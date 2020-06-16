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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:02
Може, комусь стане в нагоді - нарешті з"явилася інформація про чартерні рейси з України по всьому світу:
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:03
Раздражает тех,кто не поймет сути вопроса...Кто был в Турции исключительно по путевке без малейшего намека на жизнь в этой стране и самостоятельность.Я,побывавший в более чем 40 странах,с уверенностью могу сказать,что такого патриотизма,заботой о своих гражданах,ну кроме Европы,в странах "другого" мира-мало где сыщешь,о "продвинутых" арабах-вспоминать не будем..Прекрасное сообщение между регионами,доступные цены,дешевые перелеты,чистота,аккуратность и требовательность в этом плане к другим.Турки живут не то что отлично,а пиз...то(я уж извиняюсь за прямоту)если сравнивать с Украиной и странами "этой весовой категории".Если бы так жили в Украине,мне бы не нужно было бы вообще ничего и я бы "не имел никаких притензий".Единственный минус,как на мой взгляд...Ну,с английским языком-полный швах...Молодежь еще может что то ответить..А Зачастую,смотрят на тебя-как баран на новые ворота..Водители в автобусах дальнего следования-двух слов связать не могут вообще,проверено неоднократно.Есть шанс что тебе чаще ответят по русски,чем по английски.Очень часто вспоминается "старое выражение"-ты что Турок нерусский,вспоминается тогда,когда зачастую начинают где нибудь"тормозить" на ровном месте-особенно это касается их женщин )Турецкая глубинка-это до сих пор а-ля 19 век,где до сих пор ездят на ишаках и можно встретить пастухов с палкой-бубликом в руках,как в фильмах про афганских талибов
Что касаемо покупки недвижимости...По моему глубокому убеждению,она нужна лишь тогда за рубежом,если человек планирует там реально жить...Так как он живет в Украине.Хотя бы минимум пол года.Покупать недвигу зарубежом чтобы сдавать ее-это неоправданый гемор,никому не нужный..опять таки,если Вы там не живете постоянно.Если просто приезжать жить на месяц-другой в году,недвижимость покупать вообще не нужно.Эти "замороженные" деньги,50-60К евро,Вы можете просто тратить на путешествия и смотреть весь этот огромный мир,не привязывая себя к одному и тому же месту.Поверьте,Вам хватит на десяток с + лет,объехать все,что только возможно...если конечно с умом.Можно приехать пожить-попутешствовать месяц-два в Турции,вернуться домой в Украину,а зимой улететь в Таиланд или Вьетнам и жить там...Отели там стоят по 8-12$..А Вьетнам-это на мой взгляд лучшее,куда можно поехать.Весь мир у Ваших ног,было бы желание
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:46
Ну, это, конечно, верно, но таким же "бараном" можно себя чувствовать в Чехии или во Франции. Или в Италии - как то там СОВСЕМ не любят английский язык. Было бы странно, если бы все турки говорили на русском/украинском/английском - это только в Украине ненавидят свой язык. Хуже всего с точки зрения языка я себя чувствовал в Словакии - там ваще была попа. Только словацкий...
Все верно, молодёжь учит в школах английский и очень прилично говорят.
А вчера вечером сосед приехал на новеньком Ауди - так шпарил на английском так, что я себя чувствовал очень стыдно.
И это верно: но баранов именно так и пасут - тетка в традиционных цветастых шароварах и палкой. Очень экзотично.
При всём при этом - очень ухоженные поля, сады и новенькие трактора и сельхозтехника...
Опять все верно: я ветку так и назвал: ДЛЯ СЕБЯ. Сдавать тут дают и даже украинцы - но как не считать - лучше сдавать в Украине - там платят арендаторы шальные деньги - а жить здесь.
И я живу здесь ПОСТОЯННО.
Очень все верно!
Замороженные - не замороженные - вопрос интересный - я знаю много своих приятелей, которые:
а) имеют реально несколько мешков из-под цемента, набитые баксами и не знают, куда их деть.
б) САМОЕ УЖАСНОЕ: имеют кучу ненужного неиспользуемого барахла как-то: дачи, гаражи, квартиры бабушек/дедушек, Запорожцы ЗАЗ-968 (имея еще авто), Волги ГАЗ-24 (имея еще авто) - и так далее - я им все говорю: продайте это дерьмо - вот уж РЕАЛЬНО замороженное всё на десятки лет.
