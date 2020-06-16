Навпаки, нерухомість в Анталії може виявитись набагато кращім надбанням, ніж нерухомість в Україні.
Яким буде майбутнє наразі невідомо, то тільки час покаже.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:59
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:04
Реклама турецької курортної нерухомості ))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:06
і ми знаємо, що говорить п.Акурт та його клони. І в курсі про справжню ціну їх слів.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 чер, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:10
Тут така справа, виглядає так, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.
Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.
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