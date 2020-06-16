Додано: Чет 18 чер, 2020 11:16

osafly написав: Скоро будет реально безопаснее свалить в Турцию,из этого дурдома на колесах под названием Украина.Было 200 заболевших по всей стране-закрыли на карантин на полтора месяца.Стало 500+ в день новых больных-карантин отменили.Где таких дегенератов можно еще найти на карте мира-даже не представляю.. Скоро будет реально безопаснее свалить в Турцию,из этого дурдома на колесах под названием Украина.Было 200 заболевших по всей стране-закрыли на карантин на полтора месяца.Стало 500+ в день новых больных-карантин отменили.Где таких дегенератов можно еще найти на карте мира-даже не представляю..

Меня тут уже только какими словами не обзывали - от "турок" до "девушка из Адыгеи" и "алчный риэлтор, пытающийся заработать на слезах вдов", а история всё расставляет на свои места:И ветка называется очень правильно - перечитайте.На сегодня:- отдых украинца на берегу Азовского и Черного морей РЕАЛЬНО ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ.- отдых украинца в Испании и Португалии реально невозможен - непонятно как вы туда попадете вообще и Испания вон НЕ открывает границу с Португалией. Вчера читал "живые журналы" живущих в Португалии и в Испании - пишут о полной "Ж".- родственники во Франции вчера мне написали: "Везет же вам - в море плаваете, а мы из квартиры выйти не можем".- в этом раздел форума есть очень интересное видео от- про пассивный доход от покупки квартир во Франции (, это правда: сваха сказала, что в их маленьком городке дешевле 350 000 евро ничего нет), в Италии на Сицилии (самый бедный регион Италии), в Хорватии (купить скромную квартирку за 250 000 евро) и даже упоминается любимая на этой ветке многими Болгария - не иначе как со словами "фу, даже говорить не будем"). Посмотрите видео - отличная работа! Точно, с цифрами и фактами.- для украинца, который может организовать свой бизнес или наладить дело так, чтобы не быть привязанным к Познякам в Киеве, или к улице Стрыйской во Львове, или к Гагарина в Днепре, или к Шевченковскому в Запорожье - самое УМНОЕ было сделать именно так, как я говорил: купить квартиру в Анталии и жить припеваючи. Последнее слово невероятно раздражает моих оппонентов, но что же сделаешь????- вчера говорил с приятелями из Севастополя - полная "ж" - отдыхающих нет никого, частные отели закрыты - даже убрали с инета свои сайты, их даже нет на Букине уже, а отели - которые работали уже лет 20. Сказали, чтобы выполнить те требования, которые ставятся перед частными отелями - лучше не открываться вообще.Надеюсь на интересный рассказ для читателя о недвижимости и отдыхе в Крыму - меня тут уже подозревали, уже не зная, какую глупость придумать, что я получаю деньги из РФ - в которой не был с 1990 года -В Крым, где я был последний раз давно, моих приятелей пригласил "на отдых" в Балаклаву одногруппник - очень мне будет интересно узнать, как они там отдохнули и что увидели на месте.Думаю, репортаж будет "правильный" - просыпаясь утром, они РЕАЛЬНО выглядывают в окно и смотрят, уже висят ли на улицах российские флаги или еще надо ждать? Это Ваши, ребята, соседи по лестничной клетке... Это про патриотизм... Без обид...