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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 627628629630
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 15:27

Цікаве питання.
Але є деякі факти про РФ та про українців. Вони можуть дати відповідь.

Мало хто знає, що українці - найхитріші та найкмітливіші люди в світі.
Наприклад, після анексії Криму дехто - хто був прописаний в Криму - отримав паспорт РФ "автоматично", дехто - хто не був прописаний в Криму - але мав будинок/квартиру/віллу - отримав через рішення суду (судді всі залишалися українські - треба було довести, що на момент анексії хоч проживав якось та десь).
Після цього оформили російську пенсію - жінки з 55 років, чоловіки - з 60 років.
Мої респонденти повідомляють про розміри пенсій від 13 000 до 52 000 рублів РФ.
Тая пенсія приходить на локальну картку (здається "Мир"), яка обслуговується тільки в Криму.
Будинки/квартири/вілли попродавали та виїхали в Україну. А пенсія російська "капає". Її треба отримувати не рідше, ніж раз в 6 місяців - а то позбавлять.
Тобто, велика кількість людей, що їздили в Крим - це ось такі російсько-українські пенсіонери.
З 1 червня 2020 почалася на них облава росіян - в ці дні при в"їзді до Криму всіх беруть під "білі руки" та складають дивний Протокол, де зазначено, що "Ви перетнули кордон РФ з боку України, це є порушенням якогось там Закону РФ. На цій підставі у подальшому вам повністю заборонено у подальшому перетинати кордон РФ у бідь-якому місці (!!!)". Не жартую - в мене вже є надіслані Вайбером пара таких протоколів.
Наші люди відразу злякалися: "Караул, позбавляють пенсії, О, Боже, що ж робити, росіяни грабують!"
Потім переляк пройшов і вже прокладено маршрут "Пенсійний":
- виїзд з України до Білорусі.
- літак в Сімферополь.
- отримання пенсії в Сімферополі в локальному банкоматі (на території Криму ніякі картки, навіть емітовані банками РФ, не обслуговуються. Через інет-банкінг з картки "Мир" перекази зробити неможливо).
- купівля улюблених українцями долярів.
- повернення в Білорусь.
- повернення в Україну з улюбленими українцями долярами.
Клопіт? А що поробиш, гроші нікому з неба просто так не падають...

Зробили наші люди висновок, що в РФ затягують пояси всім...
У нас воля - вільному... Воля — маленьке слово, а всі йому раді.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Не жартую - в мене вже є надіслані Вайбером пара таких протоколів

акурт ще пенсію від окупанта отримує?
молодець, окупанта треба доїти та забирати капітал
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:21

Це Вам приснилося чи як?
Читайте уважно текст.
Крім того, я ж писав - я не живу у вакуумі - я писав неодноразово - я ЩОДЕННО спілкуюся: Латвія, Німеччина, США, Франція, Ірландія, Велика Британія, Швеція і з мешканцями багатьох міст України - від Трускавця до Севастополя.
Для цього є: Вайбер, Скайп, Мессенджер та ВатсАп...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 14 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 16:27

Цікаво що задає питання про те, чи розповсюджується халепа з фінансами росіян на українців - даю інформацію, яку НЕ ПОЧУЄ НІ ВІД КОГО - і раптом - якась дурниця.
Цікаві людЕ...

Щодо того, чому росіяни МОЖЛИВО (я не знаю) тікають з Болгарії/НеБолгарії - скажу таке: я ні з ким з росіян тут не спілкуюся принципово - але лівим краєм вуха чув, що там у них "гайки" якось закручують: здається, якщо росіянин відкрив рахунок в іноземному банку - повинен обов"язково у письмовій формі повідомити Податкову РФ, якщо отримав ВНП - в письмовій формі повинен повідомити Міграційну службу РФ. Але подробиць не знаю, бо мені то не цікаво...
А людина задала питання про Болгарію - я виклав свою інформацію для роздумів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:10

  akurt написав:Цікаве питання.
Але є деякі факти про РФ та про українців. Вони можуть дати відповідь.

Мало хто знає, що українці - найхитріші та найкмітливіші люди в світі.
Наприклад, після анексії Криму дехто - хто був прописаний в Криму - отримав паспорт РФ "автоматично", дехто - хто не був прописаний в Криму - але мав будинок/квартиру/віллу - отримав через рішення суду (судді всі залишалися українські - треба було довести, що на момент анексії хоч проживав якось та десь).


