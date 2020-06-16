Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
osafly написав:Скоро будет реально безопаснее свалить в Турцию,из этого дурдома на колесах под названием Украина.Было 200 заболевших по всей стране-закрыли на карантин на полтора месяца.Стало 500+ в день новых больных-карантин отменили.Где таких дегенератов можно еще найти на карте мира-даже не представляю..
Меня тут уже только какими словами не обзывали - от "турок" до "девушка из Адыгеи" и "алчный риэлтор, пытающийся заработать на слезах вдов", а история всё расставляет на свои места: Я БЫЛ И ЕСТЬ ПРАВ. И ветка называется очень правильно - перечитайте. На сегодня: - отдых украинца на берегу Азовского и Черного морей РЕАЛЬНО ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ. - отдых украинца в Испании и Португалии реально невозможен - непонятно как вы туда попадете вообще и Испания вон НЕ открывает границу с Португалией. Вчера читал "живые журналы" живущих в Португалии и в Испании - пишут о полной "Ж". - родственники во Франции вчера мне написали: "Везет же вам - в море плаваете, а мы из квартиры выйти не можем". - в этом раздел форума есть очень интересное видео от Модератора - про пассивный доход от покупки квартир во Франции (за 450 000 евро, это правда: сваха сказала, что в их маленьком городке дешевле 350 000 евро ничего нет), в Италии на Сицилии (самый бедный регион Италии), в Хорватии (купить скромную квартирку за 250 000 евро) и даже упоминается любимая на этой ветке многими Болгария - не иначе как со словами "фу, даже говорить не будем"). Посмотрите видео - отличная работа! Точно, с цифрами и фактами. - для украинца, который может организовать свой бизнес или наладить дело так, чтобы не быть привязанным к Познякам в Киеве, или к улице Стрыйской во Львове, или к Гагарина в Днепре, или к Шевченковскому в Запорожье - самое УМНОЕ было сделать именно так, как я говорил: купить квартиру в Анталии и жить припеваючи. Последнее слово невероятно раздражает моих оппонентов, но что же сделаешь???? - вчера говорил с приятелями из Севастополя - полная "ж" - отдыхающих нет никого, частные отели закрыты - даже убрали с инета свои сайты, их даже нет на Букине уже, а отели - которые работали уже лет 20. Сказали, чтобы выполнить те требования, которые ставятся перед частными отелями - лучше не открываться вообще.
Надеюсь на интересный рассказ для читателя о недвижимости и отдыхе в Крыму - меня тут уже подозревали, уже не зная, какую глупость придумать, что я получаю деньги из РФ - в которой не был с 1990 года - 30 лет!!! . В Крым, где я был последний раз давно, моих приятелей пригласил "на отдых" в Балаклаву одногруппник - очень мне будет интересно узнать, как они там отдохнули и что увидели на месте. Думаю, репортаж будет "правильный" - просыпаясь утром, они РЕАЛЬНО выглядывают в окно и смотрят, уже висят ли на улицах российские флаги или еще надо ждать? Это Ваши, ребята, соседи по лестничной клетке... Это про патриотизм... Без обид...
Вкладчик1234 написав:Расскажите публике, из чего состоят турецкие резервы? И обязательства частного и государственного секторов
Есть данные Национального банка Турецкой республики только на апрель 2020: - Официальные резервные активы - 86 343 000 000 долларов США. - Валютные активы (иностранные валюты, торгуемые Центральным банком) 50 070 000 000 - Из них - ценные бумаги 23 870 000 000 - общая сумма денежных средств и депозитов: 26 200 000 000 - в других центральных банках, BIS и МВФ: 23 148 000 000 - в банках со штаб-квартирой в Турции: 1 000 000 000 - в банках за границей: 1 000 000 000 - банки со штаб-квартирой за пределами Турции: 3 051 000 000 - резервная позиция в МВФ: 154 000 000 000 - SDR (The SDR is an international reserve asset, created by the IMF in 1969 to supplement its member countries’ official reserves) 1 333 000 000 - ЗОЛОТО (включая слитки золота и золотые свопы) 34 786 000 000 - ЗОЛОТО (в миллионах тройских унций) 20,390 По данным: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect ... 16-n9q5akZ
Напомню, на сегодня - по официальным данным - золотовалютные резервы составляют 92 220 000 000 долларов США.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
osafly написав:Скоро будет реально безопаснее свалить в Турцию,из этого дурдома на колесах под названием Украина.Было 200 заболевших по всей стране-закрыли на карантин на полтора месяца.Стало 500+ в день новых больных-карантин отменили.Где таких дегенератов можно еще найти на карте мира-даже не представляю..
