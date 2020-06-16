Додано: Чет 18 чер, 2020 14:46

osafly написав:

Раздражает тех, кто не поймет сути вопроса...

...Единственный минус,как на мой взгляд...Ну,с английским языком-полный швах...Молодежь еще может что то ответить... А Зачастую, смотрят на тебя-как баран на новые ворота... ...Единственный минус,как на мой взгляд...Ну,с английским языком-полный швах...Молодежь еще может что то ответить... А Зачастую, смотрят на тебя-как баран на новые ворота...

osafly написав: ...Турецкая глубинка-это до сих пор а-ля 19 век, где до сих пор ездят на ишаках и можно встретить пастухов с палкой-бубликом в руках, как в фильмах про афганских талибов ...Турецкая глубинка-это до сих пор а-ля 19 век, где до сих пор ездят на ишаках и можно встретить пастухов с палкой-бубликом в руках, как в фильмах про афганских талибов

osafly написав: ...Что касаемо покупки недвижимости...По моему глубокому убеждению,она нужна лишь тогда за рубежом,если человек планирует там реально жить...Так как он живет в Украине.Хотя бы минимум пол года.Покупать недвигу зарубежом чтобы сдавать ее-это неоправданый гемор,никому не нужный..опять таки,если Вы там не живете постоянно.Если просто приезжать жить на месяц-другой в году,недвижимость покупать вообще не нужно. ...Что касаемо покупки недвижимости...По моему глубокому убеждению,она нужна лишь тогда за рубежом,Так как он живет в Украине.Хотя бы минимум пол года.Покупать недвигу зарубежом чтобы сдавать ее-это неоправданый гемор,никому не нужный..опять таки,если Вы там не живете постоянно.Если просто приезжать жить на месяц-другой в году,недвижимость покупать вообще не нужно.

osafly написав: Эти "замороженные" деньги, 50-60К евро, Вы можете просто тратить на путешествия и смотреть весь этот огромный мир, не привязывая себя к одному и тому же месту. Поверьте, Вам хватит на десяток с + лет, объехать все, что только возможно...если конечно с умом.Можно приехать пожить-попутешствовать месяц-два в Турции,вернуться домой в Украину,а зимой улететь в Таиланд или Вьетнам и жить там...Отели там стоят по 8-12$..А Вьетнам-это на мой взгляд лучшее,куда можно поехать.Весь мир у Ваших ног,было бы желание Эти "замороженные" деньги, 50-60К евро, Вы можете просто тратить на путешествия и смотреть весь этот огромный мир, не привязывая себя к одному и тому же месту. Поверьте, Вам хватит на десяток с + лет, объехать все, что только возможно...если конечно с умом.Можно приехать пожить-попутешствовать месяц-два в Турции,вернуться домой в Украину,а зимой улететь в Таиланд или Вьетнам и жить там...Отели там стоят по 8-12$..А Вьетнам-это на мой взгляд лучшее,куда можно поехать.Весь мир у Ваших ног,было бы желание

Ну, это, конечно, верно, но таким же "бараном" можно себя чувствовать в Чехии или во Франции. Или в Италии - как то там СОВСЕМ не любят английский язык. Было бы странно, если бы все турки говорили на русском/украинском/английском - это только в Украине ненавидят свой язык. Хуже всего с точки зрения языка я себя чувствовал в Словакии - там ваще была попа. Только словацкий...Все верно, молодёжь учит в школах английский и очень прилично говорят.А вчера вечером сосед приехал на новеньком Ауди - так шпарил на английском так, что я себя чувствовал очень стыдно.И это верно: но баранов именно так и пасут - тетка в традиционных цветастых шароварах и палкой. Очень экзотично.При всём при этом - очень ухоженные поля, сады и новенькие трактора и сельхозтехника...Опять все верно: я ветку так и назвал:Сдавать тут дают и даже украинцы - но как не считать - лучше сдавать в Украине - там платят арендаторы шальные деньги - а жить здесь.И я живу здесь ПОСТОЯННО.Очень все верно!- я знаю много своих приятелей, которые:а) имеют реально несколько мешков из-под цемента, набитые баксами и не знают, куда их деть.б) САМОЕ УЖАСНОЕ: имеют кучукак-то: дачи, гаражи, квартиры бабушек/дедушек, Запорожцы ЗАЗ-968 (имея еще авто), Волги ГАЗ-24 (имея еще авто) - и так далее - я им все говорю: продайте это дерьмо - вот уж РЕАЛЬНО замороженное всё на десятки лет.в) имеют зятя, которого люто ненавидят и не хотят поделиться баблом с зятем.г) имеют сына-наркомана или дочь-наркоманку (вчера только говорил с одноклассником - ужас же), от которых хотят бежать подальше, ибо излечении невозможно...д) которые продолжают покупать в Сильпо или в Ашане курицу серо-зеленого цвета.Есть еще причина: "...я не хочу жить среди тех людей, с которыми встречаюсь у дома каждый день: вызывают рвоту".С экономической точки зрения: выгодно жить по принципу "90 дней в Турции - выехал на 90 дней - 90 дней в Турции - выехал на 90 дней".А по поводу путешествий ВЫ ОЧЕНЬ ПРАВЫ.(Агата Кристи).Правда, путешествия становятся все дороже и дороже...Но у меня куплены авиабилеты во Францию. Прилетаю из Стамбула в Марсель (билет туда 200 лир - 800 гривен, обратно 300 лир - 1200 гривен) - там возьму авто напрокат. Планирую опять посетить Германию. Уже прямые рейсы из Анталии есть - сейчас по 6 рейсов в день...Поменял часть маршрута в сентябре: SWISS Air по моей просьбе убрали сегмент перелёта "Женева - Лондон". Теперь туда и обратно в Сан Франциско побуду в Цюрихе.