Додано: Чет 18 чер, 2020 10:39

Если Вы смотрите статистику НБУ, то монетарного золота там всего 5,51% - все остальное - думаю - полный пшик - ничем не обеспеченные бумажки.

А вообще хорошо, что Вы следите за валютными резервами Турецкой республики.

Если бы еще не читали работы российских студентов, которые пишут - как дочь моих знакомых - статьи на любые темы - от стирального порошка до анализа ЗВР Турции - платят постранично - то было бы вообще хорошо.



В той статье, ссылок Ана которую сохранена в моем тексте выше - по заявления главы Национального банка Турции - есть пара невероятно интересных абзацев.

Они касаются сотрудничества экономически-финансового пула мусульманских стран - как известно ОЧЕНЬ богатых.

Эти страны - и Турция в их число конечно входит - реально поддерживают экономически друг-друга.

Именно поэтому, когда в прошлом году в Турции были экономические трудности - первым на помощь пришел Кувейт - выделив БЕЗ ПРОЦЕНТОВ лишние у Кувейта 15 миллиардов долларов США.

А вообще, когда меня назначат Главой Национального банка Турции, буду внимательнее, тут без вопросов...