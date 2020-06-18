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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:48

Это же надо, как жизнь "торкнула" этого несчастного Franta: уже видятся "три обліковки" и опять какое-то там адвего.
Бредит каждый день...
akurt
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