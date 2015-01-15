Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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На цій гілці часто лунало запитання до мене, чому саме Анталію я вибрав в якості другого місця свого проживання. Є прекрасна нагода дати відповідь. Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом... Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити... https://antalya.com.tr/en
Турция осталась без валюты: Эрдоган просит помощи у Японии и Британии
Турция висит на волоске от нового валютного кризиса из-за резкого сокращения доходов от экспорта и коронавирусного коллапса в туристической отрасли. Турецкая экономика завершила май с рекордным за два года дефицитом платежного баланса в размере 5,06 млрд долларов - на столько отток валюты превысил ее приток по основным статьям, следует из статистики ЦБ страны, которую проводит Bloomberg. «Дыра» в валютных потоках вплотную приблизилась к значениям мая 2018 года, на которых турецкая лира отправилась в крутое пике, потеряв половину стоимости за полгода.
Поддерживать валютный рынок турецкому ЦБ практически нечем: начав год с чистыми резервами в 40 млрд долларов, к маю он имел уже лишь 26 млрд. Если же исключить из этой суммы кредиты иностранных ЦБ, предоставленные в рамках своп-линий, ЗВР Турции равны нулю; более того, их фактический объем отрицательный - то есть центробанк должен больше, чем имеет на 13,5 млрд долларов, оценивает бывший советник Минфина страны Мафли Эгильмез. По масштабу проблем с дефицитом твердой валюты и истощенностью резервов Турция сравнима разве что с Аргентиной, которая в мае объявила девятый в своей истории дефолт: ЗВР в 2,6 раза меньше суммы, которая нужна, чтобы покрыть дефицит платежного баланса и погасить платежи по внешнему долгу, который висит грузом размером 300 млрд долларов на турецкой банковской системе.
Турецкие госбанки за январь-апрель продали 44 млрд долларов, чтобы затормозить падение лиры, а в мае реализовали еще 6 млрд долларов, покрывая отток капитала, сообщает Reuters cо ссылкой на статистику и подсчеты банкиров. С мая турецкие власти ищут иностранную помощь. По данным Habertürk, Анкара пыталась договориться о своп-линии на 20 млрд долларов с Японией и Британией. Ожидалось, что о сделке будет объявлено в ходе визита в Турцию японского премьера Синдзо Абэ, но она не состоялась. 5 июня министр финансов Берат Албайрак заявил, что «очень интенсивные» переговоры продолжаются. Их ведет центробанк Турции, который надеется с помощью своп-линий увеличить резервы. «Спасательный круг» Турции бросил Катар, с которым у Анкары уже было своп-соглашение. В мае оно было увеличено втрое - с 5 до 15 млрд долларов, что помогло остановить обвальное падение лиры, которая в начале мая обновила исторический минимум к доллару (7,22 за доллар). Впрочем, катарской валюты хватит лишь на 3 месяца, если дефицит платежного баланса останется на майском уровне. В 2010х импортировать больше, чем экономика заработывала на экспорте, Турции помогал приток частного капитала. Но пандемия развернула потоки вспять: в мае инвесторы продали турецкие акции на 847 млн долларов, 1,01 млрд долларов вывели из госдолга, а еще 1,42 млрд ушло по статьям «ошибки и пропуски» - то есть через операции, которые власти объяснить не могут. Турции нужна внешняя помощь, но президент Реджеп Эрдоган решительно отказывается обращаться к Международному валютному фонду, а ранее назвал «глупцами» тех, кто высказывал подобные идеи. ФРС открыла возможность получать доллары в неограниченном объеме для центробанков некоторых развивающихся стран, в том числе Мексики и Бразилии. Но для Турции долларовый спасательный круг пока недоступен. «Фед не желает помогать из-за высокой политизации турецкого ЦБ», ставшего «игрушкой» в руках Эрдогана, говорит главный прогнозист Economist Intelligence Unit Агат Демарис. Начало туристического сезона не сулит турецкой экономике ничего хорошего: впереди полноценный обвал сектора, который усугубит положение лиры, считает эксперт.