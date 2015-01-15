Додано: Вів 16 чер, 2020 10:30

Я не раз писал о том, что если кто-то хочет выбрать себе "второе место жительства", то одним из вопросов должен быть вопрос об отношении к Вам, как к чужеземцу.При этом писал, что страна, в которой реально считают украинца человеком не четвертого сорта, как например в Польше, а первого - есть Турция.Пожалуй, на второе место в мире поставлю США.Итак: пандемия, коронавирус. Границы стран закрыты с 15 или 17 марта. Как быть тем, кто не смог выехать?Турция отнеслась лояльно к таким иностранцам: все время пандемии и после иностранцы могли оставаться на территории Турции даже, если у них закончилась виза или ВНЖ.Это подкрепили 15 июня официальным заявлением:"Запрет на въезд не будет применяться в связи с нарушением права на законное пребывание иностранцам, которые не могли покинуть нашу страну из-за вспышки эпидемии «Ковид-19» в период действия форс-мажорных обстоятельств (с даты, когда перевозка была остановлена ​​В связи с этим иностранцы должны выехать из Турции в течение 1 (одного) месяца с даты, когда транспортное сообщение станет возможным в каждой конкретной стране."Возобновление авиасообщения "Украина-Турция" - 1 июля. Во всяком случае авиакомпании продают билеты и анонсируют авиаперелеты.Сегодня в аэропорту Анталии 10 внутренних рейсов (до пандемии только Анталия-Стамбул было 13 рейсов) и 6 международных (все - Германия).