Меня тут уже только какими словами не обзывали - от "турок" до "девушка из Адыгеи" и "алчный риэлтор, пытающийся заработать на слезах вдов", а история всё расставляет на свои места: Я БЫЛ И ЕСТЬ ПРАВ. И ветка называется очень правильно - перечитайте. На сегодня: - отдых украинца на берегу Азовского и Черного морей РЕАЛЬНО ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ. - отдых украинца в Испании и Португалии реально невозможен - непонятно как вы туда попадете вообще и Испания вон НЕ открывает границу с Португалией. Вчера читал "живые журналы" живущих в Португалии и в Испании - пишут о полной "Ж". - родственники во Франции вчера мне написали: "Везет же вам - в море плаваете, а мы из квартиры выйти не можем". - в этом раздел форума есть очень интересное видео от Модератора - про пассивный доход от покупки квартир во Франции (за 450 000 евро, это правда: сваха сказала, что в их маленьком городке дешевле 350 000 евро ничего нет), в Италии на Сицилии (самый бедный регион Италии), в Хорватии (купить скромную квартирку за 250 000 евро) и даже упоминается любимая на этой ветке многими Болгария - не иначе как со словами "фу, даже говорить не будем"). Посмотрите видео - отличная работа! Точно, с цифрами и фактами. - для украинца, который может организовать свой бизнес или наладить дело так, чтобы не быть привязанным к Познякам в Киеве, или к улице Стрыйской во Львове, или к Гагарина в Днепре, или к Шевченковскому в Запорожье - самое УМНОЕ было сделать именно так, как я говорил: купить квартиру в Анталии и жить припеваючи. Последнее слово невероятно раздражает моих оппонентов, но что же сделаешь???? - вчера говорил с приятелями из Севастополя - полная "ж" - отдыхающих нет никого, частные отели закрыты - даже убрали с инета свои сайты, их даже нет на Букине уже, а отели - которые работали уже лет 20. Сказали, чтобы выполнить те требования, которые ставятся перед частными отелями - лучше не открываться вообще.
Надеюсь на интересный рассказ для читателя о недвижимости и отдыхе в Крыму - меня тут уже подозревали, уже не зная, какую глупость придумать, что я получаю деньги из РФ - в которой не был с 1990 года - 30 лет!!! . В Крым, где я был последний раз давно, моих приятелей пригласил "на отдых" в Балаклаву одногруппник - очень мне будет интересно узнать, как они там отдохнули и что увидели на месте. Думаю, репортаж будет "правильный" - просыпаясь утром, они РЕАЛЬНО выглядывают в окно и смотрят, уже висят ли на улицах российские флаги или еще надо ждать? Это Ваши, ребята, соседи по лестничной клетке... Это про патриотизм... Без обид...
акурт, не всі ж інтернет блогери із 750 000 переглядами теми та вільними 100000 куе для покупки все дорожаючої нерухомості в Анталії.
Майте совість, не дразніть манюпас. А то аж заздрість бере коли приходиш в кирзачах з поля ..
Ви не повірете - я з ВАМИ ПОВНІСТЮ згодний. Як писали на киівській гілці - здається investorkyiv - "И да, мир несправедлив".
Колись звичайні робочі штани, пошиті вперше євреєм Левісом - були нечуваною розкішшю. Я точно пам"ятаю, що я - працюючи інженером - НЕ міг собі дозволити купити джинси. Але ж треба намагатися: наприклад, я через 2 роки після закінчення університету зміг купити собі в салоні нове авто. Для мене авто було питанням принциповим - як ідея: я з 15 років відпочивав виключно в Сочі - там завжди зупинявся - спочатку за гроші - а потім уже як майже рідний син - у бездітній родині досить далеко від моря - треба було довго довго йти вверх і вверх, і кожного разу я говорив тій бездітній парі: "Прийде час і я приїду до Вас в гості на "Білому Мерседесі". Вони посміхалися... То була і мрія, і вектор дій... Але щорічно - навіть на літаку - я прилітав у Сочі (Адлер) - приходив у родину звичайного вокзального перукаря і говорив: "Прийде час і я приїду до Вас в гості на "Білому Мерседесі".
