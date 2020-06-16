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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 632633634635
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:02

Може, комусь стане в нагоді - нарешті з"явилася інформація про чартерні рейси з України по всьому світу:
https://chartershop.com.ua/?fbclid=IwAR ... race-table
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:03

  akurt написав:самое УМНОЕ было сделать именно так, как я говорил: купить квартиру в Анталии и жить припеваючи. Последнее слово невероятно раздражает моих оппонентов, но что же сделаешь????


Раздражает тех,кто не поймет сути вопроса...Кто был в Турции исключительно по путевке без малейшего намека на жизнь в этой стране и самостоятельность.Я,побывавший в более чем 40 странах,с уверенностью могу сказать,что такого патриотизма,заботой о своих гражданах,ну кроме Европы,в странах "другого" мира-мало где сыщешь,о "продвинутых" арабах-вспоминать не будем..Прекрасное сообщение между регионами,доступные цены,дешевые перелеты,чистота,аккуратность и требовательность в этом плане к другим.Турки живут не то что отлично,а пиз...то(я уж извиняюсь за прямоту)если сравнивать с Украиной и странами "этой весовой категории".Если бы так жили в Украине,мне бы не нужно было бы вообще ничего и я бы "не имел никаких притензий".Единственный минус,как на мой взгляд...Ну,с английским языком-полный швах...Молодежь еще может что то ответить..А Зачастую,смотрят на тебя-как баран на новые ворота..Водители в автобусах дальнего следования-двух слов связать не могут вообще,проверено неоднократно.Есть шанс что тебе чаще ответят по русски,чем по английски.Очень часто вспоминается "старое выражение"-ты что Турок нерусский,вспоминается тогда,когда зачастую начинают где нибудь"тормозить" на ровном месте-особенно это касается их женщин :-))Турецкая глубинка-это до сих пор а-ля 19 век,где до сих пор ездят на ишаках и можно встретить пастухов с палкой-бубликом в руках,как в фильмах про афганских талибов
Что касаемо покупки недвижимости...По моему глубокому убеждению,она нужна лишь тогда за рубежом,если человек планирует там реально жить...Так как он живет в Украине.Хотя бы минимум пол года.Покупать недвигу зарубежом чтобы сдавать ее-это неоправданый гемор,никому не нужный..опять таки,если Вы там не живете постоянно.Если просто приезжать жить на месяц-другой в году,недвижимость покупать вообще не нужно.Эти "замороженные" деньги,50-60К евро,Вы можете просто тратить на путешествия и смотреть весь этот огромный мир,не привязывая себя к одному и тому же месту.Поверьте,Вам хватит на десяток с + лет,объехать все,что только возможно...если конечно с умом.Можно приехать пожить-попутешствовать месяц-два в Турции,вернуться домой в Украину,а зимой улететь в Таиланд или Вьетнам и жить там...Отели там стоят по 8-12$..А Вьетнам-это на мой взгляд лучшее,куда можно поехать.Весь мир у Ваших ног,было бы желание
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  osafly написав:такого патриотизма,заботой о своих гражданах,

куда приходить за гражданством?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:46

  osafly написав:
Раздражает тех, кто не поймет сути вопроса...
...Единственный минус,как на мой взгляд...Ну,с английским языком-полный швах...Молодежь еще может что то ответить... А Зачастую, смотрят на тебя-как баран на новые ворота...


Ну, это, конечно, верно, но таким же "бараном" можно себя чувствовать в Чехии или во Франции. Или в Италии - как то там СОВСЕМ не любят английский язык. Было бы странно, если бы все турки говорили на русском/украинском/английском - это только в Украине ненавидят свой язык. Хуже всего с точки зрения языка я себя чувствовал в Словакии - там ваще была попа. Только словацкий...
Все верно, молодёжь учит в школах английский и очень прилично говорят.
А вчера вечером сосед приехал на новеньком Ауди - так шпарил на английском так, что я себя чувствовал очень стыдно.

  osafly написав:...Турецкая глубинка-это до сих пор а-ля 19 век, где до сих пор ездят на ишаках и можно встретить пастухов с палкой-бубликом в руках, как в фильмах про афганских талибов


И это верно: но баранов именно так и пасут - тетка в традиционных цветастых шароварах и палкой. Очень экзотично.
При всём при этом - очень ухоженные поля, сады и новенькие трактора и сельхозтехника...

  osafly написав:...Что касаемо покупки недвижимости...По моему глубокому убеждению,она нужна лишь тогда за рубежом,если человек планирует там реально жить...Так как он живет в Украине.Хотя бы минимум пол года.Покупать недвигу зарубежом чтобы сдавать ее-это неоправданый гемор,никому не нужный..опять таки,если Вы там не живете постоянно.Если просто приезжать жить на месяц-другой в году,недвижимость покупать вообще не нужно.


Опять все верно: я ветку так и назвал: ДЛЯ СЕБЯ. Сдавать тут дают и даже украинцы - но как не считать - лучше сдавать в Украине - там платят арендаторы шальные деньги - а жить здесь.
И я живу здесь ПОСТОЯННО.

  osafly написав: Эти "замороженные" деньги, 50-60К евро, Вы можете просто тратить на путешествия и смотреть весь этот огромный мир, не привязывая себя к одному и тому же месту. Поверьте, Вам хватит на десяток с + лет, объехать все, что только возможно...если конечно с умом.Можно приехать пожить-попутешствовать месяц-два в Турции,вернуться домой в Украину,а зимой улететь в Таиланд или Вьетнам и жить там...Отели там стоят по 8-12$..А Вьетнам-это на мой взгляд лучшее,куда можно поехать.Весь мир у Ваших ног,было бы желание


Очень все верно!
Замороженные - не замороженные - вопрос интересный - я знаю много своих приятелей, которые:
а) имеют реально несколько мешков из-под цемента, набитые баксами и не знают, куда их деть.
б) САМОЕ УЖАСНОЕ: имеют кучу ненужного неиспользуемого барахла как-то: дачи, гаражи, квартиры бабушек/дедушек, Запорожцы ЗАЗ-968 (имея еще авто), Волги ГАЗ-24 (имея еще авто) - и так далее - я им все говорю: продайте это дерьмо - вот уж РЕАЛЬНО замороженное всё на десятки лет.
в) имеют зятя, которого люто ненавидят и не хотят поделиться баблом с зятем.
г) имеют сына-наркомана или дочь-наркоманку (вчера только говорил с одноклассником - ужас же), от которых хотят бежать подальше, ибо излечении невозможно...
д) которые продолжают покупать в Сильпо или в Ашане курицу серо-зеленого цвета.

Есть еще причина: "...я не хочу жить среди тех людей, с которыми встречаюсь у дома каждый день: вызывают рвоту".

С экономической точки зрения: выгодно жить по принципу "90 дней в Турции - выехал на 90 дней - 90 дней в Турции - выехал на 90 дней".

А по поводу путешествий ВЫ ОЧЕНЬ ПРАВЫ.
«Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи).

Правда, путешествия становятся все дороже и дороже...
Но у меня куплены авиабилеты во Францию. Прилетаю из Стамбула в Марсель (билет туда 200 лир - 800 гривен, обратно 300 лир - 1200 гривен) - там возьму авто напрокат. Планирую опять посетить Германию. Уже прямые рейсы из Анталии есть - сейчас по 6 рейсов в день...
Поменял часть маршрута в сентябре: SWISS Air по моей просьбе убрали сегмент перелёта "Женева - Лондон". Теперь туда и обратно в Сан Франциско побуду в Цюрихе.
akurt
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