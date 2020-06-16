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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:16

  osafly написав:Скоро будет реально безопаснее свалить в Турцию,из этого дурдома на колесах под названием Украина.Было 200 заболевших по всей стране-закрыли на карантин на полтора месяца.Стало 500+ в день новых больных-карантин отменили.Где таких дегенератов можно еще найти на карте мира-даже не представляю..


Меня тут уже только какими словами не обзывали - от "турок" до "девушка из Адыгеи" и "алчный риэлтор, пытающийся заработать на слезах вдов", а история всё расставляет на свои места: Я БЫЛ И ЕСТЬ ПРАВ. И ветка называется очень правильно - перечитайте.
На сегодня:
- отдых украинца на берегу Азовского и Черного морей РЕАЛЬНО ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ.
- отдых украинца в Испании и Португалии реально невозможен - непонятно как вы туда попадете вообще и Испания вон НЕ открывает границу с Португалией. Вчера читал "живые журналы" живущих в Португалии и в Испании - пишут о полной "Ж".
- родственники во Франции вчера мне написали: "Везет же вам - в море плаваете, а мы из квартиры выйти не можем".
- в этом раздел форума есть очень интересное видео от Модератора - про пассивный доход от покупки квартир во Франции (за 450 000 евро, это правда: сваха сказала, что в их маленьком городке дешевле 350 000 евро ничего нет), в Италии на Сицилии (самый бедный регион Италии), в Хорватии (купить скромную квартирку за 250 000 евро) и даже упоминается любимая на этой ветке многими Болгария - не иначе как со словами "фу, даже говорить не будем"). Посмотрите видео - отличная работа! Точно, с цифрами и фактами.
- для украинца, который может организовать свой бизнес или наладить дело так, чтобы не быть привязанным к Познякам в Киеве, или к улице Стрыйской во Львове, или к Гагарина в Днепре, или к Шевченковскому в Запорожье - самое УМНОЕ было сделать именно так, как я говорил: купить квартиру в Анталии и жить припеваючи. Последнее слово невероятно раздражает моих оппонентов, но что же сделаешь????
- вчера говорил с приятелями из Севастополя - полная "ж" - отдыхающих нет никого, частные отели закрыты - даже убрали с инета свои сайты, их даже нет на Букине уже, а отели - которые работали уже лет 20. Сказали, чтобы выполнить те требования, которые ставятся перед частными отелями - лучше не открываться вообще.

Надеюсь на интересный рассказ для читателя о недвижимости и отдыхе в Крыму - меня тут уже подозревали, уже не зная, какую глупость придумать, что я получаю деньги из РФ - в которой не был с 1990 года - 30 лет!!! .
В Крым, где я был последний раз давно, моих приятелей пригласил "на отдых" в Балаклаву одногруппник - очень мне будет интересно узнать, как они там отдохнули и что увидели на месте.
Думаю, репортаж будет "правильный" - просыпаясь утром, они РЕАЛЬНО выглядывают в окно и смотрят, уже висят ли на улицах российские флаги или еще надо ждать? Это Ваши, ребята, соседи по лестничной клетке... Это про патриотизм... Без обид...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:00

  Вкладчик1234 написав:Расскажите публике, из чего состоят турецкие резервы? И обязательства частного и государственного секторов


Есть данные Национального банка Турецкой республики только на апрель 2020:
- Официальные резервные активы - 86 343 000 000 долларов США.
- Валютные активы (иностранные валюты, торгуемые Центральным банком) 50 070 000 000
- Из них - ценные бумаги 23 870 000 000
- общая сумма денежных средств и депозитов: 26 200 000 000
- в других центральных банках, BIS и МВФ: 23 148 000 000
- в банках со штаб-квартирой в Турции: 1 000 000 000
- в банках за границей: 1 000 000 000
- банки со штаб-квартирой за пределами Турции: 3 051 000 000
- резервная позиция в МВФ: 154 000 000 000
- SDR (The SDR is an international reserve asset, created by the IMF in 1969 to supplement its member countries’ official reserves) 1 333 000 000
- ЗОЛОТО (включая слитки золота и золотые свопы) 34 786 000 000
- ЗОЛОТО (в миллионах тройских унций) 20,390
По данным:
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect ... 16-n9q5akZ

Напомню, на сегодня - по официальным данным - золотовалютные резервы составляют 92 220 000 000 долларов США.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:01

  akurt написав:
  osafly написав:Скоро будет реально безопаснее свалить в Турцию,из этого дурдома на колесах под названием Украина.Было 200 заболевших по всей стране-закрыли на карантин на полтора месяца.Стало 500+ в день новых больных-карантин отменили.Где таких дегенератов можно еще найти на карте мира-даже не представляю..