Але якщо говорити НЕ ПРО ВСІХ, то дуже цікаве економічне питання - навіяне київською гілкою, яку я читаю із задоволенням: навіщо купувати залізобетонний паралелепіпед за 74 000 доларів, з я ких заплатити "рилу" 5% та ще 8,5% різних палтежів, щоби потім, вклавши в ремонт десь 15 000 доларів - здавати за 12 000 гривень? Щоби, узявши з радістю ті 12000 гривень та піти витратити в АТБ на варену ковбасу, зварену без м"яса або на сирокопчену, в якій ледь половина - яловичина вищого гатунку... а так хрящі та перемелені кістки. Ось навішо так вкластися, щоби отримане витрачати на полову і боятися, що тебе задавлять на швидкості 207 км на годину?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Ви не повірете - я з ВАМИ ПОВНІСТЮ згодний. Як писали на киівській гілці - здається investorkyiv - "И да, мир несправедлив".
Колись звичайні робочі штани, пошиті вперше євреєм Левісом - були нечуваною розкішшю. Я точно пам"ятаю, що я - працюючи інженером - НЕ міг собі дозволити купити джинси.
Але якщо говорити НЕ ПРО ВСІХ, то дуже цікаве економічне питання - навіяне київською гілкою, яку я читаю із задоволенням: навіщо купувати залізобетонний паралелепіпед за 74 000 доларів, з я ких заплатити "рилу" 5% та ще 8,5% різних палтежів, щоби потім, вклавши в ремонт десь 15 000 доларів - здавати за 12 000 гривень? Щоби, узявши з радістю ті 12000 гривень та піти витратити в АТБ на варену ковбасу, зварену без м"яса або на сирокопчену, в якій ледь половина - яловичина вищого гатунку... а так хрящі та перемелені кістки. Ось навішо так вкластися, щоби отримане витрачати на полову і боятися, що тебе задавлять на швидкості 207 км на годину?
доход $400 в месец. Аренда комнаты $100 в месяц, $100 на пропитание и $50 все остальное, в среднем траты $250. Разница $150. За год откладывается $1800.
Через 5 лет это $9000 без учета процентов (еще плюс около $600).
В кризис 2015 года в близком пригороде покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт, чтобы можно было перебраться жить.
С этого момента на аренду не надо тратить $100, и откладывается уже не $150, а $250 в месяц или $3000 в год, так как усредненный доход $400 а расходы $150.
Через 5 лет откладывается новых $15000 и в 2020 покупается еще одна квартира. Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000, которые вместе с остатком основной суммы идут на ремонт.
Итого за десять лет две небольшие жилые квартиры, одну из которых теперь можно сдавать в аренду и получать небольшой пассивный доход от $100 от жилого помещения или $150 от квартиры.
Если продолжать жить в том же стиле, как и в 2015, то в 2020 получается что пассивный доход покрывает расход и финансовая независимость достигнута всего за 10 лет работы на среднестатистическую зарплату.
