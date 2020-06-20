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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:54

KAPINI IYI KAPA - KOMSUNU HIRSIZ ETME
(Турецкая пословица в дословном переводе: "Закрывай свою дверь получше - не делай соседа вором")

Тезисы с "Круглого стола" в Анталии, встреча банкиров и инвесторов, akurt участвовал в качестве переводчика и консультанта.

Публикуется по записям в блокнот - думаю, что каждого форумчанина заботит вопрос о том, куда перепрятать сало во время тихой украинской ночи.

1. Вопрос дня: "Куда идут денежные потоки в условиях пандемии?"

2. Процентные ставки по депозитам упали намного ниже уровня инфляции.

3. Согласно данным Центрального банка Турецкой республики, средневзвешенная процентная ставка, применяемая к депозитам, открытым в банках, составила 7,40 процента годовых по данным на 12 июня. Когда налог на прибыль по депозиту вычитается, чистая прибыль падает ниже 7 процентов.

4. Годовая инфляция по данным на май 2020 составила 11,39 процента. Прогноз к концу года - 9,54%.

5. Направлений движения денежных потоков три: а) Фондовая биржа Borsa Istanbul; б) (текст скрыт); в) (текст скрыт).

6. Borsa Istanbul ( BİST) — турецька фондова біржа в Стамбулі. Розпочала роботу 26 грудня 1985 року. Під нинішньою назвою об'єднані структурні підрозділи Стамбульська фондова біржа (ISE) (тур. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, IMKB), Стамбульська золотовалютна біржа (тур. İstanbul Altın Borsası, İAB) і Похідна-фінансова біржа Туреччини (тур. Vadeli İşlem Opsiyon Borsası, VOB). Єдина фондова біржа - належить державі. На турецькому фондовому ринку немає обмежень на закордонні портфельні інвестиції. Цінні папери зарубіжних компаній можуть отримати лістинг у Міжнародній секції фондового ринку ISE. Правила біржі відповідають міжнародним стандартам та директивам ЄС. Кліринг, розрахунки, і кастодіальне обслуговування у відповідності зі стандартами, прийнятими на міжнародному рівні, здійснює розрахунково-кастодіальний банк біржі. (из Википедии).

7. Общее количество инвесторов в Borsa Istanbul, которое на начало года составляло 1 203 438, увеличилось до 1 569 636 на 19 июня. Для сравнения: количество инвесторов в Borsa Istanbul, которое увеличилось всего на 24 519 за весь 2019 год, значительно увеличилось в период с 1 января по 19 июня 2020 года до 366 198 (!!!!). Увеличение произошло в основном за счет внутренних индивидуальных инвесторов (85% в количестве увеличения).

8. Стоимость портфеля турецких индивидуальных инвесторов также увеличилась с 92 млрд. 189 млн. TL до 121 млрд. 575 млн. TL в период с января по май 2020. Увеличение за 5 месяцев составило 29 миллиардов 389 миллионов TL.

9. Индекс BIST 100 побил свой собственный рекорд в Borsa Istanbul 19 июня (вчера) с объемом сделок в объеме 28,6 млрд. лир.

(Конец первой части. Продолжение будет)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 08:51

ХТО НЕ ВСТИГ - ТОЙ ЗАПІЗНИВСЯ!

В найближчі дні президент США Дональд Трамп оголосить про нові заходи обмеженеь та заборон із видачі робочих віз для тих, хто хотів би працювати та жити в США.
Це реакція на масові протести та заворушення в США: для всіх є робота, якщо не буде іноземців!
https://www.foxnews.com/politics/trump- ... tion-tulsa

Вчора мені повідомили, що одного НАЩОГО хлопця, який має візу класу Н1В, та який мав необережність виїхати з території США "у справах", на в"їзді до США розвернули та не впустили.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 09:40

Квартал 95 відпчиває.

  akurt написав:ХТО НЕ ВСТИГ - ТОЙ ЗАПІЗНИВСЯ!

В найближчі дні президент США Дональд Трамп оголосить про нові заходи обмеженеь та заборон із видачі робочих віз для тих, хто хотів би працювати та жити в США.
Це реакція на масові протести та заворушення в США: для всіх є робота, якщо не буде іноземців!
https://www.foxnews.com/politics/trump- ... tion-tulsa

Вчора мені повідомили, що одного НАЩОГО хлопця, який має візу класу Н1В, та який мав необережність виїхати з території США "у справах", на в"їзді до США розвернули та не впустили.

НАЩ хлопець, це понаїх з Техасу?

жити і працювати в США...

це при тому що там зараз відбувається: повстання антіфи, та небувалому безробітті та економічній депресії.

