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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 07:50

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ, НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ!

Институт статистики Турции опубликовал данные по недвижимости за май 2020.
Я добавил их в таблицу. Всего иностранцами в мае куплено 860 квартир (в апреле 790).
Признаться, не ожидал, что украинцы проявят такую активность... И это в условиях карантина...
Наверное, предвидели Решение суда ехать в воинскую часть вблизи Одессы и там слегка пожить с браслетом на ноге...
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akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:23

  akurt написав:ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ, НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ!

Институт статистики Турции опубликовал данные по недвижимости за май 2020.
Я добавил их в таблицу. Всего иностранцами в мае куплено 860 квартир (в апреле 790).
Признаться, не ожидал, что украинцы проявят такую активность... И это в условиях карантина...
Наверное, предвидели Решение суда ехать в воинскую часть вблизи Одессы и там слегка пожить с браслетом на ноге...
Зображення
так а шо значит турков усадьбы? Это ж просто суммирования строка.Типа усадили в турецкий бетон? ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:30

Я не раз писал о том, что если кто-то хочет выбрать себе "второе место жительства", то одним из вопросов должен быть вопрос об отношении к Вам, как к чужеземцу.
При этом писал, что страна, в которой реально считают украинца человеком не четвертого сорта, как например в Польше, а первого - есть Турция.
Пожалуй, на второе место в мире поставлю США.

Итак: пандемия, коронавирус. Границы стран закрыты с 15 или 17 марта. Как быть тем, кто не смог выехать?
Турция отнеслась лояльно к таким иностранцам: все время пандемии и после иностранцы могли оставаться на территории Турции даже, если у них закончилась виза или ВНЖ.
Это подкрепили 15 июня официальным заявлением:
"Запрет на въезд не будет применяться в связи с нарушением права на законное пребывание иностранцам, которые не могли покинуть нашу страну из-за вспышки эпидемии «Ковид-19» в период действия форс-мажорных обстоятельств (с даты, когда перевозка была остановлена ​​до даты когда вернется в нормальное русло.)
В связи с этим иностранцы должны выехать из Турции в течение 1 (одного) месяца с даты, когда транспортное сообщение станет возможным в каждой конкретной стране."
https://en.goc.gov.tr/statement-regardi ... e-pandemic

P.S. Возобновление авиасообщения "Украина-Турция" - 1 июля. Во всяком случае авиакомпании продают билеты и анонсируют авиаперелеты.
Сегодня в аэропорту Анталии 10 внутренних рейсов (до пандемии только Анталия-Стамбул было 13 рейсов) и 6 международных (все - Германия).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:46

  Мизантрóп написав:так а шо значит турков усадьбы? Это ж просто суммирования строка.Типа усадили в турецкий бетон? ))


Первая строка - первичный рынок, вторая - вторичный, третья в самом деле сумма цифр первой и второй строки - они это называют "усадьба" - в смысле сколько семей осели/усадились на новом месте проживания.
У нас так не говорят, но что же сделаешь...
У нас ведь тоже НЕ ВСЕ так говорят: "так а шо значит турков усадьбы?"
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Интересна стата по усадьбам,виллам,дачам,халабудам и шалашам.Человнйники-квартиры это зло во времена больших пандемий.А лучше смарты у берега типа эллингов на ЮБК))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:04

akurt , а сейчас в Турцию на авто можно приехать? Границы Молдовы, Румынии и Болгарии открыты?
RomaS
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:21

Нужно сохранить для истории: это язык упырей:
  Мизантрóп написав:Интересна стата по усадьбам,виллам,дачам,халабудам и шалашам.Человнйники-квартиры это зло во времена больших пандемий.А лучше смарты у берега типа эллингов на ЮБК))
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:41

  RomaS написав:akurt , а сейчас в Турцию на авто можно приехать? Границы Молдовы, Румынии и Болгарии открыты?


Тут так:
- въезд в Турцию для украинцев открыт с 1 июля. Учитывая, что все дешевые авиабилеты в Турцию уже раскупили - сейчас на июль-август более 300 долларов туда и обратно - стоит ехать на авто.
Тут всякие психически неуравновешенные, которые дальше Жмеринки никогда не были - писали, что я еду якобы из Днепра 1500 км - это неправда и никогда не ездил из Днепра, я ездил - только из Львова. Примерно 2200 км. Мне дорога обычно обходилась в 200 долларов в одну сторону.
- граница Болгария-Турция открыта, но не для украинцев.
- граница Румыния-Болгария открыта.
- граница Украина-Румыния открыта.

Так что пока вопрос проблемный. Надо ждать... Сейчас хуже всего то, что в Украине коронавирус правит бал. Вроде Греция уже передумала пускать украинцев.
Хорошо бы, чтобы заработал паром через Дунай недалеко от Измаила "Орлівка-Ісакча" - он уже готов и должен был быть запущен уже, но коронавирус помешал. Тогда с Украины сразу попадаешь в Румынию. Авто на пароме через Дунай - 10 евро, 1 человек - 1 евро. Не нужно заезжать в Молдову.
Я обычно ехал "отдыхаючи" по 700-800 км в день (самый большой ужас - доехать из Львова до Черновцов и пересечь Черновцы), далее потом все хорошо.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:28

  akurt написав:Сейчас хуже всего то, что в Украине коронавирус правит бал.[/u] Вроде Греция уже передумала пускать украинцев.


Раз передумала,значит Украинцы как туристы,погоды в Греческом туризме особо не делают...в отличии от Турции.Если бы греки не были лохами и "не променяли" бы свою драхму на евро,как это сделали более дальновидные и умные страны еврозоны-те же Чехи,Поляки,Венгры....они бы сейчас были достойными конкурентами Турецкому туризму..А так,сами себя кастрировали.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:51

Может быть и так...
Но вот ведь какое дело: жители стран САМОДОСТАТОЧНЫХ и успешных начинают чухать репу и думать: "А нафига нам эта голытьба с минимумом евро в кармане, которая нас всех как не "Новичком", так Коронавирусом убъет. Они же безбашенные... А нам есть что терять..."
Вот приятель вчера на мотыке проехал из Киева в Херсон - сказал, что по всей трассе на АЗС и в кафе никто нигде ни в масках, и никак не соблюдает карантин...
Всем все по барабану...
Вот сегодня жители Амстердама собирают подписи за то, чтобы запретить туристам прибывать в Амстердам.
И я их понимаю: нафига нам проблемы, мы и так живем хорошо...
akurt
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  #<1 ... 628629630631
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