Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 06:00
На цій гілці часто лунало запитання до мене, чому саме Анталію я вибрав в якості другого місця свого проживання.
Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43
Будьте внимательны турецкими банками
Турция осталась без валюты: Эрдоган просит помощи у Японии и Британии
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:43
Это хорошо, что Вы изучаете макроэкономику. Правда, читать советские газеты перед обедом - как известно - вредно.
Кроме того, известно, какая страна во всем мире стоит на коленях, выпрашивая очередной кулек с деньгами, которых - по расчётам специалистов - хватит до октября только.
Мне нечего волноваться - я не имею в турецких банках ни кредитов, ни депозитов.
На текущих счетах двух банков лежат по 2000 долларов - если мне нужны деньги - то я в инет-банкинге превращаю нужную сумму долларов в турецкие лиры и снимаю наличку без комиссии в банкомате. Напомню, что ведение счетов и карт в турецких банках - бесплатное.
Как видите, все просто.
А вот так "Турция висит на волоске без валюты" - турецкая лира постоянно укрепляется, вот это для меня не очень хорошо... Чем слабее турецкая валюта была бы и чем крепче, питаемая займам МВФ, была бы украинская гривна, тем мне было бы приятнее...
К сожалению, ТУРЕЦКАЯ ЛИРА ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТСЯ из-за растущего потока валюты инвесторов и растущей экономики.
Вообще лучше обращаться к первоисточникам.
А первоисточник говорит:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
Совокупные резервы Центрального банка Турецкой Республики только на последней неделе выросли на 1 млрд. 193 млн. долларов США , достигнув суммы в 92 млрд. 220 млн. Долларов.
Источиник (там же приведена таблица, показывающая изменение размера валютных резервов в ретроспективе):
Глава Национального банка Турецкой республики господин Uysal:
"... мы предприняли своевременные, целевые и предсказуемые шаги, чтобы удовлетворить растущую потребность системы в ликвидности и обеспечить непрерывное продолжение кредитного потока в реальный сектор путем тщательного мониторинга процесса и его последствий в соответствии с этими целями".
Полный текст здесь:
Куда же идут деньги? Может быть на вывоз под днищами автомобилей янтаря из Ривненской области? Может быть на вывоз древесины с Карпат? Может быть на вывоз тысяч вагонов зерна из госрезервов? Может быть на формирования мешков - по 6 миллионов долларов наличкой - на взятки в НАБУ? Может быть на закупку мяса по всей Украине и его экспорт во многие страны - от Канады до Китая, чем занимается на высокой должности мой бывший подчиненный?
Нет, вот куда - на поддержку малого и среднего бизнеса (неточный перевод в Гугл):
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:52
Кому-то хорошо в Албании, кому-то в Болгарии, кому-то в Германии (Германия в прошлом году выдала 16 000 паспортов иностранным гражданам - сколько выдано украинцам - не сообщается, но мои приятели с трудом доволокли до Гамбурга свою 94-х летнюю бабушку-еврейку, с трудом правнуки затащили на одеялах бедняжку в квартиру, с трудом успели оформить документы, пока была жива, с трудом (нужно подтвердить источник происхождения средств) купили новый BMW, без труда оформили «социалку», с трудом договорились, чтобы их фирмы продолжали работать в Харькове и Киеве, принося прибыли, и с трудом получили немецкий паспорт, с трудом понимая, почему в магазине банка пива стоит 0,26€, а в пивной - 2,6€), но не всем туда надо, есть места поинтереснее:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|