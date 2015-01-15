Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Институт статистики Турции опубликовал данные по недвижимости за май 2020. Я добавил их в таблицу. Всего иностранцами в мае куплено 860 квартир (в апреле 790). Признаться, не ожидал, что украинцы проявят такую активность... И это в условиях карантина... Наверное, предвидели Решение суда ехать в воинскую часть вблизи Одессы и там слегка пожить с браслетом на ноге...
akurt написав:ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ, НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ!
Институт статистики Турции опубликовал данные по недвижимости за май 2020. Я добавил их в таблицу. Всего иностранцами в мае куплено 860 квартир (в апреле 790). Признаться, не ожидал, что украинцы проявят такую активность... И это в условиях карантина... Наверное, предвидели Решение суда ехать в воинскую часть вблизи Одессы и там слегка пожить с браслетом на ноге...
так а шо значит турков усадьбы? Это ж просто суммирования строка.Типа усадили в турецкий бетон? ))
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Я не раз писал о том, что если кто-то хочет выбрать себе "второе место жительства", то одним из вопросов должен быть вопрос об отношении к Вам, как к чужеземцу. При этом писал, что страна, в которой реально считают украинца человеком не четвертого сорта, как например в Польше, а первого - есть Турция. Пожалуй, на второе место в мире поставлю США.
Итак: пандемия, коронавирус. Границы стран закрыты с 15 или 17 марта. Как быть тем, кто не смог выехать? Турция отнеслась лояльно к таким иностранцам: все время пандемии и после иностранцы могли оставаться на территории Турции даже, если у них закончилась виза или ВНЖ. Это подкрепили 15 июня официальным заявлением: "Запрет на въезд не будет применяться в связи с нарушением права на законное пребывание иностранцам, которые не могли покинуть нашу страну из-за вспышки эпидемии «Ковид-19» в период действия форс-мажорных обстоятельств (с даты, когда перевозка была остановлена до даты когда вернется в нормальное русло.) В связи с этим иностранцы должны выехать из Турции в течение 1 (одного) месяца с даты, когда транспортное сообщение станет возможным в каждой конкретной стране." https://en.goc.gov.tr/statement-regardi ... e-pandemic
P.S. Возобновление авиасообщения "Украина-Турция" - 1 июля. Во всяком случае авиакомпании продают билеты и анонсируют авиаперелеты. Сегодня в аэропорту Анталии 10 внутренних рейсов (до пандемии только Анталия-Стамбул было 13 рейсов) и 6 международных (все - Германия).
Мизантрóп написав:так а шо значит турков усадьбы? Это ж просто суммирования строка.Типа усадили в турецкий бетон? ))
Первая строка - первичный рынок, вторая - вторичный, третья в самом деле сумма цифр первой и второй строки - они это называют "усадьба" - в смысле сколько семей осели/усадились на новом месте проживания. У нас так не говорят, но что же сделаешь... У нас ведь тоже НЕ ВСЕ так говорят: "так а шо значит турков усадьбы?"
RomaS написав:akurt , а сейчас в Турцию на авто можно приехать? Границы Молдовы, Румынии и Болгарии открыты?
Тут так: - въезд в Турцию для украинцев открыт с 1 июля. Учитывая, что все дешевые авиабилеты в Турцию уже раскупили - сейчас на июль-август более 300 долларов туда и обратно - стоит ехать на авто. Тут всякие психически неуравновешенные, которые дальше Жмеринки никогда не были - писали, что я еду якобы из Днепра 1500 км - это неправда и никогда не ездил из Днепра, я ездил - только из Львова. Примерно 2200 км. Мне дорога обычно обходилась в 200 долларов в одну сторону. - граница Болгария-Турция открыта, но не для украинцев. - граница Румыния-Болгария открыта. - граница Украина-Румыния открыта.
Так что пока вопрос проблемный. Надо ждать... Сейчас хуже всего то, что в Украине коронавирус правит бал. Вроде Греция уже передумала пускать украинцев. Хорошо бы, чтобы заработал паром через Дунай недалеко от Измаила "Орлівка-Ісакча" - он уже готов и должен был быть запущен уже, но коронавирус помешал. Тогда с Украины сразу попадаешь в Румынию. Авто на пароме через Дунай - 10 евро, 1 человек - 1 евро. Не нужно заезжать в Молдову. Я обычно ехал "отдыхаючи" по 700-800 км в день (самый большой ужас - доехать из Львова до Черновцов и пересечь Черновцы), далее потом все хорошо.