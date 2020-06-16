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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:...стрілочкою - квартира мого приятеля.

Дяк
А де ви базуєтеся, ну приблизно теж стрілочкою вкажіть, пліііз :)
А то Хурма(та й Ліман) якась неоднозначна за доступом до пляжу, от до Д400(якщо від пляжу дивитися) ще нормально, а за Д400 оті 2км перетворюються на 3..3.5км пішки, тому що потрібно шукати місця перетину тої шосейки :(
А почому лайби на прокат у вас на 2..3 тижня? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А я рискнул и оплатил тур в Белек с 4 июля на недельку )
Посмотрим как оно будет теперь.
Кстати мой отель открывается с 1 июля.



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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:07

  clientage написав:
  akurt написав:...стрілочкою - квартира мого приятеля.

Дяк
А де ви базуєтеся, ну приблизно теж стрілочкою вкажіть, пліііз :)
А то Хурма(та й Ліман) якась неоднозначна за доступом до пляжу, от до Д400(якщо від пляжу дивитися) ще нормально, а за Д400 оті 2км перетворюються на 3..3.5км пішки, тому що потрібно шукати місця перетину тої шосейки :(
А почому лайби на прокат у вас на 2..3 тижня? :wink:


"Лайби" якщо це ровери - то напрокат 1,5 ліри за годину - десь 6 гривень година. Раніше було перші 15 хвилин безкоштовно - тестування - бувають погано переключаться швидкості, або колесо приспущене.
"Лайби" якщо то авто - то мінімальна ціна від 13 ойро на добу .
Пунктів прокату багато - маже на кожному куті. Новий відкрився в Сарису. Тут добре те, що можна на місці "помацати" авто.
Також можна бронювати на сайті - наприклад, в серпні - сезон - від 25 ойро, а зазвичай теж по 13 ойро на добу:
https://www.cizgirentacar.com/aramasonu ... ti=12%3A00

Перетинати шосейку можна в різних місцях: мені зручніше через надземний перехід - там пандуси, вкриті гумовими плитами. Рухаються і пішки і на роверах. Стоїть знак, щоби на мотоциклах не їздили - але на мопедах та електромопедах їздять. Таких надземних переходів два.
Швидкісна траса проходить через мікрорайон Хурма віадуком - тому зручно рухатися по "Бульвару Богачей" тим хто поруч живе - мої приятелі мають квартиру майже на "Бульварі Богачей".
Мій будинок ось де - по прямій - 1,63 км, але реально чисто по прямій по вулицях не пройдеш - получається десь 1800 м до моря.
Червона лінія - то напрямок руху на пляж моїх приятелів - вони рухаються по прямій, переходять Бульвар Ататюрка.
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Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:21

  akurt написав:Вообще лучше обращаться к первоисточникам.
А первоисточник говорит:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
Совокупные резервы Центрального банка Турецкой Республики только на последней неделе выросли на 1 млрд. 193 млн. долларов США , достигнув суммы в 92 млрд. 220 млн. Долларов.
Источиник (там же приведена таблица, показывающая изменение размера валютных резервов в ретроспективе):
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/merkez ... 3%BCkseldi.

Глава Национального банка Турецкой республики господин Uysal:
"... мы предприняли своевременные, целевые и предсказуемые шаги, чтобы удовлетворить растущую потребность системы в ликвидности и обеспечить непрерывное продолжение кредитного потока в реальный сектор путем тщательного мониторинга процесса и его последствий в соответствии с этими целями".
Полный текст здесь:
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tcmb-b ... iz/1876647


А почему Вы удалили информацию и скриншоты об укреплении лиры? И "даражае" недвиги?
А турецкие резервы напоминают украинские - состоят в значительной мере из краткосрочных долгов, которые погашать в ближайшее время, в т.ч. в этом году - что и составляет риск и угрозу. А сейчас - "всё хорошо, прекрасная маркиза"

1. В контексте "турецкого битона" сейчас выгоднее подождать пока лира девальвирует, предположительно до 10.
2. В контексте "цены на недвижимость выражены только в лирах" - так они и меняются с курсом лиры, прям как в "угадайте где" :) Вы вчера сами приводили пример "даражая в лирах", но почему-то забыли про изменение курса :)

