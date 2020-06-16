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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 06:00

На цій гілці часто лунало запитання до мене, чому саме Анталію я вибрав в якості другого місця свого проживання.
Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
https://antalya.com.tr/en
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43

Будьте внимательны турецкими банками

Турция осталась без валюты: Эрдоган просит помощи у Японии и Британии
Турция висит на волоске от нового валютного кризиса из-за резкого сокращения доходов от экспорта и коронавирусного коллапса в туристической отрасли.
Турецкая экономика завершила май с рекордным за два года дефицитом платежного баланса в размере 5,06 млрд долларов - на столько отток валюты превысил ее приток по основным статьям, следует из статистики ЦБ страны, которую проводит Bloomberg.
«Дыра» в валютных потоках вплотную приблизилась к значениям мая 2018 года, на которых турецкая лира отправилась в крутое пике, потеряв половину стоимости за полгода.
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Поддерживать валютный рынок турецкому ЦБ практически нечем: начав год с чистыми резервами в 40 млрд долларов, к маю он имел уже лишь 26 млрд.  
Если же исключить из этой суммы кредиты иностранных ЦБ, предоставленные в рамках своп-линий, ЗВР Турции равны нулю; более того, их фактический объем отрицательный - то есть центробанк должен больше, чем имеет на 13,5 млрд долларов, оценивает бывший советник Минфина страны Мафли Эгильмез.
По масштабу проблем с дефицитом твердой валюты и истощенностью резервов Турция сравнима разве что с Аргентиной, которая в мае объявила девятый в своей истории дефолт: ЗВР в 2,6 раза меньше суммы, которая нужна, чтобы покрыть дефицит платежного баланса и погасить платежи по внешнему долгу, который висит грузом размером 300 млрд долларов на турецкой банковской системе.

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Турецкие госбанки за январь-апрель продали 44 млрд долларов, чтобы затормозить падение лиры, а в мае реализовали еще 6 млрд долларов, покрывая отток капитала, сообщает Reuters cо ссылкой на статистику и подсчеты банкиров. С мая турецкие власти ищут иностранную помощь. По данным Habertürk, Анкара пыталась договориться о своп-линии на 20 млрд долларов с Японией и Британией. Ожидалось, что о сделке будет объявлено в ходе визита в Турцию японского премьера Синдзо Абэ, но она не состоялась.
5 июня министр финансов Берат Албайрак заявил, что «очень интенсивные» переговоры продолжаются. Их ведет центробанк Турции, который надеется с помощью своп-линий увеличить резервы.
«Спасательный круг» Турции бросил Катар, с которым у Анкары уже было своп-соглашение. В мае оно было увеличено втрое - с 5 до 15 млрд долларов, что помогло остановить обвальное падение лиры, которая в начале мая обновила исторический минимум к доллару (7,22 за доллар).
Впрочем, катарской валюты хватит лишь на 3 месяца, если дефицит платежного баланса останется на майском уровне.
В 2010х импортировать больше, чем экономика заработывала на экспорте, Турции помогал приток частного капитала. Но пандемия развернула потоки вспять: в мае инвесторы продали турецкие акции на 847 млн долларов, 1,01 млрд долларов вывели из госдолга, а еще 1,42 млрд ушло по статьям «ошибки и пропуски» - то есть через операции, которые власти объяснить не могут.
Турции нужна внешняя помощь, но президент Реджеп Эрдоган решительно отказывается обращаться к Международному валютному фонду, а ранее назвал «глупцами» тех, кто высказывал подобные идеи.
ФРС открыла возможность получать доллары в неограниченном объеме для центробанков некоторых развивающихся стран, в том числе Мексики и Бразилии. Но для Турции долларовый спасательный круг пока недоступен. «Фед не желает помогать из-за высокой политизации турецкого ЦБ», ставшего «игрушкой» в руках Эрдогана, говорит главный прогнозист Economist Intelligence Unit Агат Демарис.
Начало туристического сезона не сулит турецкой экономике ничего хорошего: впереди полноценный обвал сектора, который усугубит положение лиры, считает эксперт.


https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/turciya-ostalas-bez-valyuty-erdogan-prosit-pomoshchi-u-yaponii-i-britanii-1029314489
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:43

Это хорошо, что Вы изучаете макроэкономику. Правда, читать советские газеты перед обедом - как известно - вредно.

Кроме того, известно, какая страна во всем мире стоит на коленях, выпрашивая очередной кулек с деньгами, которых - по расчётам специалистов - хватит до октября только.

Мне нечего волноваться - я не имею в турецких банках ни кредитов, ни депозитов.
На текущих счетах двух банков лежат по 2000 долларов - если мне нужны деньги - то я в инет-банкинге превращаю нужную сумму долларов в турецкие лиры и снимаю наличку без комиссии в банкомате. Напомню, что ведение счетов и карт в турецких банках - бесплатное.
Как видите, все просто.
А вот так "Турция висит на волоске без валюты" - турецкая лира постоянно укрепляется, вот это для меня не очень хорошо... Чем слабее турецкая валюта была бы и чем крепче, питаемая займам МВФ, была бы украинская гривна, тем мне было бы приятнее...
К сожалению, ТУРЕЦКАЯ ЛИРА ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТСЯ из-за растущего потока валюты инвесторов и растущей экономики.
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Вообще лучше обращаться к первоисточникам.
А первоисточник говорит:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
Совокупные резервы Центрального банка Турецкой Республики только на последней неделе выросли на 1 млрд. 193 млн. долларов США , достигнув суммы в 92 млрд. 220 млн. Долларов.
Источиник (там же приведена таблица, показывающая изменение размера валютных резервов в ретроспективе):
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/merkez ... 3%BCkseldi.

Глава Национального банка Турецкой республики господин Uysal:
"... мы предприняли своевременные, целевые и предсказуемые шаги, чтобы удовлетворить растущую потребность системы в ликвидности и обеспечить непрерывное продолжение кредитного потока в реальный сектор путем тщательного мониторинга процесса и его последствий в соответствии с этими целями".
Полный текст здесь:
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tcmb-b ... iz/1876647

Куда же идут деньги? Может быть на вывоз под днищами автомобилей янтаря из Ривненской области? Может быть на вывоз древесины с Карпат? Может быть на вывоз тысяч вагонов зерна из госрезервов? Может быть на формирования мешков - по 6 миллионов долларов наличкой - на взятки в НАБУ? Может быть на закупку мяса по всей Украине и его экспорт во многие страны - от Канады до Китая, чем занимается на высокой должности мой бывший подчиненный?
Нет, вот куда - на поддержку малого и среднего бизнеса (неточный перевод в Гугл):
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:52

Кому-то хорошо в Албании, кому-то в Болгарии, кому-то в Германии (Германия в прошлом году выдала 16 000 паспортов иностранным гражданам - сколько выдано украинцам - не сообщается, но мои приятели с трудом доволокли до Гамбурга свою 94-х летнюю бабушку-еврейку, с трудом правнуки затащили на одеялах бедняжку в квартиру, с трудом успели оформить документы, пока была жива, с трудом (нужно подтвердить источник происхождения средств) купили новый BMW, без труда оформили «социалку», с трудом договорились, чтобы их фирмы продолжали работать в Харькове и Киеве, принося прибыли, и с трудом получили немецкий паспорт, с трудом понимая, почему в магазине банка пива стоит 0,26€, а в пивной - 2,6€), но не всем туда надо, есть места поинтереснее:
https://www.ukr-ayna.com/uk/v-antalii-v ... -turistiv/
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