Всі в Турцію!
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:38

Ну, это не Понанхал, я с ним же не общаюсь.
Речь идёт о нашем парне - программисте (!!!!).
Попал в засаду.

А вообще, флайман, вы же самый частый писатель на Киевской ветке - там проскальзывают очень часто от ребят умные мысли.
Вчера - кажется, кто то написал: Если на кармане Нет лишних 50000$ - геть в село коровам хвосты крутить.
История с начинающимся «ежевыми рукавицами@ в США на самом деле гораздо серьезнее, чем вы даже представить можете.
Это история, которая называется «ТЕНДЕНЦИЯ».
Умный человек делает выводы.

Вот прямо сейчас, лёжа вишезлонге на пляже общаюсь с приятелем, который типа отдыхает в Бердянска.
Прислал фото номера типа Люкс за 47€ в сутки реальный бомжатник - говорит, асе забито, и очень удивляется - а до этого отдыхал только в Италии, как могут люди платить по 47 € за реальную ночлежку.
А платят, потому как всех «закрыли» в стране так же как вас лично закрыли в Тернополе. Слава Богу, не оказались сегодня в Киеве на проспекте Григоренко.
И да, вы правы: Если куда и ехать, то в Турцию, ибо за 47€ в сутки тут по крайней мере будет не бомжатник, а шикарный номер с завтраком бассейном и стерильной чистотой.
Кстати, послал ему ссылку на сайт с чартерами, которую я давал две страницы назад.
Итак: мне плавать с маской и трубкой в море - на море штиль и. сказка, а вам писать про Квартал95.
Как мудро написал investirkyiv на Киевской ветке: «И да, мир несправедлив».
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 чер, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 10:57

Знания флаймана о событиях в США крайне неверны и поверхностны.
Вчера целый час тряс за грудки приятелей, которые живут виСША, все спрашивая, так что они там бузят? Что хотят?
- Так ничего особого и не хотят: прикалываются.
Вот смотри: типа демонстрация, впереди на трёхколёсном велосипеде школьник (!!!), он первый за ним толпа человек в 100 часть на велосипедах.
Школьник выкрикивает какой то слоган, точнее его начало, а толпа выкрикивает вторую часть слогана и все балдеют.
Такие вот ужасы, понимаешь ли...
Надо думать о том, что будет со всеми в сентябре-октябре в Украине, а не о том, что будет с тем школьником в США.
Со школьником в США все будет ОК!

А вот что будет со школьниками в Украине - никто не знает.
Сын приятеля победил в трудном отборе на летнюю стажировку в Германии и в Литве. Выбрали Германию. Но все рухнуло: группу школьников-победителей из Украины никуда не выпустили.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 11:36

  akurt написав:Ну, это не Понанхал, я с ним же не общаюсь.
Речь идёт о нашем парне - программисте (!!!!).
Попал в засаду.

А вообще, флайман, вы же самый частый писатель на Киевской ветке - там проскальзывают очень часто от ребят умные мысли.
Вчера - кажется, кто то написал: Если на кармане Нет лишних 50000$ - геть в село коровам хвосты крутить.
История с начинающимся «ежевыми рукавицами@ в США на самом деле гораздо серьезнее, чем вы даже представить можете.
Это история, которая называется «ТЕНДЕНЦИЯ».
Умный человек делает выводы.

Вот прямо сейчас, лёжа вишезлонге на пляже общаюсь с приятелем, который типа отдыхает в Бердянска.
Прислал фото номера типа Люкс за 47€ в сутки реальный бомжатник - говорит, асе забито, и очень удивляется - а до этого отдыхал только в Италии, как могут люди платить по 47 € за реальную ночлежку.
А платят, потому как всех «закрыли» в стране так же как вас лично закрыли в Тернополе. Слава Богу, не оказались сегодня в Киеве на проспекте Григоренко.
И да, вы правы: Если куда и ехать, то в Турцию, ибо за 47€ в сутки тут по крайней мере будет не бомжатник, а шикарный номер с завтраком бассейном и стерильной чистотой.
Кстати, послал ему ссылку на сайт с чартерами, которую я давал две страницы назад.
Итак: мне плавать с маской и трубкой в море - на море штиль и. сказка, а вам писать про Квартал95.
Как мудро написал investirkyiv на Киевской ветке: «И да, мир несправедлив».

Тенденція на самоізоляцію та посилення авторитаризму.
Застряв в США - сиди і не шмигай за кордон.
Сидиш в Турції - сиди і не пікай, або як поїхав, то не факт що назад впустять.
Так що не рухомість за кордоном: "хі-хі".
https://fi202x.blogspot.com/
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