!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:53

  akurt написав:как и ожидалось, сегодня Правительство Турции приняло решение о значительном улучшении жизни иностранцев: во-первых, украинцам стали продлевать туристический ВНЖ. Во-вторых, значительно упрощены наказания для тех, кто превысил сроки легального пребывания в Турции - вместо депортации можно отделаться легким штрафом!


А что, на продление визы подать было нельзя?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:06

Часто бывает путаница в понятиях "виза" и "ВНЖ".
Для украинцев действует безвизовый - слава Богу - режим - с правом пребывания в странах Шенгенского соглашения и не только (Швейцария, Румыния, Болгария, Турция). При этом Вы можете находиться БЕЗ визы 90 дней в каждые 180 дней.
Вот если вы в какой-то из стран по непонятной причине задержались более 90 дней - полУчите неприятности, например закроют въезд в страны Шенгена на 5 лет.
То же и в Турции.

А вот если вы хотите находиться больше, то нужно оформлять ВНЖ. В разных странах разная процедура и сложности.
В Турции есть несколько видов ВНЖ, и вот с 01.01.2020 официально перестали продлевать украинцам так называемый "Туристический ВНЖ" - его оформляли на 1 год на основании аренды квартиры с правом продления. Вот сегодня официально опубликовали сообщение о том, что 9 июня принято решение возобновить такое продление именно "туристического".
Кроме того, там в официальном документе прописаны более мягкие меры для тех, кто нарушил 90- дневное пребывание по безвизовому режиму, или кто не выехал перед окончанием "Туристического ВНЖ". Вместо депортации на срок разный в зависимости от срока нарушения пребывания от 1 месяца до 5-ти (!!!) лет введены штрафы, часто щадящие.
Что интересно, прописано, что щадящий режим включается только для тех, кто добровольно появится на границе для выезда, а не будет задержан при какой-то проверке.

Подробно - на русскоязычной версии сайта Миграционной службы здесь: https://ru.goc.gov.tr/%D1%80%D0%B0%D0%B ... 0%B8%D0%B5
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 05:35

  akurt написав:Часто бывает путаница в понятиях "виза" и "ВНЖ".
Для украинцев действует безвизовый - слава Богу - режим - с правом пребывания в странах Шенгенского соглашения и не только (Швейцария, Румыния, Болгария, Турция). При этом Вы можете находиться БЕЗ визы 90 дней в каждые 180 дней.
Вот если вы в какой-то из стран по непонятной причине задержались более 90 дней - полУчите неприятности, например закроют въезд в страны Шенгена на 5 лет.
То же и в Турции.

А вот если вы хотите находиться больше, то нужно оформлять ВНЖ. В разных странах разная процедура и сложности.
В Турции есть несколько видов ВНЖ, и вот с 01.01.2020 официально перестали продлевать украинцам так называемый "Туристический ВНЖ" - его оформляли на 1 год на основании аренды квартиры с правом продления. Вот сегодня официально опубликовали сообщение о том, что 9 июня принято решение возобновить такое продление именно "туристического".
Кроме того, там в официальном документе прописаны более мягкие меры для тех, кто нарушил 90- дневное пребывание по безвизовому режиму, или кто не выехал перед окончанием "Туристического ВНЖ". Вместо депортации на срок разный в зависимости от срока нарушения пребывания от 1 месяца до 5-ти (!!!)

Я сравнивал с Австралией где сейчас застряла жена, и там после 90 дней именно виза, но не от МИД, а от МВД
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:32

Все может быть.
В каждой стране свои правила.
Например, украинцам выдают визу в США со сроком действия 10 лет, но это не значит, что он там может быть 10 лет - при каждом въезде - не более 6-ти месяцев.
Я точно не уверен, но если был 6 месяцев - то срок отсутствия должен превышать срок нахождения на территории США в 2 раза - то есть выехать нужно и не въезжать 1 год.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:32

  akurt написав:Все может быть.
В каждой стране свои правила.
Например, украинцам выдают визу в США со сроком действия 10 лет, но это не значит, что он там может быть 10 лет - при каждом въезде - не более 6-ти месяцев.
Я точно не уверен, но если был 6 месяцев - то срок отсутствия должен превышать срок нахождения на территории США в 2 раза - то есть выехать нужно и не въезжать 1 год.

