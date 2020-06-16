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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:02
Може, комусь стане в нагоді - нарешті з"явилася інформація про чартерні рейси з України по всьому світу:
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:03
Раздражает тех,кто не поймет сути вопроса...Кто был в Турции исключительно по путевке без малейшего намека на жизнь в этой стране и самостоятельность.Я,побывавший в более чем 40 странах,с уверенностью могу сказать,что такого патриотизма,заботой о своих гражданах,ну кроме Европы,в странах "другого" мира-мало где сыщешь,о "продвинутых" арабах-вспоминать не будем..Прекрасное сообщение между регионами,доступные цены,дешевые перелеты,чистота,аккуратность и требовательность в этом плане к другим.Турки живут не то что отлично,а пиз...то(я уж извиняюсь за прямоту)если сравнивать с Украиной и странами "этой весовой категории".Если бы так жили в Украине,мне бы не нужно было бы вообще ничего и я бы "не имел никаких притензий".Единственный минус,как на мой взгляд...Ну,с английским языком-полный швах...Молодежь еще может что то ответить..А Зачастую,смотрят на тебя-как баран на новые ворота..Водители в автобусах дальнего следования-двух слов связать не могут вообще,проверено неоднократно.Есть шанс что тебе чаще ответят по русски,чем по английски.Очень часто вспоминается "старое выражение"-ты что Турок нерусский,вспоминается тогда,когда зачастую начинают где нибудь"тормозить" на ровном месте-особенно это касается их женщин )Турецкая глубинка-это до сих пор а-ля 19 век,где до сих пор ездят на ишаках и можно встретить пастухов с палкой-бубликом в руках,как в фильмах про афганских талибов
Что касаемо покупки недвижимости...По моему глубокому убеждению,она нужна лишь тогда за рубежом,если человек планирует там реально жить...Так как он живет в Украине.Хотя бы минимум пол года.Покупать недвигу зарубежом чтобы сдавать ее-это неоправданый гемор,никому не нужный..опять таки,если Вы там не живете постоянно.Если просто приезжать жить на месяц-другой в году,недвижимость покупать вообще не нужно.Эти "замороженные" деньги,50-60К евро,Вы можете просто тратить на путешествия и смотреть весь этот огромный мир,не привязывая себя к одному и тому же месту.Поверьте,Вам хватит на десяток с + лет,объехать все,что только возможно...если конечно с умом.Можно приехать пожить-попутешствовать месяц-два в Турции,вернуться домой в Украину,а зимой улететь в Таиланд или Вьетнам и жить там...Отели там стоят по 8-12$..А Вьетнам-это на мой взгляд лучшее,куда можно поехать.Весь мир у Ваших ног,было бы желание
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:46
Ну, это, конечно, верно, но таким же "бараном" можно себя чувствовать в Чехии или во Франции. Или в Италии - как то там СОВСЕМ не любят английский язык. Было бы странно, если бы все турки говорили на русском/украинском/английском - это только в Украине ненавидят свой язык. Хуже всего с точки зрения языка я себя чувствовал в Словакии - там ваще была попа. Только словацкий...
Все верно, молодёжь учит в школах английский и очень прилично говорят.
А вчера вечером сосед приехал на новеньком Ауди - так шпарил на английском так, что я себя чувствовал очень стыдно.
И это верно: но баранов именно так и пасут - тетка в традиционных цветастых шароварах и палкой. Очень экзотично.
При всём при этом - очень ухоженные поля, сады и новенькие трактора и сельхозтехника...
Опять все верно: я ветку так и назвал: ДЛЯ СЕБЯ. Сдавать тут дают и даже украинцы - но как не считать - лучше сдавать в Украине - там платят арендаторы шальные деньги - а жить здесь.
И я живу здесь ПОСТОЯННО.
Очень все верно!
Замороженные - не замороженные - вопрос интересный - я знаю много своих приятелей, которые:
а) имеют реально несколько мешков из-под цемента, набитые баксами и не знают, куда их деть.
б) САМОЕ УЖАСНОЕ: имеют кучу ненужного неиспользуемого барахла как-то: дачи, гаражи, квартиры бабушек/дедушек, Запорожцы ЗАЗ-968 (имея еще авто), Волги ГАЗ-24 (имея еще авто) - и так далее - я им все говорю: продайте это дерьмо - вот уж РЕАЛЬНО замороженное всё на десятки лет.
в) имеют зятя, которого люто ненавидят и не хотят поделиться баблом с зятем.
г) имеют сына-наркомана или дочь-наркоманку (вчера только говорил с одноклассником - ужас же), от которых хотят бежать подальше, ибо излечении невозможно...
д) которые продолжают покупать в Сильпо или в Ашане курицу серо-зеленого цвета.
Есть еще причина: "...я не хочу жить среди тех людей, с которыми встречаюсь у дома каждый день: вызывают рвоту".
С экономической точки зрения: выгодно жить по принципу "90 дней в Турции - выехал на 90 дней - 90 дней в Турции - выехал на 90 дней".
А по поводу путешествий ВЫ ОЧЕНЬ ПРАВЫ.
«Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи).
Правда, путешествия становятся все дороже и дороже...
Но у меня куплены авиабилеты во Францию. Прилетаю из Стамбула в Марсель (билет туда 200 лир - 800 гривен, обратно 300 лир - 1200 гривен) - там возьму авто напрокат. Планирую опять посетить Германию. Уже прямые рейсы из Анталии есть - сейчас по 6 рейсов в день...
