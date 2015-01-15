Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
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Додано: Сер 17 чер, 2020 06:00
На цій гілці часто лунало запитання до мене, чому саме Анталію я вибрав в якості другого місця свого проживання.
Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
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