У неё многоразовая на 1 год. Д.б.не более 3 месяцев. Потом выезжаешь хоть на пару дней и можно въезжать на следующие 3,т.к.общий срок пребывания за год не указывается. В связи с пандемией сейчас будет все меняться т. к. не только туристические и гостевые аннулировали с её объявлением, но и студенческие и рабочие
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 15:29

Не удивительно...
Сейчас вот в США ожидается, что открытие виз в США класса Н1В ставится на "бан" - а это именно та виза, рабочая, по которой большинство украинцев попадало в США...

х х х

Информация к размышлению: сегодня вернулся из отдыха в бухте вблизи античного города Олимпуса и по дороге встретил авто регистрации и Германии, и Франции.
Почему-то подумал, что после всех событий с коронавирусом Европа ринется жить в Турции...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:16

в Болгарии падение цен на 50-60%

  akurt написав:Не удивительно...
Сейчас вот в США ожидается, что открытие виз в США класса Н1В ставится на "бан" - а это именно та виза, рабочая, по которой большинство украинцев попадало в США...

х х х

Информация к размышлению: сегодня вернулся из отдыха в бухте вблизи античного города Олимпуса и по дороге встретил авто регистрации и Германии, и Франции.
Почему-то подумал, что после всех событий с коронавирусом Европа ринется жить в Турции...

ага, але:
http://bourgas.ru/bolshaya-chast-nedvizhimosti-v-bolgarii-prinadlezhaschey-rossiyanam-seychas-prodaetsya/

Как сообщает Нова ТВ, почти 70% недвижимости на территории Болгарии, принадлежащей россиянам, выставлены на продажу, при этом цены на нее ниже рыночных, об этом говорят брокеры. Такая ситуация на рынке недвижимости сегодня на руку тем, кто пытается найти себе недвижимость.

Российское законодательство в последние годы изменилось, ограничив возможности чиновников покупать недвижимость, в т.ч. и в Болгарии. Кроме этого в РФ серьезно изменилась экономическая и политическая ситуация. В последние годы россияне стали значительно беднее. Доходы подавляющее большинства жителей страны, в пересчете на евро или доллары, упало в разы.

Первые указания правительства по пресечению вывода денежных средств из России появились в 2014 году. Именно они затронули чиновников. В 2018 году появился другой закон, который контролирует движение денежных потоков из России за границу.

„Именно это дало большой толчок сделкам прошлого года с большим количеством продаж и падением цен на 50-60%“, — объяснила брокер — Антония Вирт.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:16

  flyman написав:ага, але:


Саме так: і ага, і але... про Болгарію...
Хтось - не буду нагадувати хто - все вмовляв їхати людей в Болгарію...

х х х
Читаю київську гілку та дивуюся: недобуди, без дозволів, без документів, без комунікацій хмарочоси... 1400$ квадрат залізобетонної підлоги... 2400$ квадрат залізобетонної підлоги... 3400$ квадрат залізобетонної підлоги... Чи подуріли люди...

Тут дивлюся якими темпами будують новий будинок 6-поверховий - одна з найкращих локацій...
Вже верхній поверх роблять... Фото днів десять тому...
Зображення
Вигляд з боку дитячого парку...
Зображення
Локація...
Зображення
Між дитячим парком та вільним простором - безкоштовна парковка, зроблена муніципалітетом (видно на першому фото). Освітлюється. Не охороняється - тут не крадуть і не вскривають авто.
Зображення
Ціни не знаю, забудовника не знаю - не питайте. Але місце реально найкраще. Всі вулиці - без інтенсивного руху, автобуси ходять по паралельних вулицях.
Фото в ці хвилини (дві стіни орієнтовані на Південь - в бік моря):
Зображення
P.S. Найближчі дні:
- Київ +27...+29... Зливи...
- Дніпро +32 ...+35...
- Львів +16...+17... Дощ. Дощ. Дощ.
- Анталія +26...+27. Cухо. Сонячно. Вода в морі +24.
akurt
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