Додано: Чет 18 чер, 2020 08:16

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потепління

Капець - то не те слово:Мабуть, пан, прийдеться всім українцям відпочивати у Лазурному...В той же час: 20 червня вже відбудеться перший авіарейс SWISS Air "Цюріх-Анталія" (прямий), вже виконуються по 6 рейсів на день у Німеччину, та по 13 рейсів на день - внутрішніх).Що саме цікаве, що все, що відбувається, для мене особисто несе позитив:- кожного дня я на морі - пляжі вільні, між кожною групою відпочивальників - приблизно 10 метрів;- до душа із прісною водою черги немає, вода ллється тепла;- у пунктах прокату роверів - завжди є вільні ровери - раніше ще й не вхопиш...- турфірми не підвищують ціни не свої послуги, наприклад тур на весь день (ВАС В АНТАЛІЇ ЗАБИРАЮТЬ ВІД БУДИНКА о 7-00) - везуть на сніданок в Сарису-парк - потім за 100 км в Адрасан - о 10-00 відходить яхта (завантаження згідно із правилами -) - йде до острова із чудовими, як на Мальдівах, пляжами - потім перехід на Americаn Bay - плавання в морі та початок обіду на яхті (морепродукти) - потім захід на "Піратський пляж" - причалювання о 17-30 - полудник із фруктами - доставка додому о 20-30 - все це вартує 160 лір або 630 гривень).Рекомендую взяти на замітку тим, хто приїде в Анталію на орендованому авто - якщо ви самі доберетеся до бухти в Адрасані, то для Вас програма буде коштувати всього 120 лір (450 гривень).Люблю приємні новини:Поздоровляю читачів із ювілеєм -цієї гілки!!!!Для українців відкрито кордон "Україна-Румунія" то дозволений трансфер на власному авто територіїю Румунії на протязі 48 годин. Кордон Болгарія-Румунія відкрито. З 1 липня Туреччина починає пускати українців. Про трансфер Болгарією ще не маю докладної інформації.Коли ви маєте квартиру за кордоном (як наприклад, мій приятель, який має в Україні одну квартиру для себе, любимого, площею 115 квадратів та ще 3 - під орендарів, то добре, що ви залишаєте ключі від своєї квартири надійному товарищу, в даному випадку'y - він сходить, провідає, провітрить та впевниться в тому, що ваш власний плавальний басейн у доброму стані...Квартира мого приятеля на поверсі 3 (видно на фото), куплена в травні 2018 за 54 000 доларів, площа 60 квадратів, все - "під ключ" (крім побутової техніки - докупив все від варочної поверхні до холодильника від фірма Самсунг).Велика територія навколо будинка ліворуч та праворуч дозволила розмістити аж 2 парковки для авто мешканців, битви за паркомісця намає. Ворота (їх двоє) автоматичні. В будинку всього 30 квартир.Цікаво, що голова ОСББ - у минулому - офіцер поліції.В Анталії приємна суха погода, вдень +27. Вчора над горами були хмари. В п"ятницю-суботу прогнозують- ну не так, як в Запоріжжі-Києві-Дніпрі до +35, але +31 на два дні - не більше - прогнозують...