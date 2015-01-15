Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаве питання. Але є деякі факти про РФ та про українців. Вони можуть дати відповідь.
Мало хто знає, що українці - найхитріші та найкмітливіші люди в світі. Наприклад, після анексії Криму дехто - хто був прописаний в Криму - отримав паспорт РФ "автоматично", дехто - хто не був прописаний в Криму - але мав будинок/квартиру/віллу - отримав через рішення суду (судді всі залишалися українські - треба було довести, що на момент анексії хоч проживав якось та десь). Після цього оформили російську пенсію - жінки з 55 років, чоловіки - з 60 років. Мої респонденти повідомляють про розміри пенсій від 13 000 до 52 000 рублів РФ. Тая пенсія приходить на локальну картку (здається "Мир"), яка обслуговується тільки в Криму. Будинки/квартири/вілли попродавали та виїхали в Україну. А пенсія російська "капає". Її треба отримувати не рідше, ніж раз в 6 місяців - а то позбавлять. Тобто, велика кількість людей, що їздили в Крим - це ось такі російсько-українські пенсіонери. З 1 червня 2020 почалася на них облава росіян - в ці дні при в"їзді до Криму всіх беруть під "білі руки" та складають дивний Протокол, де зазначено, що "Ви перетнули кордон РФ з боку України, це є порушенням якогось там Закону РФ. На цій підставі у подальшому вам повністю заборонено у подальшому перетинати кордон РФ у бідь-якому місці (!!!)". Не жартую - в мене вже є надіслані Вайбером пара таких протоколів. Наші люди відразу злякалися: "Караул, позбавляють пенсії, О, Боже, що ж робити, росіяни грабують!" Потім переляк пройшов і вже прокладено маршрут "Пенсійний": - виїзд з України до Білорусі. - літак в Сімферополь. - отримання пенсії в Сімферополі в локальному банкоматі (на території Криму ніякі картки, навіть емітовані банками РФ, не обслуговуються. Через інет-банкінг з картки "Мир" перекази зробити неможливо). - купівля улюблених українцями долярів. - повернення в Білорусь. - повернення в Україну з улюбленими українцями долярами. Клопіт? А що поробиш, гроші нікому з неба просто так не падають...
Зробили наші люди висновок, що в РФ затягують пояси всім... У нас воля - вільному... Воля — маленьке слово, а всі йому раді.
Це Вам приснилося чи як? Читайте уважно текст. Крім того, я ж писав - я не живу у вакуумі - я писав неодноразово - я ЩОДЕННО спілкуюся: Латвія, Німеччина, США, Франція, Ірландія, Велика Британія, Швеція і з мешканцями багатьох міст України - від Трускавця до Севастополя. Для цього є: Вайбер, Скайп, Мессенджер та ВатсАп...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 14 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Цікаво що задає питання про те, чи розповсюджується халепа з фінансами росіян на українців - даю інформацію, яку НЕ ПОЧУЄ НІ ВІД КОГО - і раптом - якась дурниця. Цікаві людЕ...
Щодо того, чому росіяни МОЖЛИВО (я не знаю) тікають з Болгарії/НеБолгарії - скажу таке: я ні з ким з росіян тут не спілкуюся принципово - але лівим краєм вуха чув, що там у них "гайки" якось закручують: здається, якщо росіянин відкрив рахунок в іноземному банку - повинен обов"язково у письмовій формі повідомити Податкову РФ, якщо отримав ВНП - в письмовій формі повинен повідомити Міграційну службу РФ. Але подробиць не знаю, бо мені то не цікаво... А людина задала питання про Болгарію - я виклав свою інформацію для роздумів.
akurt написав:Цікаве питання. Але є деякі факти про РФ та про українців. Вони можуть дати відповідь.
Мало хто знає, що українці - найхитріші та найкмітливіші люди в світі. Наприклад, після анексії Криму дехто - хто був прописаний в Криму - отримав паспорт РФ "автоматично", дехто - хто не був прописаний в Криму - але мав будинок/квартиру/віллу - отримав через рішення суду (судді всі залишалися українські - треба було довести, що на момент анексії хоч проживав якось та десь).
Это называется двоеж...пость и отсутствие всяких моральных принципов,которыми данные субъекты совершенно не отягощены.Им пох.. от кого и чего брать,их передали как крепостных,как стадо коров уездному помещику...Эдакие алчные двуногие существа,которые будут сотрудничать "за пятак" с кем угодно и кому угодно лизать зад ради сиюминутной выгоды.И дети у них потом вырастают такие же, не отягощенные ни принципами,ни связями с Родиной(которой нет)...ни кола,ни двора,ни чести,ни совести.Все как в любимой,генетически скрепной "пидо-рашке".. Что там Акурт...что то снова Туреччина по газам дала с короной,как и Украина...Сегодня 1500 заболевших..Походу в этом году там будет туризм внутренний.
