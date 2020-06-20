Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
KAPINI IYI KAPA - KOMSUNU HIRSIZ ETME (Турецкая пословица в дословном переводе: "Закрывай свою дверь получше - не делай соседа вором")
Тезисы с "Круглого стола" в Анталии, встреча банкиров и инвесторов, akurt участвовал в качестве переводчика и консультанта.
Публикуется по записям в блокнот - думаю, что каждого форумчанина заботит вопрос о том, куда перепрятать сало во время тихой украинской ночи.
1. Вопрос дня: "Куда идут денежные потоки в условиях пандемии?"
2. Процентные ставки по депозитам упали намного ниже уровня инфляции.
3. Согласно данным Центрального банка Турецкой республики, средневзвешенная процентная ставка, применяемая к депозитам, открытым в банках, составила 7,40 процента годовых по данным на 12 июня. Когда налог на прибыль по депозиту вычитается, чистая прибыль падает ниже 7 процентов.
4. Годовая инфляция по данным на май 2020 составила 11,39 процента. Прогноз к концу года - 9,54%.
6. Borsa Istanbul ( BİST) — турецька фондова біржа в Стамбулі. Розпочала роботу 26 грудня 1985 року. Під нинішньою назвою об'єднані структурні підрозділи Стамбульська фондова біржа (ISE) (тур. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, IMKB), Стамбульська золотовалютна біржа (тур. İstanbul Altın Borsası, İAB) і Похідна-фінансова біржа Туреччини (тур. Vadeli İşlem Opsiyon Borsası, VOB). Єдина фондова біржа - належить державі. На турецькому фондовому ринку немає обмежень на закордонні портфельні інвестиції. Цінні папери зарубіжних компаній можуть отримати лістинг у Міжнародній секції фондового ринку ISE. Правила біржі відповідають міжнародним стандартам та директивам ЄС. Кліринг, розрахунки, і кастодіальне обслуговування у відповідності зі стандартами, прийнятими на міжнародному рівні, здійснює розрахунково-кастодіальний банк біржі. (из Википедии).
7. Общее количество инвесторов в Borsa Istanbul, которое на начало года составляло 1 203 438, увеличилось до 1 569 636 на 19 июня. Для сравнения: количество инвесторов в Borsa Istanbul, которое увеличилось всего на 24 519 за весь 2019 год, значительно увеличилось в период с 1 января по 19 июня 2020 года до 366 198 (!!!!). Увеличение произошло в основном за счет внутренних индивидуальных инвесторов (85% в количестве увеличения).
8. Стоимость портфеля турецких индивидуальных инвесторов также увеличилась с 92 млрд. 189 млн. TL до 121 млрд. 575 млн. TL в период с января по май 2020. Увеличение за 5 месяцев составило 29 миллиардов 389 миллионов TL.
9. Индекс BIST 100 побил свой собственный рекорд в Borsa Istanbul 19 июня (вчера) с объемом сделок в объеме 28,6 млрд. лир.
(Конец первой части. Продолжение будет)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 чер, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
В найближчі дні президент США Дональд Трамп оголосить про нові заходи обмеженеь та заборон із видачі робочих віз для тих, хто хотів би працювати та жити в США. Це реакція на масові протести та заворушення в США: для всіх є робота, якщо не буде іноземців! https://www.foxnews.com/politics/trump- ... tion-tulsa
Вчора мені повідомили, що одного НАЩОГО хлопця, який має візу класу Н1В, та який мав необережність виїхати з території США "у справах", на в"їзді до США розвернули та не впустили.
В найближчі дні президент США Дональд Трамп оголосить про нові заходи обмеженеь та заборон із видачі робочих віз для тих, хто хотів би працювати та жити в США. Це реакція на масові протести та заворушення в США: для всіх є робота, якщо не буде іноземців! https://www.foxnews.com/politics/trump- ... tion-tulsa
Вчора мені повідомили, що одного НАЩОГО хлопця, який має візу класу Н1В, та який мав необережність виїхати з території США "у справах", на в"їзді до США розвернули та не впустили.
