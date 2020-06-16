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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:59
flyman написав:
Натякаєш, що нерухомість в Анталії ще більший тепер непотріб для інозщемця, чим півроку тому?
Навпаки, нерухомість в Анталії може виявитись набагато кращім надбанням, ніж нерухомість в Україні.
Яким буде майбутнє наразі невідомо, то тільки час покаже.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 22:04
change_pm написав: flyman написав:
Натякаєш, що нерухомість в Анталії ще більший тепер непотріб для інозщемця, чим півроку тому?
Навпаки, нерухомість в Анталії може виявитись набагато кращім надбанням, ніж нерухомість в Україні.
Яким буде майбутнє наразі невідомо, то тільки час покаже.
Реклама турецької курортної нерухомості ))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 18 чер, 2020 22:06
akurt написав:
Я знаю, про що говорю.
і ми знаємо, що говорить п.Акурт та його клони. І в курсі про справжню ціну їх слів.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 18 чер, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 18 чер, 2020 22:10
akurt написав:
Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.
Тут така справа, виглядає так, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.
Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.
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