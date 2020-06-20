akurt написав:

Ну, это не Понанхал, я с ним же не общаюсь.Речь идёт о нашем парне - программисте (!!!!).Попал в засаду.А вообще, флайман, вы же самый частый писатель на Киевской ветке - там проскальзывают очень часто от ребят умные мысли.Вчера - кажется, кто то написал: Если на кармане Нет лишних 50000$ - геть в село коровам хвосты крутить.История с начинающимся «ежевыми рукавицами@ в США на самом деле гораздо серьезнее, чем вы даже представить можете.Это история, которая называется «ТЕНДЕНЦИЯ».Умный человек делает выводы.Вот прямо сейчас, лёжа вишезлонге на пляже общаюсь с приятелем, который типа отдыхает в Бердянска.Прислал фото номера типа Люкс за 47€ в сутки реальный бомжатник - говорит, асе забито, и очень удивляется - а до этого отдыхал только в Италии, как могут люди платить по 47 € за реальную ночлежку.А платят, потому как всех «закрыли» в стране так же как вас лично закрыли в Тернополе. Слава Богу, не оказались сегодня в Киеве на проспекте Григоренко.И да, вы правы: Если куда и ехать, то в Турцию, ибо за 47€ в сутки тут по крайней мере будет не бомжатник, а шикарный номер с завтраком бассейном и стерильной чистотой.Кстати, послал ему ссылку на сайт с чартерами, которую я давал две страницы назад.Итак: мне плавать с маской и трубкой в море - на море штиль и. сказка, а вам писать про Квартал95.Как мудро написал investirkyiv на Киевской ветке: «И да, мир несправедлив».