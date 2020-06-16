Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:48

clientage написав: Было бы неплохо с таким же запалом (и, вообщем то, онлайн ) описать житуху в Аланье, Бодруме и денить на Слянчев Бряге Было бы неплохо с таким же запалом (и, вообщем то, онлайн) описать житуху в Аланье, Бодруме и денить на Слянчев Бряге

Поддерживаю и много раз призывал описать, как люди РАСПОРЯДИЛИСЬ СВОИМИ ФИНАНСАМИ, как научились ЭКОНОМИТЬ, как сделали верные расчеты, как купили себе жилье и живут в: Польше (было 2 раза без подробностей, фрагменты - оти от), в Болгарии (было 1 раз - человек переселился по болгарской пенсионной программе - есть такая), в Италии (был обман один раз типа купила и вот уж живет), в Черногории (я описывал 2 раза с точными цифрами от цены на молоко до цены аренды квартиры - живут дети моего кума уже лет 8 ), в Испании (я описывал раза 4 - там имеют 2 квартиры в разных местах - Аликанте и не только 2 приятеля), во Франции (я описывал, так как сват и сваха живут), в США (я частично описывал, кроме того были интересные фрагменты у), в Ирландии (я описывал 1 или 2 раза - получил гражданство мой бывший подчиненный), в Швеции (я описывал 1 раз - живет одногруппник одного из сыновей), в Новой Зеландии (я описывал один раз, описал бы еще, но потерял связь со львовским соседом, переселившимся туда с женой), в Прибалтике (никто не писал), в Германии (никто не писал), в Австралии (никто не писал) и еще в 140 странах мира.К сожалению, кроме меня, никто НИЧЕГО или почти НИЧЕГО не может написать.Тут можно много объяснений найти.Однако, описывай не описывай - я уже 100500 раз написал, что лучшего места для "второго жилья" для украинца - кроме как Турция - не найти.Все сложилось, как в пазл: отличные условия для жизни, лояльное отношение к украинцам, легкость получения ВНЖ (с 9 июня даже по аренде квартиры), смешные цены на продукты, развлечения и путешествия.Ну и про Аланию я не пишу, так как там не живу.В Бодрум собираюсь поехать - там сейчас такой прикол: отели 4 звезды на первой линии по 150 лир (600 гривен) номер на двоих с завтраком, кроме того, начал ходить паром на греческий остров.Утром паром уходит в 10-00 - вечером возвращается - кажется цена 130 лир туда и обратно (520 гривен).Прикольно ведь: послушать греческую кухню, выпить греческого вина, полакомиться морепродуктами по греческим рецептам, купить пару бутылочек греческого вина домой.