Вкладчик1234 написав: Расскажите публике, из чего состоят турецкие резервы? И обязательства частного и государственного секторов Расскажите публике, из чего состоят турецкие резервы? И обязательства частного и государственного секторов

Есть данные Национального банка Турецкой республики только- Официальные резервные активы - 86 343 000 000- Валютные активы (иностранные валюты, торгуемые Центральным банком) 50 070 000 000- Из них - ценные бумаги 23 870 000 000- общая сумма денежных средств и депозитов: 26 200 000 000- в других центральных банках, BIS и МВФ: 23 148 000 000- в банках со штаб-квартирой в Турции: 1 000 000 000- в банках за границей: 1 000 000 000- банки со штаб-квартирой за пределами Турции: 3 051 000 000- резервная позиция в МВФ: 154 000 000 000- SDR (The SDR is an international reserve asset, created by the IMF in 1969 to supplement its member countries’ official reserves) 1 333 000 000- ЗОЛОТО (включая слитки золота и золотые свопы) 34 786 000 000- ЗОЛОТО (в миллионах тройских унций) 20,390По данным:Напомню, на сегодня - по официальным данным - золотовалютные резервы составляют 92 220 000 000 долларов США.