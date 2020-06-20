Додано: Суб 20 чер, 2020 18:54

KAPINI IYI KAPA - KOMSUNU HIRSIZ ETME

(Турецкая пословица в дословном переводе: "Закрывай свою дверь получше - не делай соседа вором")



Тезисы с "Круглого стола" в Анталии, встреча банкиров и инвесторов, akurt участвовал в качестве переводчика и консультанта.



Публикуется по записям в блокнот - думаю, что каждого форумчанина заботит вопрос о том, куда перепрятать сало во время тихой украинской ночи.



1. Вопрос дня: "Куда идут денежные потоки в условиях пандемии?"



2. Процентные ставки по депозитам упали намного ниже уровня инфляции.



3. Согласно данным Центрального банка Турецкой республики, средневзвешенная процентная ставка, применяемая к депозитам, открытым в банках, составила 7,40 процента годовых по данным на 12 июня. Когда налог на прибыль по депозиту вычитается, чистая прибыль падает ниже 7 процентов.



4. Годовая инфляция по данным на май 2020 составила 11,39 процента. Прогноз к концу года - 9,54%.



5. Направлений движения денежных потоков три: а) Фондовая биржа Borsa Istanbul; б) (текст скрыт); в) (текст скрыт).



6. Borsa Istanbul ( BİST) — турецька фондова біржа в Стамбулі. Розпочала роботу 26 грудня 1985 року. Під нинішньою назвою об'єднані структурні підрозділи Стамбульська фондова біржа (ISE) (тур. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, IMKB), Стамбульська золотовалютна біржа (тур. İstanbul Altın Borsası, İAB) і Похідна-фінансова біржа Туреччини (тур. Vadeli İşlem Opsiyon Borsası, VOB). Єдина фондова біржа - належить державі. На турецькому фондовому ринку немає обмежень на закордонні портфельні інвестиції. Цінні папери зарубіжних компаній можуть отримати лістинг у Міжнародній секції фондового ринку ISE. Правила біржі відповідають міжнародним стандартам та директивам ЄС. Кліринг, розрахунки, і кастодіальне обслуговування у відповідності зі стандартами, прийнятими на міжнародному рівні, здійснює розрахунково-кастодіальний банк біржі. (из Википедии).



7. Общее количество инвесторов в Borsa Istanbul, которое на начало года составляло 1 203 438, увеличилось до 1 569 636 на 19 июня. Для сравнения: количество инвесторов в Borsa Istanbul, которое увеличилось всего на 24 519 за весь 2019 год, значительно увеличилось в период с 1 января по 19 июня 2020 года до 366 198 (!!!!). Увеличение произошло в основном за счет внутренних индивидуальных инвесторов (85% в количестве увеличения).



8. Стоимость портфеля турецких индивидуальных инвесторов также увеличилась с 92 млрд. 189 млн. TL до 121 млрд. 575 млн. TL в период с января по май 2020. Увеличение за 5 месяцев составило 29 миллиардов 389 миллионов TL.



9. Индекс BIST 100 побил свой собственный рекорд в Borsa Istanbul 19 июня (вчера) с объемом сделок в объеме 28,6 млрд. лир.



(Конец первой части. Продолжение будет)