Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
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Додано: Сер 17 чер, 2020 06:00
На цій гілці часто лунало запитання до мене, чому саме Анталію я вибрав в якості другого місця свого проживання.
Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43
Будьте внимательны турецкими банками
Турция осталась без валюты: Эрдоган просит помощи у Японии и Британии
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:43
Вообще лучше обращаться к первоисточникам.
А первоисточник говорит:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
Совокупные резервы Центрального банка Турецкой Республики только на последней неделе выросли на 1 млрд. 193 млн. долларов США , достигнув суммы в 92 млрд. 220 млн. Долларов.
Источиник (там же приведена таблица, показывающая изменение размера валютных резервов в ретроспективе):
Глава Национального банка Турецкой республики господин Uysal:
"... мы предприняли своевременные, целевые и предсказуемые шаги, чтобы удовлетворить растущую потребность системы в ликвидности и обеспечить непрерывное продолжение кредитного потока в реальный сектор путем тщательного мониторинга процесса и его последствий в соответствии с этими целями".
Полный текст здесь:
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:52
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае заболевания иностранных туристов коронавирусом в Турции лечение будет предоставлено бесплатно.
Источник: Hürriyet — Гизем Каракыш (Gizem Karakış) — 12 июня 2020.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа (Fahrettin Koca) также представил доклад на заседании Центрального руководящего и исполнительного комитета Партии справедливости и развития Турции и отметил:
«Турция — безопасная страна. Мы также предоставим медицинские гарантии приезжающим туристам. Если туристы, прибывающие в Турцию из европейских стран, заболеют здесь, мы возьмем их лечение на себя».
Додано: Сер 17 чер, 2020 22:56
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В Україні капець, тобто карантин до 31 липня.
Цікаво наскільки Туреччина готова приймати потенційних коронозомбі з 1.7.20?
Чи заочкує?
https://fi202x.blogspot.com/
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