Додано: Нед 14 чер, 2020 15:27

Цікаве питання.

Але є деякі факти про РФ та про українців. Вони можуть дати відповідь.



Мало хто знає, що українці - найхитріші та найкмітливіші люди в світі.

Наприклад, після анексії Криму дехто - хто був прописаний в Криму - отримав паспорт РФ "автоматично", дехто - хто не був прописаний в Криму - але мав будинок/квартиру/віллу - отримав через рішення суду (судді всі залишалися українські - треба було довести, що на момент анексії хоч проживав якось та десь).

Після цього оформили російську пенсію - жінки з 55 років, чоловіки - з 60 років.

Мої респонденти повідомляють про розміри пенсій від 13 000 до 52 000 рублів РФ.

Тая пенсія приходить на локальну картку (здається "Мир"), яка обслуговується тільки в Криму.

Будинки/квартири/вілли попродавали та виїхали в Україну. А пенсія російська "капає". Її треба отримувати не рідше, ніж раз в 6 місяців - а то позбавлять.

Тобто, велика кількість людей, що їздили в Крим - це ось такі російсько-українські пенсіонери.

З 1 червня 2020 почалася на них облава росіян - в ці дні при в"їзді до Криму всіх беруть під "білі руки" та складають дивний Протокол, де зазначено, що "Ви перетнули кордон РФ з боку України, це є порушенням якогось там Закону РФ. На цій підставі у подальшому вам повністю заборонено у подальшому перетинати кордон РФ у бідь-якому місці (!!!)". Не жартую - в мене вже є надіслані Вайбером пара таких протоколів.

Наші люди відразу злякалися: "Караул, позбавляють пенсії, О, Боже, що ж робити, росіяни грабують!"

Потім переляк пройшов і вже прокладено маршрут "Пенсійний":

- виїзд з України до Білорусі.

- літак в Сімферополь.

- отримання пенсії в Сімферополі в локальному банкоматі (на території Криму ніякі картки, навіть емітовані банками РФ, не обслуговуються. Через інет-банкінг з картки "Мир" перекази зробити неможливо).

- купівля улюблених українцями долярів.

- повернення в Білорусь.

- повернення в Україну з улюбленими українцями долярами.

Клопіт? А що поробиш, гроші нікому з неба просто так не падають...



Зробили наші люди висновок, що в РФ затягують пояси всім...

У нас воля - вільному... Воля — маленьке слово, а всі йому раді.