Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:15

akurt

а про сыновей в Штатах сможете рассказать? Где живут, почем, аренда/ипотека? сколько площадь? ВНЖ? что хорошо? что плохо? У Вас же много информации о Ваших детях.



За нелегалов в НЙ уже почитал на киевской ветке. Интересно послушать об успешных историях