Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:48

clientage написав: Было бы неплохо с таким же запалом (и, вообщем то, онлайн ) описать житуху в Аланье, Бодруме и денить на Слянчев Бряге Было бы неплохо с таким же запалом (и, вообщем то, онлайн) описать житуху в Аланье, Бодруме и денить на Слянчев Бряге

Поддерживаю и много раз призывал описать, как люди РАСПОРЯДИЛИСЬ СВОИМИ ФИНАНСАМИ, как научились ЭКОНОМИТЬ, как сделали верные расчеты, как купили себе жилье и живут в: Польше (было 2 раза без подробностей, фрагменты - оти от), в Болгарии (было 1 раз - человек переселился по болгарской пенсионной программе - есть такая), в Италии (был обман один раз типа купила и вот уж живет), в Черногории (я описывал 2 раза с точными цифрами от цены на молоко до цены аренды квартиры - живут дети моего кума уже лет 8 ), в Испании (я описывал раза 4 - там имеют 2 квартиры в разных местах - Аликанте и не только 2 приятеля), во Франции (я описывал, так как сват и сваха живут), в США (я частично описывал, кроме того были интересные фрагменты у), в Ирландии (я описывал 1 или 2 раза - получил гражданство мой бывший подчиненный), в Швеции (я описывал 1 раз - живет одногруппник одного из сыновей), в Новой Зеландии (я описывал один раз, описал бы еще, но потерял связь со львовским соседом, переселившимся туда с женой), в Прибалтике (никто не писал), в Германии (никто не писал), в Австралии (никто не писал) и еще в 140 странах мира.К сожалению, кроме меня, никто НИЧЕГО или почти НИЧЕГО не может написать.Однако, описывай не описывай - я уже 100500 раз написал, что лучшего места для "второго жилья" для украинца - кроме как Турция - не найти.Все сложилось, как в пазл: отличные условия для жизни (снега в Анталии не было с 1993 года, зимой минимум +10),легкость получения ВНЖ (с 9 июня даже по аренде квартиры), при наличии ВНЖ нет ограничений по сроку отсутствия на территории страны (как в Испании - получил ВНЖ - выехал на срок более 185 дней - лишили ВНЖ), смешные цены на продукты, практически полное отсутствие налогов, легкость оформления покупки жилья или его аренды (без всяких юристов, адвокатов и нотариусов - такова политика государства в отношении иностранцев), никаких скрытых платежей, копеечный реально налог на недвижимость - я в год плачу 120 лир или 450 гривен), смешные цены на развлечения и путешествия, возможность оформления Полиса медицинского страхования иностранца ( я оформил на 2 года - в год всего 100 долларов), возможность без растаможки ввезти авто украинской регистрации (на срок 2 года), возможность купить новое авто без оплаты НДС, легкое бесплатное банковское обслуживание без всяких комиссий, лёгкость перевода денег с Украины через Приват24 сразу на карту турецкого банка с получением наличными в банкомате без всякий комиссий, легкость отправки/получения SWIFT-переводов в любую страну мира и зачисление таких переводов без всяких комиссий (есть комиссия за отправку - 60 лир (8 долларов) независимо от суммы перевода, но есть ограничения - не более 10 000 долларов в день БЕЗ ВСЯКИХ ДОКУМЕНТОВ и пояснений).Это всё учит человека считать свои заработанные деньги и правильно ними распоряжаться.Ну и про Аланию и Бодрум я не пишу, так как там не живу.