НАЩ хлопець, це понаїх з Техасу?
жити і працювати в США...
це при тому що там зараз відбувається: повстання антіфи, та небувалому безробітті та економічній депресії.
Ну, это не Понаехал, я с ним же не общаюсь. Речь идёт о нашем парне - программисте (!!!!). Попал в засаду.
А вообще, флайман, вы же самый частый писатель на киевской ветке - там проскальзывают очень часто от ребят умные мысли. Вчера - кажется, кто то написал: Если на кармане нет лишних 50 000$ - геть в село коровам хвосты крутить. История с начинающимся «ежевыми рукавицами" в США на самом деле гораздо серьезнее, чем вы даже представить можете. Это история, которая называется «ТЕНДЕНЦИЯ». Умный человек делает выводы.
Вот прямо сейчас, лёжа вишезлонге на пляже, общаюсь с приятелем, который типа отдыхает в Бердянске. Прислал фото номера типа Люкс за 47€ в сутки реальный бомжатник - говорит, все забито, и очень удивляется - а до этого отдыхал только в Италии, как могут люди платить по 47 € за реальную ночлежку. А платят, потому как всех «закрыли» в стране - так же, как вас лично закрыли в Тернополе. Слава Богу, не оказались сегодня в Киеве на проспекте Григоренко. И да, вы правы: если куда и ехать, то в Турцию, ибо за 47€ в сутки тут по крайней мере будет не бомжатник, а шикарный номер с завтраком бассейном и стерильной чистотой. Кстати, послал ему ссылку на сайт с чартерами, которую я давал две страницы назад. Итак: мне плавать с маской и трубкой в море - на море штиль и сказка, а вам писать про Квартал95. Как мудро написал investоrkyiv на Киевской ветке: «И да, мир несправедлив».
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 чер, 2020 14:05, всього редагувалось 2 разів.
Знания флаймана о событиях в США крайне неверны и поверхностны. Вчера целый час тряс за грудки приятелей, которые живут виСША, все спрашивая, так что они там бузят? Что хотят? - Так ничего особого и не хотят: прикалываются. Вот смотри: типа демонстрация, впереди на трёхколёсном велосипеде школьник (!!!), он первый за ним толпа человек в 100 часть на велосипедах. Школьник выкрикивает какой то слоган, точнее его начало, а толпа выкрикивает вторую часть слогана и все балдеют. Такие вот ужасы, понимаешь ли... Надо думать о том, что будет со всеми в сентябре-октябре в Украине, а не о том, что будет с тем школьником в США. Со школьником в США все будет ОК!
А вот что будет со школьниками в Украине - никто не знает. Сын приятеля победил в трудном отборе на летнюю стажировку в Германии и в Литве. Выбрали Германию. Но все рухнуло: группу школьников-победителей из Украины никуда не выпустили.
akurt написав:Ну, это не Понанхал, я с ним же не общаюсь. Речь идёт о нашем парне - программисте (!!!!). Попал в засаду.
А вообще, флайман, вы же самый частый писатель на Киевской ветке - там проскальзывают очень часто от ребят умные мысли. Вчера - кажется, кто то написал: Если на кармане Нет лишних 50000$ - геть в село коровам хвосты крутить. История с начинающимся «ежевыми рукавицами@ в США на самом деле гораздо серьезнее, чем вы даже представить можете. Это история, которая называется «ТЕНДЕНЦИЯ». Умный человек делает выводы.
