|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:59
flyman написав:
Натякаєш, що нерухомість в Анталії ще більший тепер непотріб для інозщемця, чим півроку тому?
Навпаки, нерухомість в Анталії може виявитись набагато кращім надбанням, ніж нерухомість в Україні.
Яким буде майбутнє наразі невідомо, то тільки час покаже.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1388
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:04
change_pm написав: flyman написав:
Натякаєш, що нерухомість в Анталії ще більший тепер непотріб для інозщемця, чим півроку тому?
Навпаки, нерухомість в Анталії може виявитись набагато кращім надбанням, ніж нерухомість в Україні.
Яким буде майбутнє наразі невідомо, то тільки час покаже.
Реклама турецької курортної нерухомості ))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21476
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:06
akurt написав:
Я знаю, про що говорю.
і ми знаємо, що говорить п.Акурт та його клони. І в курсі про справжню ціну їх слів.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 18 чер, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21476
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:10
akurt написав:
Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.
Тут така справа, виглядає так, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.
Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1388
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:00
change_pm написав: akurt написав:
Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.
Тут така справа, виглядає так, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.
Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.
О, і справді ж кажуть, що навіть не заряжена рушниця, може хоч раз в рік випальнути.
Я там надам трохи пороха в рушницю тобі- освіта була потрібна, поки була ера промисловості, діти тоді розглядались, як майбутня робоча сила і щоб не заважали батькам, які вже були такою силою,
зараз же життя вимагає їнщі потреби від робітників, тобто їх багато вже так не треба -тільки дуже кваліфоковані кадри для обслуговування онлайн життя і звістно ж послуги для них і все, все їнше непотріб.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 450
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:40
Trast написав: change_pm написав: akurt написав:
Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.
Тут така справа, виглядає т+ак, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.
Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.
О, і справді ж кажуть, що навіть не заряжена рушниця, може хоч раз в рік випальнути.
Я там надам трохи пороха в рушницю тобі- освіта була потрібна, поки була ера промисловості, діти тоді розглядались, як майбутня робоча сила і щоб не заважали батькам, які вже були такою силою,
зараз же життя вимагає їнщі потреби від робітників, тобто їх багато вже так не треба -тільки дуже кваліфоковані кадри для обслуговування онлайн життя і звістно ж послуги для них і все, все їнше непотріб.
12 років школи + 4 бакалавра + 2 магістерка, і потім що?
в США кредит за освіту після коледжа 50КУЕ+-, в Україні або даєш хабаря та йдеш на роботу по блату, або на полуниці до Польщі.
Так що сучасна система освіти, то прихована форма безробіття, як для дітей, так і для вчителів та викачування бабла.
В більшості випадків достатньо вміти писати, читати та рахувати, тобто початкової школи, решту можна довчити із інтернета.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19816
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1106 раз.
- Подякували: 1361 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|962
|
|
|5196
|559792
|
Сер 17 чер, 2020 08:11
jump
|
|808
|92509
|
|