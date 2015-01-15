Додано: Вів 16 чер, 2020 18:41

RomaS написав: akurt , а сейчас в Турцию на авто можно приехать? Границы Молдовы, Румынии и Болгарии открыты? , а сейчас в Турцию на авто можно приехать? Границы Молдовы, Румынии и Болгарии открыты?

Сейчас хуже всего то, что в Украине коронавирус правит бал.

самый большой ужас

Тут так:- въезд в Турцию для украинцев открыт с 1 июля. Учитывая, что все дешевые авиабилеты в Турцию уже раскупили - сейчас на июль-август более 300 долларов туда и обратно - стоит ехать на авто.Тут всякие психически неуравновешенные, которые дальше Жмеринки никогда не были - писали, что я едуиз Днепра 1500 км - это неправда и никогда не ездил из Днепра, я ездил -из Львова. Примерно 2200 км. Мне дорога обычно обходилась в 200 долларов в одну сторону.- граница Болгария-Турция открыта, но не для украинцев.- граница Румыния-Болгария открыта.- граница Украина-Румыния открыта.Так что пока вопрос проблемный. Надо ждать...Вроде Греция уже передумала пускать украинцев.Хорошо бы, чтобы заработал паром через Дунай недалеко от Измаила "Орлівка-Ісакча" - он уже готов и должен был быть запущен уже, но коронавирус помешал. Тогда с Украины сразу попадаешь в Румынию. Авто на пароме через Дунай - 10 евро, 1 человек - 1 евро. Не нужно заезжать в Молдову.Я обычно ехал "отдыхаючи" по 700-800 км в день (- доехать из Львова до Черновцов и пересечь Черновцы), далее потом все хорошо.