Вот прямо сейчас, лёжа вишезлонге на пляже общаюсь с приятелем, который типа отдыхает в Бердянска. Прислал фото номера типа Люкс за 47€ в сутки реальный бомжатник - говорит, асе забито, и очень удивляется - а до этого отдыхал только в Италии, как могут люди платить по 47 € за реальную ночлежку. А платят, потому как всех «закрыли» в стране так же как вас лично закрыли в Тернополе. Слава Богу, не оказались сегодня в Киеве на проспекте Григоренко. И да, вы правы: Если куда и ехать, то в Турцию, ибо за 47€ в сутки тут по крайней мере будет не бомжатник, а шикарный номер с завтраком бассейном и стерильной чистотой. Кстати, послал ему ссылку на сайт с чартерами, которую я давал две страницы назад. Итак: мне плавать с маской и трубкой в море - на море штиль и. сказка, а вам писать про Квартал95. Как мудро написал investirkyiv на Киевской ветке: «И да, мир несправедлив».
Тенденція на самоізоляцію та посилення авторитаризму. Застряв в США - сиди і не шмигай за кордон. Сидиш в Турції - сиди і не пікай, або як поїхав, то не факт що назад впустять. Так що не рухомість за кордоном: "хі-хі".
Учитывая, что Акурт теперь будет рассказывать про ФР Турции в контексте дешёвых фруктов и сорванных под домом гранатов. Поклонникам отдыха в Турции посвящается аналог нашего ОЛХ https://www.sahibinden.com/kiralik/antalya Там же есть и раздел продажи этой самой недвижимости
flyman написав:Тенденція на самоізоляцію та посилення авторитаризму. Застряв в США - сиди і не шмигай за кордон. Сидиш в Турції - сиди і не пікай, або як поїхав, то не факт що назад впустять. Так що не рухомість за кордоном: "хі-хі".
Turkish airlines сегодня подтвердили возобновление рейсов в Украину с 01 июля - кроме Херсона и кажется Харькова. До 10 рейсов внеделю. Ваша беда, флайман, в том, что ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ПЛАНИРОВАТЬ. Как известно, все ваши планы рухнули до основания. А я как планировал, так всё и происходит: а) в ноябре оформил ВНЖ на 2 года И НЕ СОБИРАЛСЯ и НЕ СОБИРАЮСЬ выезжать. б) авто оформил украинское для пребывания без растаможки на 2 года. в) для работы мне - кроме МакБука и интернета - ничего не нужно. Учитесь! Ниже дам вам урок правильного планирования.
stm написав:Учитывая, что Акурт теперь будет рассказывать про ФР Турции в контексте дешёвых фруктов и сорванных под домом гранатов. Поклонникам отдыха в Турции посвящается аналог нашего ОЛХ https://www.sahibinden.com/kiralik/antalya Там же есть и раздел продажи этой самой недвижимости
Да, Мизантроп, соглашаюсь, Вам не светят ни дешёвые фрукты, ни срывать гранты у дома (не ранее сентября - недавно только отцвели)... Есть и польза от Мизантропа: он дал правильную ссылку - раздел аренды квартир в Анталии. Все верно - сайт самый правильный и все могут посмотреть на цены. Уточнение: цены при аренде недвижимости МИНИМУМ на 1 год. Краткосрочная аренда в Турции - как и во всей Европе - запрещена законом. Сдают, рискуя, через airbnb - в случае облавы полиции - штраф был - кажется - 14 000 лир, наверное, сейчас и больше. Рекомендую ознакомиться, ссылка правильная. А судя по тому, что он этот сайт нашел - жабка давит, хочется на волю, в пампасы, но в ближайшие 70 лет - нет как нет... Только - Кагарлицкий район Киевской области... C'est la vie...
Добавил выше фото номера Люкс в Бердянске за 47 евро. Другие приятели написали, что забронировали номер на июль по 100 евро - правда, с завтраком. Вот Вам, флайман, и "хі-хі"... Это - настоящая изоляция и надолго.
(ничего нового, никаких секретов нет, никаких Америк не открываю, все цифры точные на примере города, в котором живет форумчанин барабашов, все данные - сегодня по Вайберу, получил, лежа у кромки воды Средиземного моря после пресного душа).
(текст будет, открою бутылочку красного сухого фирменного ТМ Majestik урожая 2017 - купил по дороге с пляжа за 32 лиры - 120 гривен, уже охладилась)