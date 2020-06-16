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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 633634635636
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:59

  flyman написав:Натякаєш, що нерухомість в Анталії ще більший тепер непотріб для інозщемця, чим півроку тому?

Навпаки, нерухомість в Анталії може виявитись набагато кращім надбанням, ніж нерухомість в Україні.
Яким буде майбутнє наразі невідомо, то тільки час покаже.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:04

  change_pm написав:
  flyman написав:Натякаєш, що нерухомість в Анталії ще більший тепер непотріб для інозщемця, чим півроку тому?

Навпаки, нерухомість в Анталії може виявитись набагато кращім надбанням, ніж нерухомість в Україні.
Яким буде майбутнє наразі невідомо, то тільки час покаже.

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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:06

  akurt написав:Я знаю, про що говорю.
і ми знаємо, що говорить п.Акурт та його клони. І в курсі про справжню ціну їх слів.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 чер, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:10

  akurt написав:Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.

Тут така справа, виглядає так, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.

Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:00

  change_pm написав:
  akurt написав:Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.

Тут така справа, виглядає так, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.

Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.

О, і справді ж кажуть, що навіть не заряжена рушниця, може хоч раз в рік випальнути. :)
Я там надам трохи пороха в рушницю тобі- освіта була потрібна, поки була ера промисловості, діти тоді розглядались, як майбутня робоча сила і щоб не заважали батькам, які вже були такою силою,
зараз же життя вимагає їнщі потреби від робітників, тобто їх багато вже так не треба -тільки дуже кваліфоковані кадри для обслуговування онлайн життя і звістно ж послуги для них і все, все їнше непотріб.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:40

  Trast написав:
  change_pm написав:
  akurt написав:Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.

Тут така справа, виглядає т+ак, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.

Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.

О, і справді ж кажуть, що навіть не заряжена рушниця, може хоч раз в рік випальнути. :)
Я там надам трохи пороха в рушницю тобі- освіта була потрібна, поки була ера промисловості, діти тоді розглядались, як майбутня робоча сила і щоб не заважали батькам, які вже були такою силою,
зараз же життя вимагає їнщі потреби від робітників, тобто їх багато вже так не треба -тільки дуже кваліфоковані кадри для обслуговування онлайн життя і звістно ж послуги для них і все, все їнше непотріб.

12 років школи + 4 бакалавра + 2 магістерка, і потім що?
в США кредит за освіту після коледжа 50КУЕ+-, в Україні або даєш хабаря та йдеш на роботу по блату, або на полуниці до Польщі.

Так що сучасна система освіти, то прихована форма безробіття, як для дітей, так і для вчителів та викачування бабла.

В більшості випадків достатньо вміти писати, читати та рахувати, тобто початкової школи, решту можна довчити із інтернета.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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