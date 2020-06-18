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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:48
Это же надо, как жизнь "торкнула" этого несчастного Franta: уже видятся "три обліковки" и опять какое-то там адвего.
Бредит каждый день...
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akurt
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Сер 17 чер, 2020 08:11
jump
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