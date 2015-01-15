Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Институт статистики Турции опубликовал данные по недвижимости за май 2020. Я добавил их в таблицу. Всего иностранцами в мае куплено 860 квартир (в апреле 790). Признаться, не ожидал, что украинцы проявят такую активность... И это в условиях карантина... Наверное, предвидели Решение суда ехать в воинскую часть вблизи Одессы и там слегка пожить с браслетом на ноге...
akurt написав:ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ, НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ!
Институт статистики Турции опубликовал данные по недвижимости за май 2020. Я добавил их в таблицу. Всего иностранцами в мае куплено 860 квартир (в апреле 790). Признаться, не ожидал, что украинцы проявят такую активность... И это в условиях карантина... Наверное, предвидели Решение суда ехать в воинскую часть вблизи Одессы и там слегка пожить с браслетом на ноге...
так а шо значит турков усадьбы? Это ж просто суммирования строка.Типа усадили в турецкий бетон? ))
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Я не раз писал о том, что если кто-то хочет выбрать себе "второе место жительства", то одним из вопросов должен быть вопрос об отношении к Вам, как к чужеземцу. При этом писал, что страна, в которой реально считают украинца человеком не четвертого сорта, как например в Польше, а первого - есть Турция. Пожалуй, на второе место в мире поставлю США.
Итак: пандемия, коронавирус. Границы стран закрыты с 15 или 17 марта. Как быть тем, кто не смог выехать? Турция отнеслась лояльно к таким иностранцам: все время пандемии и после иностранцы могли оставаться на территории Турции даже, если у них закончилась виза или ВНЖ. Это подкрепили 15 июня официальным заявлением: "Запрет на въезд не будет применяться в связи с нарушением права на законное пребывание иностранцам, которые не могли покинуть нашу страну из-за вспышки эпидемии «Ковид-19» в период действия форс-мажорных обстоятельств (с даты, когда перевозка была остановлена до даты когда вернется в нормальное русло.) В связи с этим иностранцы должны выехать из Турции в течение 1 (одного) месяца с даты, когда транспортное сообщение станет возможным в каждой конкретной стране." https://en.goc.gov.tr/statement-regardi ... e-pandemic
P.S. Возобновление авиасообщения "Украина-Турция" - 1 июля. Во всяком случае авиакомпании продают билеты и анонсируют авиаперелеты. Сегодня в аэропорту Анталии 10 внутренних рейсов (до пандемии только Анталия-Стамбул было 13 рейсов) и 6 международных (все - Германия).