По первой части согласен: пооформляли российские пенсии - и как бы даже "жируют" - они это объясняют так: а пусть россияне платят за наши неудобства. Вообще-то тут я их не осуждаю: "Дают - бери, бьют - беги!" Если почитать киевскую ветку - то любые методы зарабатывания хороши, и нет никаких моральных тормозов.
По второму вопросу - про "туризм внутренний"... Вопрос интересный. В Белеке планируют суперкрутые отели открыть с 15 июня - и то не точно. На сегодня официально 30 отелей в Анталии получили "Сертификат здоровья" - всё на высшем уровне с точки зрения гигиены и безопасности. А теперь задайтесь вопросом, какая гигиена и безопасность, скажем, в Лазурном (иногда его называют "Лепрозорное")? По поводу 1500 новых случаев: всё верно пишете, только за это воскресенье в Турции было проведено 45 176 тестов - в Украине за все время пандемии столько проведено (!!!) - а тут только за 1 день - и выявлено 1 562 новых случая. Лучший вариант: НЕ проводить тесты и НЕ выявлять случаи заболевания - как в Украине. Я вижу тут такое объяснение: народ реально расслабился и ходит - кроме супермаркетов - без масок. Хотя, конечно, неизвестно, насколько они спасают. Министр здравоохранения Турции каждый день всех призывает: "СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ!" Сегодня говорил с турками - сказали, что за все время в Анталии умерло от коронавируса 14 человек. Будьте здоровы! Соблюдайте СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 чер, 2020 03:17, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав: По поводу 1500 новых случаев: всё верно пишете, только за это воскресенье в Турции было проведено 45 176 тестов - в Украине за все время пандемии столько проведено (!!!) - а тут только за 1 день - и выявлено 1 562 новых случая. Лучший вариант: НЕ проводить тесты и НЕ выявлять случаи заболевания - как в Украине. Я вижу тут такое объяснение: народ реально расслабился и ходит - кроме супермаркетов - без масок. Хотя, конечно, неизвестно, насколько они спасают.
Да что Вы сравниваете Турцию и Украину.Украина-это страна для мучения,издевательств и дэбиль-ных экперементов над людьми,равно как и ее северный неадекватный сосед...только Украина с чуть более приоткрытыми во внешний мир дверями и "условными так называемыми свободами".Здесь всем на все и всех нас...ть!Есть страна,но она никому не нужна,все только делают вид,имитируют и пытаются соблюдать какие то там правила и приличия и законы...да и то,ничего не выходит.Это не Турция и уж конечно не Европа.Да Вы и сами все знаете.. Туризм внутренний-имел ввиду в Турции...В Украине он тоже будет..Одесса и Бердянск-надуются как воздушный шарик с неадекватными ценами,дороже турецких..Стяжательствуй и властвуй!! А что,масочный режим в Турции до конца не отменили??(касаемо улиц) В супермаркет и траспорт маска нужна,или везде нужно ходить в масках??
В масках обязательно только внутри супермаркетов и в городском автобусе. На улице - по желанию. Я всегда был только в маске, сегодня «погорел» второй раз - по дороге на пляж заскочил купить пару баночек Кока-Колы, продавец-кассир сделал замечание. Надел. Маски продаются во всех магазинах упаковками по 10 или 50 штук. Цена 1 штуки - менее 4 гривен. По поводу туризма и вашей безопасности советую почитать: https://www.ukr-ayna.com/uk/turechchina ... o-turizmu/
P.S. В Анталии сейчас +26, над морем голубое небо, солнечно, над горами легкие облака. Вода в море тёплая - плаваю в маске и с ластами. Не болейте!
Там взагалі-то є відповідь: "...створені всі умови для роботи: індустріальний парк, податкові пільги, хороші умови з довгострокової оренди землі, юридична і правова підтримка від вільної економічної зони". Результат: - автомобільний завод Хонда в Туреччині: - автомобільний завод Форд в Туреччині: Крім того, працюють: Fiat, Renault, Toyota, Peugeot, Citroen, Hyundai, Isuzu, Opel, Mercedes. Щось там чухається - хоче та трохи колеться - Volkswagen... Експорт авто - в 130 (!!!) країн світу.