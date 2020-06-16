Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
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Додано: Сер 17 чер, 2020 06:00
На цій гілці часто лунало запитання до мене, чому саме Анталію я вибрав в якості другого місця свого проживання.
Є прекрасна нагода дати відповідь.
Мерія Анталії вчора "запустила" офіційний сайт саме про Анталію: можна ознайомитися і з районами міста, і з інфраструктурою, і з розвагами, і з транспортом...
Можливо знайдете для себе відповіді, де краще жити...
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:43
Будьте внимательны турецкими банками
Турция осталась без валюты: Эрдоган просит помощи у Японии и Британии
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 17 чер, 2020 10:43
Вообще лучше обращаться к первоисточникам.
А первоисточник говорит:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
Совокупные резервы Центрального банка Турецкой Республики только на последней неделе выросли на 1 млрд. 193 млн. долларов США , достигнув суммы в 92 млрд. 220 млн. Долларов.
Источиник (там же приведена таблица, показывающая изменение размера валютных резервов в ретроспективе):
Глава Национального банка Турецкой республики господин Uysal:
"... мы предприняли своевременные, целевые и предсказуемые шаги, чтобы удовлетворить растущую потребность системы в ликвидности и обеспечить непрерывное продолжение кредитного потока в реальный сектор путем тщательного мониторинга процесса и его последствий в соответствии с этими целями".
Полный текст здесь:
Востаннє редагувалось akurt в Сер 17 чер, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 чер, 2020 12:52
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае заболевания иностранных туристов коронавирусом в Турции лечение будет предоставлено бесплатно.
Источник: Hürriyet — Гизем Каракыш (Gizem Karakış) — 12 июня 2020.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа (Fahrettin Koca) также представил доклад на заседании Центрального руководящего и исполнительного комитета Партии справедливости и развития Турции и отметил:
«Турция — безопасная страна. Мы также предоставим медицинские гарантии приезжающим туристам. Если туристы, прибывающие в Турцию из европейских стран, заболеют здесь, мы возьмем их лечение на себя».
Додано: Сер 17 чер, 2020 22:56
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В Україні капець, тобто карантин до 31 липня.
Цікаво наскільки Туреччина готова приймати потенційних коронозомбі з 1.7.20?
Чи заочкує?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 18 чер, 2020 08:16
Капець - то не те слово: всі авіакомпанії України припинили продаж авіаквитків...
Мабуть, пан flyman, прийдеться всім українцям відпочивати у Лазурному...
В той же час: 20 червня вже відбудеться перший авіарейс SWISS Air "Цюріх-Анталія" (прямий), вже виконуються по 6 рейсів на день у Німеччину, та по 13 рейсів на день - внутрішніх).
Що саме цікаве, що все, що відбувається, для мене особисто несе позитив:
- кожного дня я на морі - пляжі вільні, між кожною групою відпочивальників - приблизно 10 метрів;
- до душа із прісною водою черги немає, вода ллється тепла;
- у пунктах прокату роверів - завжди є вільні ровери - раніше ще й не вхопиш...
- турфірми не підвищують ціни не свої послуги, наприклад тур на весь день (ВАС В АНТАЛІЇ ЗАБИРАЮТЬ ВІД БУДИНКА о 7-00) - везуть на сніданок в Сарису-парк - потім за 100 км в Адрасан - о 10-00 відходить яхта (завантаження згідно із правилами - не більше, ніж на 50%) - йде до острова із чудовими, як на Мальдівах, пляжами - потім перехід на Americаn Bay - плавання в морі та початок обіду на яхті (морепродукти) - потім захід на "Піратський пляж" - причалювання о 17-30 - полудник із фруктами - доставка додому о 20-30 - все це вартує 160 лір або 630 гривень).
Рекомендую взяти на замітку тим, хто приїде в Анталію на орендованому авто - якщо ви самі доберетеся до бухти в Адрасані, то для Вас програма буде коштувати всього 120 лір (450 гривень).
Люблю приємні новини:
Новина 1. Поздоровляю читачів із ювілеєм - 3/4 мільйона переглядів цієї гілки!!!!
Новина 2. Для українців відкрито кордон "Україна-Румунія" то дозволений трансфер на власному авто територіїю Румунії на протязі 48 годин. Кордон Болгарія-Румунія відкрито. З 1 липня Туреччина починає пускати українців. Про трансфер Болгарією ще не маю докладної інформації.
Новина 3. Коли ви маєте квартиру за кордоном (як наприклад, мій приятель, який має в Україні одну квартиру для себе, любимого, площею 115 квадратів та ще 3 - під орендарів, то добре, що ви залишаєте ключі від своєї квартири надійному товарищу, в даному випадку akurt'y - він сходить, провідає, провітрить та впевниться в тому, що ваш власний плавальний басейн у доброму стані...
Квартира мого приятеля на поверсі 3 (видно на фото), куплена в травні 2018 за 54 000 доларів, площа 60 квадратів, все - "під ключ" (крім побутової техніки - докупив все від варочної поверхні до холодильника від фірма Самсунг).
Велика територія навколо будинка ліворуч та праворуч дозволила розмістити аж 2 парковки для авто мешканців, битви за паркомісця намає. Ворота (їх двоє) автоматичні. В будинку всього 30 квартир.
Цікаво, що голова ОСББ - у минулому - офіцер поліції.
Новина 4. В Анталії приємна суха погода, вдень +27. Вчора над горами були хмари. В п"ятницю-суботу прогнозують потепління - ну не так, як в Запоріжжі-Києві-Дніпрі до +35, але +31 на два дні - не більше - прогнозують...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 чер, 2020 08:42
akurt, а що там за очисні споруди в Сарісу, над дорогою на Кемер?
Як там екологічна ситуація, особливо в літку?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 чер, 2020 08:51
Так, на самому краю Анталії в мікрорайоні Сарису - очісні споруди всієї Анталії.
Великі за розмірами - видно на картах Гугл. Тому в цьому досить непоганому мікрорайоні ціни на квартири нижчі за інші приморські мікрорайони десь на 10-20%.
В новому житловому комплексі там купив квартиру "2+1" мій приятель.
Коли я буваю у нього в гостях, то відчуваю специфічний запах. Приятель говорить, що ввечері - доволі сильний.
Зазвичай я запахи не відчуваю особливо, але ось там мій ніс все чує...
Незважаючи на те, що там всі будинки - нові і дуже красиві, я би НЕ порадив там купувати. Крім того, слаба інфраструктура: дитячих парків немає (є один, але якийсь "порожній", здається і без дерев), супермаркетів немає, аптеки (на що жалівся мій приятель) немає. Автобусне сполучення гарне, до пляжа - десь 10-15 хвилин пішки.
Додано: Чет 18 чер, 2020 08:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А от на пляжі Сарису, серед чудових сосен і евкаліптів відчувається цей запах?
Як там відпочиваючий народ ставиться до цього? Чи вітер в гори завжди?
... делайте хоть что-нибудь!
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