Вчора, вилізши з моря, знявши ласти та маску, довго спілкувався, сидячі у шезлонзі, не повірете - з Африкою (!!!) - Ангола. Пишаюся: я приклав дуже багато зусиль, щоби хлопець, який колись у мене працював вартовим, із бідної родини - закінчив потужний університет та отримав диплом за фахом "Судноводіння". Я приклав дуже багато зусиль, щоби його - простого кримського татарина, родина якого повернулся в Крим із Узбекістану і сподівалася на справжнє життя на Батьківщині - попав нарешті на море (це дуже не просто, навіть якщо має диплом університету - без досіду не беруть на роботу). Були цікаві роздуми: - перший в житті контракт закінчився - так всі починають: беруть на судно "кадетом" - якби учнем із зарплатнею 1/2 зарплатні матроса. - ось хлопець і отримував 650 доларів на місяць (плюс харчування+інтернет в морі). - що далі: залишатися на цьому судні кадетом на 650 (беруть і далі) чи рухатися далі - на інше судно. - що краще - "Синиця в руках чи журавль в небі". - не було б питань, якби його на цьому ж судні брали на зарплатню матроса - 1300 доларів на місяць. Не беруть. Матроси вкомплектовані. Єдина радість - в "книжці Моряка" - це як паспорт - записали, що працював матросом - то класно! - Я йому сказав так: твоя мета - стати капітаном (за освітою). Не тільки тому, шо будеш отримувати - колись - може років через 10-15-20 - 15 000 (!!!) доларів на місяць, але й тому - нагадав йому - що ти обіцяв мене запросити в свою капітанську (!!!) каюту та відкоркувати пляшку Чорного гавайського рому, який я не смакував вже 4 роки - бо останній раз був на Гавайях саме чотири роки тому... Тому: додому - крюінгова компанія - хабар в 600 доларів за гарне працевлаштування (світ не існує без хабарів та добрих людей) - новий судновласник - нове судно - нові записи в "Паспорті моряка" - перший помічник капітана (12 000 на місяць) - капітан! - Yes, Sir!
akurt написав:Напомню, на сегодня - по официальным данным - золотовалютные резервы составляют 92 220 000 000 долларов США.
По Вашей ссылке на апрель 2020 - 86.343млрд. Это всякими кредитами, свопами, акциями и прочим. В виде "реальных" денег - всего 20+ млрд На МВФ я бы не очень рассчитывал, т.к. Эрдоган раньше заявлял, что они не будут обращаться в МВФ, да и не факт, что сейчас МВФ "легко" выдаст кредит.
Из второго раздела - отток 22.253млрд за 4 месяца, причём больше половины - за четвертый месяц (апрель). Т.е. отток за 4 месяца практически равен "чистым резервам" на данный момент.
Не катастрофа, жить можно, но с таким оттоком, обязательствами, и чистыми резервами - ситуация выглядит как в Украине - несколько месяцев ещё можно пошиковать, а потом или кредит МВФ (или помощь друзей, у которых сейчас тоже потоки сократились), или дефолт.
Осень видимо будет весёлая не только в Украине
Может я что-то не так понял, т.к. пользовался гугло-переводчиком?
akurt написав:Тому: додому - крюінгова компанія - хабар в 600 доларів за гарне працевлаштування (світ не існує без хабарів та добрих людей) - новий судновласник - нове судно - нові записи в "Паспорті моряка" - перший помічник капітана (12 000 на місяць) - капітан!
Отак прямо з кадета/матроса - одразу в перші помічники капітана, чи я вас не так зрозумів?
Та ні - не відразу - я ж написав - пройде років 10-15. Там починають з матроса - 2 розряди матросів треба пройти - і не один рік - а потім вже вище - на старшого помічника капітана (друга особа на судні) і почекати, коли черговий капітан - вибачайте - помре... Старшим помічником можна довго-довго ходити, чекаючи... І все дуже залежить віж крюінгової компанії - там хваткі дівчата працюють - бачуть всі вакансії і запити, але щось хороше тільки ПРОДАДУТЬ за гроші або за красиві очі - такса мінімум 600 доларів. Щось на кшалт ріелторів... Дуж важливими є записи в "Паспорті Моряка": хто судновласник, що за судно, чи старе судно, чи сучасне, як працював (там відгуки капітани пишуть). Однокласник того хлопця ДУЖЕ швидко пройшов сходинки - давно не спілкувався, але говорив ще рік тому, що вже його ставлять замість старшого помічника капітана - то дуже класно. Запитаю, як в нього справи. А починав із першокурсника, якого я часто підвозив до університету - було по дорозі... такий собі товстенький хлопчик був - а тепер "Моской волк"...
Зараз вже закінчує каденцію - ще 1,5 місяця - інший знайомий - останній рейс головним механіком (третя особа на судні) - зарплатня 10 000 доларів на місяць. Ось буде вакансія для когось...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.