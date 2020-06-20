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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 635636637638
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:03

Хі-хі... а я зробив так: випив бокал холодного вина та ПЕРЕДУМАВ.
Логіка така: якшо людина останні 20 років нічого, крім помилок, не наробила, то "припарки" вже не допоможуть...
Але не ображайтеся: я Вас реально поважаю. Така наполегливість і така енергія: це дорого коштує!

Щодо коронавірусу: дійсно - халепа така, яку ніхто не міг придумати.
Але це ЗОВСІМ НЕ ОЗНАЧАЄ, що треба НЕ думати про МОЖЛИВІСТЬ такої халепи.
Мене цому навчив один міністр - я був на прийомі у вірішенні справ - ціла купа паперів на підпис була.
Перед тим, як підписувати ті папери та накази, була бесіда - "вводная" з міністром, в розмові пролунала від мене певна інформація і було від мене одне запитання.

Міністр помовчав і раптом сказав:
- А яку відповідь Ви від мене хочете отримати?
Це був ключовий момент - вважайте за "холодний" або за "гарячий" душ - я тоді взяв собі на озброєння правило: "Задаєш питання або щось плануєш - А ЯКУ ВІДПОВІДЬ ТИ ХОЧЕШ ОТРИМАТИ?"
На тому прийомі у міністра я НЕ дав йому на підпис 3/4 підготовлених документів та наказів.
Вирішив все ретельно перевірити і можливо, переформатувати...
А знаєте, яка улюблена фраза того міністра? Дарую:
- Треба завжди мати чим ж*** прикрити...

Тому - немає гарантії, що я не підхвачу коронавірус - і всім бажаю не підхопити, але в мене тили надійні: житло є (у Вас немає), авто є (у Вас немає), робота є (у Вас немає), Поліс медичного страхування є (у Вас немає).
От вам і урок.

Але не ображайтеся: я Вас реально поважаю. Така наполегливість, працьовитість і така енергія: це дорого коштує!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 16:28

  akurt написав:
Міністр помовчав і раптом сказав:
- А яку відповідь Ви від мене хочете отримати?
Це був ключовий момент - вважайте за "холодний" або за "гарячий" душ - я тоді взяв собі на озброєння правило: "Задаєш питання або щось плануєш - А ЯКУ ВІДПОВІДЬ ТИ ХОЧЕШ ОТРИМАТИ?"

Вітаю вас, пане, Акурт!
Але коли мені хтось задає таке чи подібне питання, я завжди відповідаю так: "Звісно очікую тільки професійну відповідь, до того ж дуже, ціную те, що можу звернутися з таким питанням до професіонала вищого гатунку".
Завжди допомогало, на початку бесіди :)

А про прикрити Ж, теж вірно, але це ви приносите варіанти і презентуєте ті варіанти вашому співрозмовнику, як ви пропонуєте йому прикрити свою ж, тоді ваша розмова має шанс подовжитися і вицти на питання ціни. :)
Trast
 
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