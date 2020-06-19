Додано: Суб 20 чер, 2020 08:38

(або спроба порахувати, в яку суму обійдетья відпочинок в Туреччині)1. Авіапереліт чартерним рейсом Запоріжжя-Анталія - 118 ойро в один бік - виліт 03 липня, повернення 10 липня теж за 118 ойро - разом 236 ойро на людину. На родину з двох осіб 236х2=472 ойро. Те саме - з Києва - виліт 01 липня - 133 ойро, поверення 07 липня - 80 ойро, разом 213 ойро, на родину 426 ойро.2. Бронювання готелю в Анталії: рекомендую першу лінію на пляжі Коньяалти - готель Corner Park - відкритий після реновації, на днях отимав Медичний сертифікат безпечності - номер 35 кв. м. - з 03 липня по 10 липня - 400 ойро - номер на двох із снiданком (!!!). Про всяк випадок: номери без доплати - на трьох осіб.3. Трансфер на таксі в готель та в аеропорт - 120 лірх2=240 лір або 25 ойро. Те саме, автобусом прямо з аеропорту 6х2х2=24 лір або 3 ойро.4. Обіди в ресторації неподалік - рекомендую автентичний ресторан - працює з 1974 року - традиції! -Орієнтир цін: повний обід на двох приблизно 80 лір або 320 гривень або 12 ойро. За тиждень 7х12=84 ойро.5. Вечеря - в залежності від смаків: а) в номері готелю продуктами, купленими поруч в супермаркеті, розрахунок на людину: салямі з індика 3 ліри+сир білий м"який 11 лір за упаковку в 500 грамів - нехай 2 ліри+оливки - упаковка в 400 грамів 11 лір - нехай 2 ліри на людину+батон хліба 1,5 ліри -нехай 0,75 ліри+пачка вершків 5 лір+0,5 літра молока 1,5 ліри+морозиво - пачка в 0,5 кг - 12 лір+пачка соку яблучного/помаранчового 3,5 ліри - разом 24 ліри або 3 ойро. за тиждень 3х2х7=42 ойро. б) кафе - звичайна ціна на шашлик курячий (подається з додатками та салатами) - 25 лір, курка з грибами - 25 лір, турецькі блюда - 25 лір, суп - 12 лір. На людину вечеря буде вартувати приблизно 35 лір, на двох - 70 лір або 10 ойро на двох. За тиждень: 10х7=70 ойро.6. Витрати на пляжі: кока-кола або фанта 1,45 лірих2х7=21 ліра або 3 ойро на тиждень, традиційний турецький бублик "сіміт" 1,5 лірих2х7=21 ліра або три ойро на тиждень. Разом витрати 3х7=21 ойро.7. Прокат роверів на пляжі: 1,5 ліри на годину, на двох на день 1,5х2х2=6 лір на пару днів на двох 2 ойро.8. За бажанням - оренда комплекса з двох ліжаків та парасольки 30 лірх6=180 лір або 25 ойро.9. Подорож за допомогою Телеферік в гори від пляжу в Сарису (зверху подивитися на будинок, в якому мешкаєта помахати йому рукою): 15 лір на людину - разом 30 лір або 4 ойро.10. Витрати на міський тарнспорт: 5 лір картка+30 лір поповнення = вистачає на двох - разом 5 ойро на тиждень.11. Рафтінг на гірській річці під мостом, побудованим 2000 років тому - 130 лір (забирають від готелю та привозять в готель, у вартість входить обід в горах) - 130х2=260 лір або 35 ойро.12. Подорож на яхті в море з Адрасану - 160 лір на людину, на весь день, забирають від готелю та повертають в готель - на двох 160х2=320 лір або 50 ойро. У вартість входить сніданок, обід та полудник.13. Пукт "Тринадцять" - витрати на "" - А ЧОГО Б І НІ??? - купівля 2х квитків державної лотереї - розіграш кожні 10 днів - в липні перший 09 липня - вартість 7,5 ліри - 2 квитка 15 лір або 2 ойро, вчора виграв по одному 7,5 ліри, а по другому 30 лір.Разом витрати на двох: 1145...1250 ойро.У вартість не входять витрати на пальне - бензин - за 3...4-годинну екскурсію містом та околицями із відвідуванням водоспадів та одного із найбільших каньонів в світі, яку проводить для форумчанВсі четверо віддячили або компенсацією вартості бензину, або смачним обідом разом в кафе, або пляшкою чудового віскі.