в) имеют зятя, которого люто ненавидят и не хотят поделиться баблом с зятем.
г) имеют сына-наркомана или дочь-наркоманку (вчера только говорил с одноклассником - ужас же), от которых хотят бежать подальше, ибо излечении невозможно...
д) которые продолжают покупать в Сильпо или в Ашане курицу серо-зеленого цвета.
Есть еще причина: "...я не хочу жить среди тех людей, с которыми встречаюсь у дома каждый день: вызывают рвоту".
С экономической точки зрения: выгодно жить по принципу "90 дней в Турции - выехал на 90 дней - 90 дней в Турции - выехал на 90 дней".
А по поводу путешествий ВЫ ОЧЕНЬ ПРАВЫ.
«Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде» (Агата Кристи).
Правда, путешествия становятся все дороже и дороже...
Но у меня куплены авиабилеты во Францию. Прилетаю из Стамбула в Марсель (билет туда 200 лир - 800 гривен, обратно 300 лир - 1200 гривен) - там возьму авто напрокат. Планирую опять посетить Германию. Уже прямые рейсы из Анталии есть - сейчас по 6 рейсов в день...
Поменял часть маршрута в сентябре: SWISS Air по моей просьбе убрали сегмент перелёта "Женева - Лондон". Теперь туда и обратно в Сан Франциско побуду в Цюрихе.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:25
Для faceless - отримав уточнення прямо з "капитанского мостика" океанського лайнера - Скайпом:
Стандартні сходинки такі (це з дипломом університету):
кадет - матрос першої статті - матрос другої статті - третій помічник капітана (не на всіх суднах) - другий помічник капітана - старший помічник капітана - капітан".
Бувають виграші в лотерею - з кадета - на другого помічника капітана... Але це як виграш в лотерею - і все залежить від того, що за судно...
А нові судна такі, що ого-го... механіки судна сидять в кабінетах та дивляться тільки як миготять лампочки двигунів - їм заборонено навіть наближатися до машинного відділення - якщо якась лампочка жовтого кольору - а не дай Боже червоного - дзвонять виробнику судна - ті надсилають в будь-яку точку океану гелікоптер - приїздить спеціальна бригада - тільки вона має право обслуговувати...
Диплом університету - тільки пункт 1 в вимогах, щоби взагалі взяли на роботу:
Preferred skills and experience
1. Relevant technical and/or nautical background
2. Experience in equivalent tasks within shipping, classification and/or shipyards
3. Able to work in a structured and independent manner
4. Fluent in verbal and written English (!!!)
5. Knowledge of Unisea reporting system and TM Master maintenance system is an advantage
6. Efficient reporting / excellent communication and prioritisation skills
7. Go-ahead and motivated spirit, positive attitude and excellent teamwork ability is highly appreciated.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Многие наши граждане об этом и не знают,но единственная польза украинцу от Украины-это ее паспорт.Имея пассивный доход от какого то рентного бизнаса,или будучи фрилансером,можно круглый год путешствовать по миру и не заезжать в Украину совсем.Все аиатские страны-можно находится месяц безвиз,причем переезжать из одной страны в другую за сущие копейки,как и в Европе.Многие страны разрешают находиться по 3 месяца к ряду.Украина при желании-вообще не нужна..Жизнь дешевая.Моя любовь-это Азия...Регион,который достиг необычайного прогресса и бума,за последние 10-15 лет..В них даже просто жить-дешевле чем в Украине в два раза.У меня при месячном путешествии,60% расходов-составляет авиабилет..Остальное-это просто смешно.Не буду даже приводить ценников на фрукты и жилье в Таиланде,Вьетнаме,Малайзии и Филиппинах.Даже по сравнению с Турцией-это рай и мечта для многих..Турция-соседка Украины и этим,все сказано...причем-страна весьма лояльная к Украинцам,а это-дорогого стоит.Турция-дружеская нам страна и не нужно никогда забывать об этом.
