Додано: Чет 18 чер, 2020 15:25

Для faceless - отримав уточнення прямо з "капитанского мостика" океанського лайнера - Скайпом:

Стандартні сходинки такі (це з дипломом університету):

кадет - матрос першої статті - матрос другої статті - третій помічник капітана (не на всіх суднах) - другий помічник капітана - старший помічник капітана - капітан".

Бувають виграші в лотерею - з кадета - на другого помічника капітана... Але це як виграш в лотерею - і все залежить від того, що за судно...

А нові судна такі, що ого-го... механіки судна сидять в кабінетах та дивляться тільки як миготять лампочки двигунів - їм заборонено навіть наближатися до машинного відділення - якщо якась лампочка жовтого кольору - а не дай Боже червоного - дзвонять виробнику судна - ті надсилають в будь-яку точку океану гелікоптер - приїздить спеціальна бригада - тільки вона має право обслуговувати...

Диплом університету - тільки пункт 1 в вимогах, щоби взагалі взяли на роботу:



Preferred skills and experience

1. Relevant technical and/or nautical background

2. Experience in equivalent tasks within shipping, classification and/or shipyards

3. Able to work in a structured and independent manner

4. Fluent in verbal and written English (!!!)

5. Knowledge of Unisea reporting system and TM Master maintenance system is an advantage

6. Efficient reporting / excellent communication and prioritisation skills

7. Go-ahead and motivated spirit, positive attitude and excellent teamwork ability is highly appreciated.