Меня тут уже только какими словами не обзывали - от "турок" до "девушка из Адыгеи" и "алчный риэлтор, пытающийся заработать на слезах вдов", а история всё расставляет на свои места: Я БЫЛ И ЕСТЬ ПРАВ. И ветка называется очень правильно - перечитайте.
На сегодня:
- отдых украинца на берегу Азовского и Черного морей РЕАЛЬНО ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ.
- отдых украинца в Испании и Португалии реально невозможен - непонятно как вы туда попадете вообще и Испания вон НЕ открывает границу с Португалией. Вчера читал "живые журналы" живущих в Португалии и в Испании - пишут о полной "Ж".
- родственники во Франции вчера мне написали: "Везет же вам - в море плаваете, а мы из квартиры выйти не можем".
- в этом раздел форума есть очень интересное видео от Модератора - про пассивный доход от покупки квартир во Франции (за 450 000 евро, это правда: сваха сказала, что в их маленьком городке дешевле 350 000 евро ничего нет), в Италии на Сицилии (самый бедный регион Италии), в Хорватии (купить скромную квартирку за 250 000 евро) и даже упоминается любимая на этой ветке многими Болгария - не иначе как со словами "фу, даже говорить не будем"). Посмотрите видео - отличная работа! Точно, с цифрами и фактами.
- для украинца, который может организовать свой бизнес или наладить дело так, чтобы не быть привязанным к Познякам в Киеве, или к улице Стрыйской во Львове, или к Гагарина в Днепре, или к Шевченковскому в Запорожье - самое УМНОЕ было сделать именно так, как я говорил: купить квартиру в Анталии и жить припеваючи. Последнее слово невероятно раздражает моих оппонентов, но что же сделаешь????
- вчера говорил с приятелями из Севастополя - полная "ж" - отдыхающих нет никого, частные отели закрыты - даже убрали с инета свои сайты, их даже нет на Букине уже, а отели - которые работали уже лет 20. Сказали, чтобы выполнить те требования, которые ставятся перед частными отелями - лучше не открываться вообще.

Надеюсь на интересный рассказ для читателя о недвижимости и отдыхе в Крыму - меня тут уже подозревали, уже не зная, какую глупость придумать, что я получаю деньги из РФ - в которой не был с 1990 года - 30 лет!!! .
В Крым, где я был последний раз давно, моих приятелей пригласил "на отдых" в Балаклаву одногруппник - очень мне будет интересно узнать, как они там отдохнули и что увидели на месте.
Думаю, репортаж будет "правильный" - просыпаясь утром, они РЕАЛЬНО выглядывают в окно и смотрят, уже висят ли на улицах российские флаги или еще надо ждать? Это Ваши, ребята, соседи по лестничной клетке... Это про патриотизм... Без обид...

акурт, не всі ж інтернет блогери із 750 000 переглядами теми та вільними 100000 куе для покупки все дорожаючої нерухомості в Анталії.

Майте совість, не дразніть манюпас.
А то аж заздрість бере коли приходиш в кирзачах з поля ..
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:10

Ви не повірете - я з ВАМИ ПОВНІСТЮ згодний.
Як писали на киівській гілці - здається investorkyiv - "И да, мир несправедлив".

Колись звичайні робочі штани, пошиті вперше євреєм Левісом - були нечуваною розкішшю.
Я точно пам"ятаю, що я - працюючи інженером - НЕ міг собі дозволити купити джинси.

Але якщо говорити НЕ ПРО ВСІХ, то дуже цікаве економічне питання - навіяне київською гілкою, яку я читаю із задоволенням:
навіщо купувати залізобетонний паралелепіпед за 74 000 доларів, з я ких заплатити "рилу" 5% та ще 8,5% різних палтежів, щоби потім, вклавши в ремонт десь 15 000 доларів - здавати за 12 000 гривень?
Щоби, узявши з радістю ті 12000 гривень та піти витратити в АТБ на варену ковбасу, зварену без м"яса або на сирокопчену, в якій ледь половина - яловичина вищого гатунку... а так хрящі та перемелені кістки.
Ось навішо так вкластися, щоби отримане витрачати на полову і боятися, що тебе задавлять на швидкості 207 км на годину?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:15

  akurt написав:Ви не повірете - я з ВАМИ ПОВНІСТЮ згодний.
Як писали на киівській гілці - здається investorkyiv - "И да, мир несправедлив".

Колись звичайні робочі штани, пошиті вперше євреєм Левісом - були нечуваною розкішшю.
Я точно пам"ятаю, що я - працюючи інженером - НЕ міг собі дозволити купити джинси.

Але якщо говорити НЕ ПРО ВСІХ, то дуже цікаве економічне питання - навіяне київською гілкою, яку я читаю із задоволенням:
навіщо купувати залізобетонний паралелепіпед за 74 000 доларів, з я ких заплатити "рилу" 5% та ще 8,5% різних палтежів, щоби потім, вклавши в ремонт десь 15 000 доларів - здавати за 12 000 гривень?
Щоби, узявши з радістю ті 12000 гривень та піти витратити в АТБ на варену ковбасу, зварену без м"яса або на сирокопчену, в якій ледь половина - яловичина вищого гатунку... а так хрящі та перемелені кістки.
Ось навішо так вкластися, щоби отримане витрачати на полову і боятися, що тебе задавлять на швидкості 207 км на годину?

тому працюючи вантажником в АТБ тре робити так, як описано тут, і через 5 років починати показувати дулі лендлордам із цоколя, а ще через 5 стати лендлордом і уїхати в Анталію
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
доход $400 в месец. Аренда комнаты $100 в месяц, $100 на пропитание и $50 все остальное, в среднем траты $250. Разница $150. За год откладывается $1800.

Через 5 лет это $9000 без учета процентов (еще плюс около $600).

В кризис 2015 года в близком пригороде покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт, чтобы можно было перебраться жить.

С этого момента на аренду не надо тратить $100, и откладывается уже не $150, а $250 в месяц или $3000 в год, так как усредненный доход $400 а расходы $150.

Через 5 лет откладывается новых $15000 и в 2020 покупается еще одна квартира. Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000, которые вместе с остатком основной суммы идут на ремонт.

Итого за десять лет две небольшие жилые квартиры, одну из которых теперь можно сдавать в аренду и получать небольшой пассивный доход от $100 от жилого помещения или $150 от квартиры.

Если продолжать жить в том же стиле, как и в 2015, то в 2020 получается что пассивный доход покрывает расход и финансовая независимость достигнута всего за 10 лет работы на среднестатистическую зарплату.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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