Поменял часть маршрута в сентябре: SWISS Air по моей просьбе убрали сегмент перелёта "Женева - Лондон". Теперь туда и обратно в Сан Франциско побуду в Цюрихе.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:25
Для faceless - отримав уточнення прямо з "капитанского мостика" океанського лайнера - Скайпом:
Стандартні сходинки такі (це з дипломом університету):
кадет - матрос першої статті - матрос другої статті - третій помічник капітана (не на всіх суднах) - другий помічник капітана - старший помічник капітана - капітан".
Бувають виграші в лотерею - з кадета - на другого помічника капітана... Але це як виграш в лотерею - і все залежить від того, що за судно...
А нові судна такі, що ого-го... механіки судна сидять в кабінетах та дивляться тільки як миготять лампочки двигунів - їм заборонено навіть наближатися до машинного відділення - якщо якась лампочка жовтого кольору - а не дай Боже червоного - дзвонять виробнику судна - ті надсилають в будь-яку точку океану гелікоптер - приїздить спеціальна бригада - тільки вона має право обслуговувати...
Диплом університету - тільки пункт 1 в вимогах, щоби взагалі взяли на роботу:
Preferred skills and experience
1. Relevant technical and/or nautical background
2. Experience in equivalent tasks within shipping, classification and/or shipyards
3. Able to work in a structured and independent manner
4. Fluent in verbal and written English (!!!)
5. Knowledge of Unisea reporting system and TM Master maintenance system is an advantage
6. Efficient reporting / excellent communication and prioritisation skills
7. Go-ahead and motivated spirit, positive attitude and excellent teamwork ability is highly appreciated.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Многие наши граждане об этом и не знают,но единственная польза украинцу от Украины-это ее паспорт.Имея пассивный доход от какого то рентного бизнаса,или будучи фрилансером,можно круглый год путешствовать по миру и не заезжать в Украину совсем.Все аиатские страны-можно находится месяц безвиз,причем переезжать из одной страны в другую за сущие копейки,как и в Европе.Многие страны разрешают находиться по 3 месяца к ряду.Украина при желании-вообще не нужна..Жизнь дешевая.Моя любовь-это Азия...Регион,который достиг необычайного прогресса и бума,за последние 10-15 лет..В них даже просто жить-дешевле чем в Украине в два раза.У меня при месячном путешествии,60% расходов-составляет авиабилет..Остальное-это просто смешно.Не буду даже приводить ценников на фрукты и жилье в Таиланде,Вьетнаме,Малайзии и Филиппинах.Даже по сравнению с Турцией-это рай и мечта для многих..Турция-соседка Украины и этим,все сказано...причем-страна весьма лояльная к Украинцам,а это-дорогого стоит.Турция-дружеская нам страна и не нужно никогда забывать об этом.
Люди складирующие баксы мешков,реально люди не слишком широкого ума и кругозора и как правило,им неведомо что такое свобода и их не интересует кроме быта ничего.Даже имея несколько мешком баксов,они предпочтут сидеть на ж.. всю жизнь,чтоб заработать третий,не отдавая себе отчета,куда они его будут тратить...Они ни за что не переведут стиль бизнеса в вялотекущий(и менее прибыльный быть может) и не посвятят свою жизнь поездкам и созерцанию музеев,джунглей и парков развлечений,путешествиям с рюкзаком и походам где нибудь по горам и тропам.Купанию на разных пляжах и проживаниях где нибудь в хипстерских отелях на границе с Бирмой и знакомстве с новыми людьми и культурами..
Что касаемо по коммуникации,хуже с английским чем Турции,было только во Франции.Но там,я так и не понял...То ли там система образования такая де***,что они вообще не учат английский язык,то ли французы тупо вые... и не желают говорить ни на каком другом языке,кроме французского,считая себя "пупами земли". Вообще,считаю французов ужасно "говнистой" нацией и нацией грубиянов,разбавивших свой этнос до неприличия африканскими выходцами,из за чего,Франция уже совсем не похожа на Францию..Кстати сам Марсель-прекрасное тому подтверждение..Город-куда совсем не хочется возвращаться именно по этой причине.
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:42
Наші люде навіть і не уявляють собі - як це так: якийсь там мізерний В"єтнам - до речі - зовсім НЕ мізерний - здається, більший за Україну - досяг таких висот і такого рівня розвитку.
Це так зване "містечкове мишлення" - коли людина нагодувала льоху, кинула щось курям, проїхала по окружній Києва - купила черв"ячків та поїхала рибалити - звісно - даремно - в Кагарлицький район Київської області - по дорозі перевірила, чи прийшов кешбек на карту "Спортлото" чи як там його називають - за оплату танців (чергував під танцювальним клубом, щоби за когось заплатити за урок танців) - закурила дешеву цигарку - і говорить, що все добре.
В мене приятель був - я зараз втратив зв"язок на жаль - в нього була квартира в Ялті - в якій він НІКОЛИ не жив - здавав ДУРНЯМ за 100 доларів на день - а сам за 20 доларів на місяць (!!!()
орендував 2-о поверховий будинок на Балі.
Із задоволенням дивився на диспут прокурорів-захисників в Печерському суді Києва. Супер.
"Невстановлені судом особи" подають клопотання... Супер.
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