Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дяк А де ви базуєтеся, ну приблизно теж стрілочкою вкажіть, пліііз А то Хурма(та й Ліман) якась неоднозначна за доступом до пляжу, от до Д400(якщо від пляжу дивитися) ще нормально, а за Д400 оті 2км перетворюються на 3..3.5км пішки, тому що потрібно шукати місця перетину тої шосейки А почому лайби на прокат у вас на 2..3 тижня?
Дяк А де ви базуєтеся, ну приблизно теж стрілочкою вкажіть, пліііз А то Хурма(та й Ліман) якась неоднозначна за доступом до пляжу, от до Д400(якщо від пляжу дивитися) ще нормально, а за Д400 оті 2км перетворюються на 3..3.5км пішки, тому що потрібно шукати місця перетину тої шосейки А почому лайби на прокат у вас на 2..3 тижня?
"Лайби" якщо це ровери - то напрокат 1,5 ліри за годину - десь 6 гривень година. Раніше було перші 15 хвилин безкоштовно - тестування - бувають погано переключаться швидкості, або колесо приспущене. "Лайби" якщо то авто - то мінімальна ціна від 13 ойро на добу . Пунктів прокату багато - маже на кожному куті. Новий відкрився в Сарису. Тут добре те, що можна на місці "помацати" авто. Також можна бронювати на сайті - наприклад, в серпні - сезон - від 25 ойро, а зазвичай теж по 13 ойро на добу: https://www.cizgirentacar.com/aramasonu ... ti=12%3A00
Перетинати шосейку можна в різних місцях: мені зручніше через надземний перехід - там пандуси, вкриті гумовими плитами. Рухаються і пішки і на роверах. Стоїть знак, щоби на мотоциклах не їздили - але на мопедах та електромопедах їздять. Таких надземних переходів два. Швидкісна траса проходить через мікрорайон Хурма віадуком - тому зручно рухатися по "Бульвару Богачей" тим хто поруч живе - мої приятелі мають квартиру майже на "Бульварі Богачей". Мій будинок ось де - по прямій - 1,63 км, але реально чисто по прямій по вулицях не пройдеш - получається десь 1800 м до моря. Червона лінія - то напрямок руху на пляж моїх приятелів - вони рухаються по прямій, переходять Бульвар Ататюрка.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Вообще лучше обращаться к первоисточникам. А первоисточник говорит: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi. Совокупные резервы Центрального банка Турецкой Республики только на последней неделе выросли на 1 млрд. 193 млн. долларов США , достигнув суммы в 92 млрд. 220 млн. Долларов. Источиник (там же приведена таблица, показывающая изменение размера валютных резервов в ретроспективе): https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/merkez ... 3%BCkseldi.
Глава Национального банка Турецкой республики господин Uysal: "... мы предприняли своевременные, целевые и предсказуемые шаги, чтобы удовлетворить растущую потребность системы в ликвидности и обеспечить непрерывное продолжение кредитного потока в реальный сектор путем тщательного мониторинга процесса и его последствий в соответствии с этими целями". Полный текст здесь: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tcmb-b ... iz/1876647
А почему Вы удалили информацию и скриншоты об укреплении лиры? И "даражае" недвиги? А турецкие резервы напоминают украинские - состоят в значительной мере из краткосрочных долгов, которые погашать в ближайшее время, в т.ч. в этом году - что и составляет риск и угрозу. А сейчас - "всё хорошо, прекрасная маркиза"
1. В контексте "турецкого битона" сейчас выгоднее подождать пока лира девальвирует, предположительно до 10. 2. В контексте "цены на недвижимость выражены только в лирах" - так они и меняются с курсом лиры, прям как в "угадайте где" Вы вчера сами приводили пример "даражая в лирах", но почему-то забыли про изменение курса
Ну и "первоисточник" в виде центрального банка - так себе. Если взять украинский "первоисточник" в лице НБУ - то "в Украине инфляция 2%, которую нужно разгонять". Я думаю турецкий центральный банк вещает в аналогичном ключе о сплошных пэрэмогах
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 18 чер, 2020 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Я удалил часть текста потому, что меня часто упрекают в том, что тексты большие - текст был слишком большой - кто прочитал - достаточно. А в чем проблема - долларов в стране настолько не хватает, что валютные резервы приближаются к 100 миллиардам долларов, а лира к доллару "пляшет" от 6,83 до 6,85... Вот сейчас...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Если Вы смотрите статистику НБУ, то монетарного золота там всего 5,51% - все остальное - думаю - полный пшик - ничем не обеспеченные бумажки. А вообще хорошо, что Вы следите за валютными резервами Турецкой республики. Если бы еще не читали работы российских студентов, которые пишут - как дочь моих знакомых - статьи на любые темы - от стирального порошка до анализа ЗВР Турции - платят постранично - то было бы вообще хорошо.
В той статье, ссылок Ана которую сохранена в моем тексте выше - по заявления главы Национального банка Турции - есть пара невероятно интересных абзацев. Они касаются сотрудничества экономически-финансового пула мусульманских стран - как известно ОЧЕНЬ богатых. Эти страны - и Турция в их число конечно входит - реально поддерживают экономически друг-друга. Именно поэтому, когда в прошлом году в Турции были экономические трудности - первым на помощь пришел Кувейт - выделив БЕЗ ПРОЦЕНТОВ лишние у Кувейта 15 миллиардов долларов США. А вообще, когда меня назначат Главой Национального банка Турции, буду внимательнее, тут без вопросов...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Если Вы смотрите статистику НБУ, то монетарного золота там всего 5,51% - все остальное - думаю - полный пшик - ничем не обеспеченные бумажки. А вообще хорошо, что Вы следите за валютными резервами Турецкой республики. Если бы еще не читали работы российских студентов, которые пишут - как дочь моих знакомых - статьи на любые темы - от стирального порошка до анализа ЗВР Турции - платят постранично - то было бы вообще хорошо.
Я не слежу, просто увидел информацию про Турцию, и сразу вспомнил про эту ветку.
Расскажите публике, из чего состоят турецкие резервы? И обязательства частного и государственного секторов
osafly написав:Akurt,может знаете местные последние новости.Вот Турция собралась принимать туристов, а лечение заразившихся Covid 19 для иностранцев будет платным, или все же республика берет на себя эти риски(расходы)??
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае заболевания иностранных туристов коронавирусом в Турции лечение будет предоставлено бесплатно. Источник: Hürriyet — Гизем Каракыш (Gizem Karakış) — 12 июня 2020.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа (Fahrettin Koca) также представил доклад на заседании Центрального руководящего и исполнительного комитета Партии справедливости и развития Турции и отметил: «Турция — безопасная страна. Мы также предоставим медицинские гарантии приезжающим туристам. Если туристы, прибывающие в Турцию из европейских стран, заболеют здесь, мы возьмем их лечение на себя».
Спасибо за новость.Однако и нашел страховую покрывающую "корону" в стране пребывания,за весьма небольшие деньги.Компания,обслуживающая более половины туристического потока в Турцию..Хоть что то,в отличие от всех остальных Украинских страховых продающих воздух.А если еще и турки "подписываются под обязательствами",то это вообще отлично.Сегодня кстати,829 заболевших в Украине.Скоро будет реально безопаснее свалить в Турцию,из этого дурдома на колесах под названием Украина.Было 200 заболевших по всей стране-закрыли на карантин на полтора месяца.Стало 500+ в день новых больных-карантин отменили.Где таких дегенератов можно еще найти на карте мира-даже не представляю..