Ну и "первоисточник" в виде центрального банка - так себе.
Если взять украинский "первоисточник" в лице НБУ - то "в Украине инфляция 2%, которую нужно разгонять". Я думаю турецкий центральный банк вещает в аналогичном ключе о сплошных пэрэмогах
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 18 чер, 2020 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:26

Я удалил часть текста потому, что меня часто упрекают в том, что тексты большие - текст был слишком большой - кто прочитал - достаточно.
А в чем проблема - долларов в стране настолько не хватает, что валютные резервы приближаются к 100 миллиардам долларов, а лира к доллару "пляшет" от 6,83 до 6,85...
Вот сейчас...
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Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:35

Пляшет чуть больше

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Так и в Украине 25млрд резервов, говорят тоже девать некуда :) И гривна укрепляется на самом деле. И говорят, что битон даражаит (Долярчик писал, я не проверял)

Я думаю график курса лиры хотя бы за месяц и больше - Вы знаете где смотреть.
А то, что в течение дня лира "укрепилась" на 0,01% и Вы выдаете это за "укрепляж" - ну такое
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:39

Если Вы смотрите статистику НБУ, то монетарного золота там всего 5,51% - все остальное - думаю - полный пшик - ничем не обеспеченные бумажки.
А вообще хорошо, что Вы следите за валютными резервами Турецкой республики.
Если бы еще не читали работы российских студентов, которые пишут - как дочь моих знакомых - статьи на любые темы - от стирального порошка до анализа ЗВР Турции - платят постранично - то было бы вообще хорошо.

В той статье, ссылок Ана которую сохранена в моем тексте выше - по заявления главы Национального банка Турции - есть пара невероятно интересных абзацев.
Они касаются сотрудничества экономически-финансового пула мусульманских стран - как известно ОЧЕНЬ богатых.
Эти страны - и Турция в их число конечно входит - реально поддерживают экономически друг-друга.
Именно поэтому, когда в прошлом году в Турции были экономические трудности - первым на помощь пришел Кувейт - выделив БЕЗ ПРОЦЕНТОВ лишние у Кувейта 15 миллиардов долларов США.
А вообще, когда меня назначат Главой Национального банка Турции, буду внимательнее, тут без вопросов...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:45

  akurt написав:Если Вы смотрите статистику НБУ, то монетарного золота там всего 5,51% - все остальное - думаю - полный пшик - ничем не обеспеченные бумажки.
А вообще хорошо, что Вы следите за валютными резервами Турецкой республики.
Если бы еще не читали работы российских студентов, которые пишут - как дочь моих знакомых - статьи на любые темы - от стирального порошка до анализа ЗВР Турции - платят постранично - то было бы вообще хорошо.

Я не слежу, просто увидел информацию про Турцию, и сразу вспомнил про эту ветку.

Расскажите публике, из чего состоят турецкие резервы? И обязательства частного и государственного секторов
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:45

  akurt написав:
  osafly написав:Akurt,может знаете местные последние новости.Вот Турция собралась принимать туристов, а лечение заразившихся Covid 19 для иностранцев будет платным, или все же республика берет на себя эти риски(расходы)??


Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае заболевания иностранных туристов коронавирусом в Турции лечение будет предоставлено бесплатно.
Источник: Hürriyet — Гизем Каракыш (Gizem Karakış) — 12 июня 2020.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа (Fahrettin Koca) также представил доклад на заседании Центрального руководящего и исполнительного комитета Партии справедливости и развития Турции и отметил:
«Турция — безопасная страна. Мы также предоставим медицинские гарантии приезжающим туристам. Если туристы, прибывающие в Турцию из европейских стран, заболеют здесь, мы возьмем их лечение на себя».


Спасибо за новость.Однако и нашел страховую покрывающую "корону" в стране пребывания,за весьма небольшие деньги.Компания,обслуживающая более половины туристического потока в Турцию..Хоть что то,в отличие от всех остальных Украинских страховых продающих воздух.А если еще и турки "подписываются под обязательствами",то это вообще отлично.Сегодня кстати,829 заболевших в Украине.Скоро будет реально безопаснее свалить в Турцию,из этого дурдома на колесах под названием Украина.Было 200 заболевших по всей стране-закрыли на карантин на полтора месяца.Стало 500+ в день новых больных-карантин отменили.Где таких дегенератов можно еще найти на карте мира-даже не представляю..
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