Люди складирующие баксы мешков,реально люди не слишком широкого ума и кругозора и как правило,им неведомо что такое свобода и их не интересует кроме быта ничего.Даже имея несколько мешком баксов,они предпочтут сидеть на ж.. всю жизнь,чтоб заработать третий,не отдавая себе отчета,куда они его будут тратить...Они ни за что не переведут стиль бизнеса в вялотекущий(и менее прибыльный быть может) и не посвятят свою жизнь поездкам и созерцанию музеев,джунглей и парков развлечений,путешествиям с рюкзаком и походам где нибудь по горам и тропам.Купанию на разных пляжах и проживаниях где нибудь в хипстерских отелях на границе с Бирмой и знакомстве с новыми людьми и культурами..
Что касаемо по коммуникации,хуже с английским чем Турции,было только во Франции.Но там,я так и не понял...То ли там система образования такая де***,что они вообще не учат английский язык,то ли французы тупо вые... и не желают говорить ни на каком другом языке,кроме французского,считая себя "пупами земли". Вообще,считаю французов ужасно "говнистой" нацией и нацией грубиянов,разбавивших свой этнос до неприличия африканскими выходцами,из за чего,Франция уже совсем не похожа на Францию..Кстати сам Марсель-прекрасное тому подтверждение..Город-куда совсем не хочется возвращаться именно по этой причине.
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:42
Наші люде навіть і не уявляють собі - як це так: якийсь там мізерний В"єтнам - до речі - зовсім НЕ мізерний - здається, більший за Україну - досяг таких висот і такого рівня розвитку.
Це так зване "містечкове мишлення" - коли людина нагодувала льоху, кинула щось курям, проїхала по окружній Києва - купила черв"ячків та поїхала рибалити - звісно - даремно - в Кагарлицький район Київської області - по дорозі перевірила, чи прийшов кешбек на карту "Спортлото" чи як там його називають - за оплату танців (чергував під танцювальним клубом, щоби за когось заплатити за урок танців) - закурила дешеву цигарку - і говорить, що все добре.
В мене приятель був - я зараз втратив зв"язок на жаль - в нього була квартира в Ялті - в якій він НІКОЛИ не жив - здавав ДУРНЯМ за 100 доларів на день - а сам за 20 доларів на місяць (!!) орендував 2-о поверховий будинок на Балі.
Із задоволенням дивився на диспут прокурорів-захисників в Печерському суді Києва. Супер.
"Невстановлені судом особи" подають клопотання... Супер.
Студентам юридичних факультетів треба дивитися.
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:39
Оце вже ВСЕ! Більше такого не буде! Не буде дешевих авіаквитків, не буде дешевої їжі і такого, як раніше.
Ми (туристи/мандрівники) наразі потрібні через грощі, але нам не раді! Нас нікуди не пускають, і будуть так довго не пускати, скільки їм для переформата системи буде потрібно.
Коли систему переформатують, в більшості не буде грошей на мандрівки, хоча і голодувати ніхто не буде.
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:09
Натякаєш, що нерухомість в Анталії ще більший тепер непотріб для інозщемця, чим півроку тому?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:55
Він натякає, що більшого непОтрібу, ніж накопичене Флайманом, і придумати важко...
Теоретично потрібні через гроші... Були потрібні...
Зараз інший чиннник: життя...
"Не до жиру - быть бы живу!"
Цікаво: получається, що виживе той, хто більш слухняний...
А що там в Україні з многостраждальним ЗНО?
В Туреччині оголосили: в суботу 20 червня школьники здають ЗНО. В цей день з 9-00 до 15-00 ніхто ніде не лазить по вуляцях, крім школьників та їх батьків, які супроводжують на ЗНО.
Народ законослухняний: в суботу 20 червня НІХТО НІДЕ НЕ ЛАЗИТИМЕ ПО ВУЛИЦЯХ.
Уявіть собі: вся країна (!!!) слухняно завмре, щоби жодна дитина не попала з батьками в автопробки на дорогах, щоби жоден сільский автобус на застряг на дорозі до пункту проведення ЗНО, щоби ніхто не співав або не сигналив на вулиці, коли дитина буде ділити сінус кута на косінус кута з метою отримати солідний тангенс кута з надією на майбутнє...
Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 18 чер, 2020 21:17, всього редагувалось 2 разів.
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