Это называется двоеж...пость и отсутствие всяких моральных принципов,которыми данные субъекты совершенно не отягощены.Им пох.. от кого и чего брать,их передали как крепостных,как стадо коров уездному помещику...Эдакие алчные двуногие существа,которые будут сотрудничать "за пятак" с кем угодно и кому угодно лизать зад ради сиюминутной выгоды.И дети у них потом вырастают такие же, не отягощенные ни принципами,ни связями с Родиной(которой нет)...ни кола,ни двора,ни чести,ни совести.Все как в любимой,генетически скрепной "пидо-рашке"..
Что там Акурт...что то снова Туреччина по газам дала с короной,как и Украина...Сегодня 1500 заболевших..Походу в этом году там будет туризм внутренний.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 03:07

По первой части согласен: пооформляли российские пенсии - и как бы даже "жируют" - они это объясняют так: а пусть россияне платят за наши неудобства.
Вообще-то тут я их не осуждаю: "Дают - бери, бьют - беги!"
Если почитать киевскую ветку - то любые методы зарабатывания хороши, и нет никаких моральных тормозов.

По второму вопросу - про "туризм внутренний"...
Вопрос интересный. В Белеке планируют суперкрутые отели открыть с 15 июня - и то не точно.
На сегодня официально 30 отелей в Анталии получили "Сертификат здоровья" - всё на высшем уровне с точки зрения гигиены и безопасности.
А теперь задайтесь вопросом, какая гигиена и безопасность, скажем, в Лазурном (иногда его называют "Лепрозорное")?
По поводу 1500 новых случаев: всё верно пишете, только за это воскресенье в Турции было проведено 45 176 тестов - в Украине за все время пандемии столько проведено (!!!) - а тут только за 1 день - и выявлено 1 562 новых случая.
Лучший вариант: НЕ проводить тесты и НЕ выявлять случаи заболевания - как в Украине.
Я вижу тут такое объяснение: народ реально расслабился и ходит - кроме супермаркетов - без масок. Хотя, конечно, неизвестно, насколько они спасают.
Министр здравоохранения Турции каждый день всех призывает: "СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ!"
Сегодня говорил с турками - сказали, что за все время в Анталии умерло от коронавируса 14 человек.
Будьте здоровы!
Соблюдайте СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Пон 15 чер, 2020 03:17, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 11:46

  akurt написав:
По поводу 1500 новых случаев: всё верно пишете, только за это воскресенье в Турции было проведено 45 176 тестов - в Украине за все время пандемии столько проведено (!!!) - а тут только за 1 день - и выявлено 1 562 новых случая.
Лучший вариант: НЕ проводить тесты и НЕ выявлять случаи заболевания - как в Украине.
Я вижу тут такое объяснение: народ реально расслабился и ходит - кроме супермаркетов - без масок. Хотя, конечно, неизвестно, насколько они спасают.


Да что Вы сравниваете Турцию и Украину.Украина-это страна для мучения,издевательств и дэбиль-ных экперементов над людьми,равно как и ее северный неадекватный сосед...только Украина с чуть более приоткрытыми во внешний мир дверями и "условными так называемыми свободами".Здесь всем на все и всех нас...ть!Есть страна,но она никому не нужна,все только делают вид,имитируют и пытаются соблюдать какие то там правила и приличия и законы...да и то,ничего не выходит.Это не Турция и уж конечно не Европа.Да Вы и сами все знаете..
Туризм внутренний-имел ввиду в Турции...В Украине он тоже будет..Одесса и Бердянск-надуются как воздушный шарик с неадекватными ценами,дороже турецких..Стяжательствуй и властвуй!! :lol:
А что,масочный режим в Турции до конца не отменили??(касаемо улиц) В супермаркет и траспорт маска нужна,или везде нужно ходить в масках??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:49

В масках обязательно только внутри супермаркетов и в городском автобусе.
На улице - по желанию.
Я всегда был только в маске, сегодня «погорел» второй раз - по дороге на пляж заскочил купить пару баночек Кока-Колы, продавец-кассир сделал замечание. Надел. Маски продаются во всех магазинах упаковками по 10 или 50 штук. Цена 1 штуки - менее 4 гривен.
По поводу туризма и вашей безопасности советую почитать:
https://www.ukr-ayna.com/uk/turechchina ... o-turizmu/

P.S. В Анталии сейчас +26, над морем голубое небо, солнечно, над горами легкие облака.
Вода в море тёплая - плаваю в маске и с ластами.
Не болейте!
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:52

  change_pm написав:Молодці хлопці, все, як чейндж_піем рекомендує :lol:
Чому українська компанія вибрала для будівництва нового заводу Туреччину, а не Україну https://nv.ua/ukr/biz/experts/investici ... 94153.html

Цікаво, чому ж так?


Там взагалі-то є відповідь: "...створені всі умови для роботи: індустріальний парк, податкові пільги, хороші умови з довгострокової оренди землі, юридична і правова підтримка від вільної економічної зони".
Результат:
- автомобільний завод Хонда в Туреччині:
Зображення
- автомобільний завод Форд в Туреччині:
Зображення
Крім того, працюють: Fiat, Renault, Toyota, Peugeot, Citroen, Hyundai, Isuzu, Opel, Mercedes.
Щось там чухається - хоче та трохи колеться - Volkswagen...
Експорт авто - в 130 (!!!) країн світу.
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