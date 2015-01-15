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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 14 чер, 2020 15:27
Цікаве питання.
Але є деякі факти про РФ та про українців. Вони можуть дати відповідь.
Мало хто знає, що українці - найхитріші та найкмітливіші люди в світі.
Наприклад, після анексії Криму дехто - хто був прописаний в Криму - отримав паспорт РФ "автоматично", дехто - хто не був прописаний в Криму - але мав будинок/квартиру/віллу - отримав через рішення суду (судді всі залишалися українські - треба було довести, що на момент анексії хоч проживав якось та десь).
Після цього оформили російську пенсію - жінки з 55 років, чоловіки - з 60 років.
Мої респонденти повідомляють про розміри пенсій від 13 000 до 52 000 рублів РФ.
Тая пенсія приходить на локальну картку (здається "Мир"), яка обслуговується тільки в Криму.
Будинки/квартири/вілли попродавали та виїхали в Україну. А пенсія російська "капає". Її треба отримувати не рідше, ніж раз в 6 місяців - а то позбавлять.
Тобто, велика кількість людей, що їздили в Крим - це ось такі російсько-українські пенсіонери.
З 1 червня 2020 почалася на них облава росіян - в ці дні при в"їзді до Криму всіх беруть під "білі руки" та складають дивний Протокол, де зазначено, що "Ви перетнули кордон РФ з боку України, це є порушенням якогось там Закону РФ. На цій підставі у подальшому вам повністю заборонено у подальшому перетинати кордон РФ у бідь-якому місці (!!!)". Не жартую - в мене вже є надіслані Вайбером пара таких протоколів.
Наші люди відразу злякалися: "Караул, позбавляють пенсії, О, Боже, що ж робити, росіяни грабують!"
Потім переляк пройшов і вже прокладено маршрут "Пенсійний":
- виїзд з України до Білорусі.
- літак в Сімферополь.
- отримання пенсії в Сімферополі в локальному банкоматі (на території Криму ніякі картки, навіть емітовані банками РФ, не обслуговуються. Через інет-банкінг з картки "Мир" перекази зробити неможливо).
- купівля улюблених українцями долярів.
- повернення в Білорусь.
- повернення в Україну з улюбленими українцями долярами.
Клопіт? А що поробиш, гроші нікому з неба просто так не падають...
Зробили наші люди висновок, що в РФ затягують пояси всім...
У нас воля - вільному... Воля — маленьке слово, а всі йому раді.
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akurt
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:19
akurt написав:
Не жартую - в мене вже є надіслані Вайбером пара таких протоколів
акурт ще пенсію від окупанта отримує?
молодець, окупанта треба доїти та забирати капітал
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flyman
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:21
Це Вам приснилося чи як?
Читайте уважно текст.
Крім того, я ж писав - я не живу у вакуумі - я писав неодноразово - я ЩОДЕННО спілкуюся: Латвія, Німеччина, США, Франція, Ірландія, Велика Британія, Швеція і з мешканцями багатьох міст України - від Трускавця до Севастополя.
Для цього є: Вайбер, Скайп, Мессенджер та ВатсАп...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 14 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Нед 14 чер, 2020 16:27
Цікаво що задає питання про те, чи розповсюджується халепа з фінансами росіян на українців - даю інформацію, яку НЕ ПОЧУЄ НІ ВІД КОГО - і раптом - якась дурниця.
Цікаві людЕ...
Щодо того, чому росіяни МОЖЛИВО (я не знаю) тікають з Болгарії/НеБолгарії - скажу таке: я ні з ким з росіян тут не спілкуюся принципово - але лівим краєм вуха чув, що там у них "гайки" якось закручують: здається, якщо росіянин відкрив рахунок в іноземному банку - повинен обов"язково у письмовій формі повідомити Податкову РФ, якщо отримав ВНП - в письмовій формі повинен повідомити Міграційну службу РФ. Але подробиць не знаю, бо мені то не цікаво...
А людина задала питання про Болгарію - я виклав свою інформацію для роздумів.
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akurt
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