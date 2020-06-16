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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 633634635636
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:59

  flyman написав:Натякаєш, що нерухомість в Анталії ще більший тепер непотріб для інозщемця, чим півроку тому?

Навпаки, нерухомість в Анталії може виявитись набагато кращім надбанням, ніж нерухомість в Україні.
Яким буде майбутнє наразі невідомо, то тільки час покаже.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:10

  akurt написав:Порада для форумчан - банальна - вкладайте гроші в освіту дітей.
Я знаю, про що говорю.

Тут така справа, виглядає так, що вже нова реальність - дистанційне навчання.
Я не здивуюсь, якщо 2020-21 навчальні роки будуть саме такими, дистанційними. І надалі це стане нормою.

Так що подивимось, що там буде за освіта, куди вкладати грощі.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:10

Форум треба перейменувати: Реклама турецької курортної нерухомості від Акурта.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:22

Было бы неплохо с таким же запалом (и, вообщем то, онлайн :) ) описать житуху в Аланье, Бодруме и денить на Слянчев Бряге :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:48

  clientage написав:Было бы неплохо с таким же запалом (и, вообщем то, онлайн :) ) описать житуху в Аланье, Бодруме и денить на Слянчев Бряге :wink:


Поддерживаю и много раз призывал описать, как люди РАСПОРЯДИЛИСЬ СВОИМИ ФИНАНСАМИ, как научились ЭКОНОМИТЬ, как сделали верные расчеты, как купили себе жилье и живут в: Польше (было 2 раза без подробностей, фрагменты - от flyman и от Trast), в Болгарии (было 1 раз - человек переселился по болгарской пенсионной программе - есть такая), в Италии (был обман один раз типа купила и вот уж живет), в Черногории (я описывал 2 раза с точными цифрами от цены на молоко до цены аренды квартиры - живут дети моего кума уже лет 8 ), в Испании (я описывал раза 4 - там имеют 2 квартиры в разных местах - Аликанте и не только 2 приятеля), во Франции (я описывал, так как сват и сваха живут), в США (я частично описывал, кроме того были интересные фрагменты у Понаехал), в Ирландии (я описывал 1 или 2 раза - получил гражданство мой бывший подчиненный), в Швеции (я описывал 1 раз - живет одногруппник одного из сыновей), в Новой Зеландии (я описывал один раз, описал бы еще, но потерял связь со львовским соседом, переселившимся туда с женой), в Прибалтике (никто не писал), в Германии (никто не писал), в Австралии (никто не писал) и еще в 140 странах мира.

К сожалению, кроме меня, никто НИЧЕГО или почти НИЧЕГО не может написать.
Тут можно много объяснений найти.

Однако, описывай не описывай - я уже 100500 раз написал, что лучшего места для "второго жилья" для украинца - кроме как Турция - не найти.
Все сложилось, как в пазл: отличные условия для жизни, лояльное отношение к украинцам, легкость получения ВНЖ (с 9 июня даже по аренде квартиры), смешные цены на продукты, развлечения и путешествия.
Ну и про Аланию я не пишу, так как там не живу.

В Бодрум собираюсь поехать - там сейчас такой прикол: отели 4 звезды на первой линии по 150 лир (600 гривен) номер на двоих с завтраком, кроме того, начал ходить паром на греческий остров.
Утром паром уходит в 10-00 - вечером возвращается - кажется цена 130 лир туда и обратно (520 гривен).
Прикольно ведь: послушать греческую кухню, выпить греческого вина, полакомиться морепродуктами по греческим рецептам, купить пару бутылочек греческого вина домой.
"2-в-1"...
akurt
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